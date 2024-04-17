暑假最好玩最好吃的郵輪！名勝世界壹號 暢遊九州、沖繩

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年夏天去哪玩？「名勝世界壹號郵輪」日前在高雄舉行盛大記者會，宣布將於2024年7/12～8/27期間返回基隆、高雄，於暑假推出一系列前往日本九州和沖繩的2、4及5晚郵輪航程，提供家庭孝親、親子遊，閨蜜、好友、同事、同學相揪度假，以及畢業旅行的好去處，一起跟著名勝世界壹號享優惠、輕鬆玩，來趟歡樂無限的郵輪假期！

▲「名勝世界壹號郵輪」高雄發布會圓滿成功。（左起）臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司處長陳祖強、台灣國際郵輪協會榮譽理事長/銷售聯盟會長吳勛豐、名勝世界郵輪副總裁徐牧柔、高雄市政府秘書長郭添貴、立法委員許智傑、旅行公會總會監事會主席吳盈良、台灣國際郵輪協會理事長林博宗、高雄市政府觀光局局長高閔琳、高雄市政府海洋局局長黃登福。 圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號郵輪早鳥搶購中 最低600元起

名勝世界郵輪自2023年4/4於高雄首航，首創雙母港模式，往來於高雄、香港，除了滿載台灣旅客出港，更擴大港澳、東南亞甚至歐美等旅客來台的觀光商機。去年4至9月航季共來台138艘次，總計搭載旅客19.9萬人，平均每航次搭載旅客2,800人次、最高達4,000人次，每趟搭載外籍旅客高達70%，以港澳旅客為主，不僅創下了高雄郵輪歷史上艘次、搭載人次的雙新高，靠泊澎湖也為澎湖挹注超過6萬觀光人次。經相關單位估計，名勝世界壹號去年約為台灣創造約16億元新台幣的觀光產值，為區域旅遊經濟做出極大貢獻。

2023年11/29名勝世界壹號閃現基隆首泊，帶來念念不忘、迴響不停的市場反應。為了規劃適合台灣旅客的最佳航程，名勝世界壹號以「最喜愛的日本目的地」舉辦網路票選，並大器贈送價值10萬元以上的皇宮套房！旋即一口氣組合7大日本熱門目的地，於暑假期間7/12至8/27推出一系列自基隆、高雄雙港齊發前往日本九州和沖繩的2、4及5晚郵輪組合航程，滿足哈日族，一網打盡九州佐世保、長崎、鹿兒島和熊本，以及沖繩的石垣島、那霸、和宮古島的旅行藍圖，性價比遠遠超越國旅和搭飛機度假，早鳥優惠價搶購中，同艙房第三、第四人每人每晚只要600元起，售完即止。

日本航程多元 家庭親子遊不二選

名勝世界郵輪總裁吳明發表示「名勝世界壹號郵輪」於今夏強勢歸來，同時以基隆和高雄為母港，暢遊日本九州和沖繩，「感謝台灣相關單位和旅客的支持，去年高雄出發的雙母港航次成績斐然，讓我們對台灣市場更有信心，也更用心規劃今年暑期的母港行程。為了表達我們的謝意，本季我們將推出14趟次前往日本九州熊本、鹿兒島、佐世保、長崎，及沖繩那霸、宮古島、石垣島的組合航程。不僅在路線設計、出發時間和整體服務上均持續進步，食材採購更多元、品質有保證，力求旅客品嚐到道地台、日料理。作為唯一一家亞洲本土的國際級郵輪公司，名勝世界郵輪致力為旅客提供更親切的服務。」

▲名勝世界郵輪今夏強勢歸來的高雄記者會，吸引眾多媒體到場採訪。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界郵輪有「舌尖上的郵輪」之美譽。 圖：名勝世界郵輪／提供

「最懂台灣人的郵輪」 市場獨家免費「中餐」餐廳

此外，名勝世界壹號提供業界最全面的中文服務，有最多的中文服務員，打造全中文服務環境。除了可免費欣賞世界級娛樂表演，還有舒適家庭房的優勢，部份艙房則配有沙發床；目前共有客房數量926間，包括42間皇宮套房、326間露台客房、206間海景客房、354間內側客房，可搭載超過1,856名乘客。

名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔表示，名勝世界壹號是「最懂台灣人的郵輪」！備有港式茶餐廳到南洋風味、日本料理、義式披薩、精緻西餐等佳餚，享有舌尖上的郵輪之美譽，不讓米其林專美於前。在台灣市場耳熟能詳的幾艘郵輪中，名勝世界壹號獨家設有「免費中餐廳」，滋味道地、份量充足，採用在地食材，旅程中最能溫暖台灣胃，獲得郵輪業餐飲一致好評。

▲名勝世界壹號獨家提供5晚能玩日本3個目的地的郵輪行程，包括國人喜愛的鹿兒島、熊本等。 圖：Shutterstock／來源

週五晚去、週日午回免請假 3天暢快遊日本

名勝世界郵輪的規律航期為其航程特點之一，以「週五出發、晚發午回免請假」、「週日出發5個晚上暢玩3個目的地」等特色為主打，方便旅客規劃輕鬆出遊。

4/1起至5/31止，早鳥預購，基隆出發，同艙房入住第三、四人最低只要2,900元起，平均每人每晚不到600元，超高性價比，每航次限量50名，售完即止。

《基隆出發》

週日出發6天5晚，暢遊兩個九州、一個沖繩，共計3個城市，是市面上唯一5晚能玩三地的郵輪行程，最適合計劃暑假親子出遊的家庭。

★ 熊本、鹿兒島至那霸6天5夜之旅（7/14、8/11）

★ 鹿兒島、熊本至那霸6天5夜之旅（7/21）

★ 佐世保、鹿兒島至那霸6天5夜之旅（7/28）

★ 熊本、長崎至那霸6天5夜之旅（8/4）

週五出發3天2晚，晚去午回，上班族免請假就可週休二日暢玩沖繩。

★ 石垣島3天2夜之旅（7/19、8/2）

★ 那霸3天2夜之旅（7/26、8/16）

★ 宮古島3天2夜之旅（7/12、8/9）

▲3天2晚行程包括暢遊宮古島。 圖：Shutterstock／來源

《高雄出發》

★ 那霸、石垣島5天4夜之旅（8/19）

★ 那霸、宮古島5天4夜之旅（8/23）

★ 石垣島3天2夜之旅（8/27）

▲皇宮套房是獨特的船中船概念，有24小時的歐式管家服務及多樣私人設施、全程無線網路，且享有VIP優先辦理登記手續與登船。 圖：名勝世界郵輪／提供

今年夏天，想用比國旅還划算的價格全家遊日本嗎？快來體驗名勝世界壹號刺激的滑水道、免費欣賞世界級水準的娛樂演出、大啖各國美食遊東瀛！名勝世界壹號2024年7/12起基隆、高雄雙港啟航，請逕洽銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊，及各大網路平台聯合熱烈開賣中。

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