為何郵輪旅遊這麼夯？必玩郵輪六大理由，今年不可錯過這艘船！

郵輪時代再來臨！疫後郵輪旅遊再度盛行，進入大航海時代，為何郵輪旅遊這麼夯？告訴你必玩郵輪的六大理由，以及今年不可錯過的是哪一艘船！

疫後許多地區的旅遊成本、機票等價格都上漲，相較之下郵輪旅遊顯得CP值高。圖片來源｜雄獅旅遊

郵輪達人孫世宗表示，疫後許多地區的旅遊成本、機票等價格都上漲，相較之下郵輪旅遊顯得CP值高，同時疫情期間，各家郵輪公司反而趁機翻新、打造新船，現在到未來每年都有許多新船下水，讓郵輪旅遊充滿話題、炙手可熱！

時下最夯的日韓之旅，可透過郵輪輕鬆抵達，沖繩為最熱門的目的地。圖片來源｜123RF

有哪六大理由必玩郵輪？

1.多重選擇熱門旅遊地點

有哪一種旅遊方式可以讓你一次輕鬆玩遍多國、多個地點？答案是郵輪，如果透過搭機、火車，必須不斷轉機、手提行李上下車，相較之下，搭郵輪旅遊相當愜意，過海關也很簡便輕鬆，時下最夯的日韓之旅，透過郵輪就可一次搞定！

搭乘郵輪讓人可以完全脫逸日常生活常軌，船上擁有各種休閒設施。圖片來源｜雄獅旅遊

2.享受真正的悠閒與放鬆

搭乘郵輪讓人可以完全脫逸日常生活常軌，船上擁有各種休閒設施與活動，你可以泡按摩浴缸、做SPA，看海景、來杯咖啡或雞尾酒，也可以什麼都不做、曬日光浴，對許多銀髮族來說尤其輕鬆，累了就回房休息，不下船觀光也可以。

在郵輪上不用每天整理打包行李、手提行李，最為輕鬆。圖片來源｜雄獅旅遊

3.絕佳的旅遊便利性

在郵輪上不用每天換飯店，也不用每天整理打包行李、手提行李，最為輕鬆；上船行李即托運，購物最方便，各地特產、伴手禮狂掃也不怕，基本上郵輪行李比較沒有限重，所以對喜愛到日本旅遊購物的人來說，是一大福音。

郵輪上豐富的異國美食選項，一次收集。圖片來源｜雄獅旅遊

4.豐富美食自由選

旅途中到哪裡享用美食，往往讓人傷透腦筋，郵輪上豐富的異國美食選項，即一次收集，也比較不受用餐時間限制，同時提供口味不同的家人與同行者，各自都可以獲得滿足。

郵輪是孝親之旅的最佳選擇，便於全家老中青三代同遊。圖片來源｜雄獅旅遊

5.孝親旅行最佳選擇

郵輪是孝親之旅的最佳選擇，便於全家老中青三代同遊，因為其多樣化的活動和娛樂、多元靈活的餐飲選擇，滿足每個家人的需要，又可以讓大家同處在一艘船上，共創更多相處的機會、獨一無二的回憶。

郵輪怎麼拍怎麼美，受到網紅網美喜愛。圖片來源｜雄獅旅遊

6.最夯的旅遊形式與網美視角

現在打開百萬網紅的IG、YouTube，爭相開箱旅遊熱點：郵輪，郵輪怎麼拍怎麼美，包括海天一色的美景、每天的日出夕陽風景、獨一無二海上視角。

挪威奮進號隸屬全球前三大郵輪集團之一挪威郵輪集團，以自由閒逸風格聞名。圖片來源｜雄獅旅遊

2024必玩郵輪推薦！

今年從台灣出發的郵輪，有哪一艘最符合上述的郵輪必玩要素？孫世宗極力推薦「挪威奮進號Norwegian Spirit」，它隸屬全球前三大郵輪集團之一挪威郵輪集團（Norwegian Cruise Line , NCL），以自由閒逸風格聞名，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，為中型噸位數的郵輪。

孫世宗指出，通常小型噸位數郵輪多屬於頂級郵輪，價格不斐，乘客與工作人員比例接近1：1，如果不習慣隨時隨地被關注的細膩服務，可選擇中型噸位數的郵輪，「挪威奮進號」曾有連3個月在集團中被票選為服務最佳的船，中型噸位數讓它具備優勢，工作人員熱情親切、又不讓人感到壓力的服務，備受讚譽，價位且親民，CP值高。

國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號。圖片來源｜雄獅旅遊

「挪威奮進號」有哪些優點與特色？讓郵輪達人孫世宗讚不絕口呢？綜合歸納以下六大元素。

1.海上身心靈放鬆殿堂

國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號，旅客可以在超過200坪的舒適空間中，體驗在陽光及海景中享受按摩護理，或是悠閒的躺在熱石躺椅舒緩疲勞。

紐約有名的義式餐廳 ONDA BY SCARPETTA進駐挪威奮進號。圖片來源｜雄獅旅遊

挪威奮進號海上星巴克。圖片來源｜雄獅旅遊

2.美食最強 餐飲種類最多

挪威奮進號上有6間免費餐廳、6間付費餐廳，為同級郵輪之最。郵輪上有少見的24小時免費餐廳，以及海上星巴克，提供完整的星巴克MENU，不只是聯名掛牌而已，可滿足許多星巴克迷的期待；紐約有名的義式餐廳 ONDA BY SCARPETTA進駐挪威奮進號，該家餐廳以將經典義式料理與世界美食相結合著稱。

「沒有人像挪威郵輪這樣製作美食（Nobody does dining like Norwegian）。」標語。圖片來源｜孫世宗

沒有人像挪威郵輪這樣製作美食（Nobody does dining like Norwegian）

「沒有人像挪威郵輪這樣製作美食（Nobody does dining like Norwegian）。」在挪威郵輪上，可以看見這樣自豪的標語。

「我吃過的郵輪中，挪威奮進號的美食水準是數一數二，在今年來台的郵輪中是最棒的！」孫世宗表示。

挪威郵輪打破用餐、登輪時間限制，不限餐段。圖片來源｜雄獅旅遊

3.不限餐段 選擇更自由

在郵輪上想吃就吃、想休息就休息，是許多人對郵輪的印象，但實際上，郵輪上多規定用餐時段，通常為客人分組分流，希望客人照著計劃的時間用餐。

Free Style的挪威郵輪打破用餐、登輪時間限制，不限餐段，而且餐廳開放時間非常長，乘客在船上隨時找得到東西吃，客人在A餐廳吃完，要在B餐廳、C餐廳吃，都沒問題。

挪威奮進號上擁有8家酒吧，而且每家都有不同風格。圖片來源｜雄獅旅遊

4.質感酒吧 海上乾杯

挪威奮進號上擁有8家酒吧，而且每家都有不同風格，囊括英式酒吧、美式酒吧、德式啤酒花園、舞池酒吧等，喜歡小酌的朋友，在挪威奮進號上可進行一場Bar Surfing，歡樂暢飲。

「挪威奮進號」Stardust Theater劇院。圖片來源｜雄獅旅遊

5.各種設施 尋找專屬歡樂

除了媲美五星級的美饌饗宴外，船上還備有Stardust Theater劇院，健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，設有限定21歲以上成人使用的免費泳池Spice H2O，以及免費Hot tubs、全年齡皆可使用的甲板泳池，讓旅客大啖美食之餘，也能進行各種休閒娛樂。

「挪威奮進號」曾有連3個月在集團中被票選為服務最佳的船。圖片來源｜雄獅旅遊

6.星級郵輪服務體驗

「『挪威奮進號』重新塑造你的郵輪體驗！」搶先體驗的郵輪達人孫世宗表示，過去大家都聽聞，住宿頂級飯店，讓人津津樂道的，就是服務人員訓練有素，能熟記客人相關資訊，對客人的服務細心體貼，不過在大眾平民化的「挪威奮進號」，也能擁有這樣的禮遇。

長期深耕各獨特旅遊領域的雄獅旅遊啟動包船計劃，獨家引進最新「挪威奮進號Norwegian Spirit」，於2024年端午節至中秋假期期間以基隆、高雄雙母港推出32趟次航程，航程遍及台灣澎湖、日本、韓國、香港等地，行程天數：包含3天、4天、5天、6天，四天限定航程 超值優惠價14,999起、優惠價17,999起，五天航程、六天航程同房第三/四人0元。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301076