暑假親子旅遊潮湧現 北美紐澳機位增成本降 東南亞、郵輪買氣飆高

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聯合新聞網／ TTN旅報
雄獅旅遊泰獅航合作包機直飛「台北-普吉島」。 圖／雄獅旅遊 提供
雄獅旅遊泰獅航合作包機直飛「台北-普吉島」。 圖／雄獅旅遊 提供

【文・吳紹瑜】

越南富國島成為近期最熱門的新興旅遊目的地。 圖／雄獅旅遊 提供
越南富國島成為近期最熱門的新興旅遊目的地。 圖／雄獅旅遊 提供

暑假即將來臨，雄獅旅遊觀察到，今年暑假期間熱門的旅遊目的區域前3名分別為東北亞、東南亞和北美。其中，東南亞的商品最受歡迎，例如馬新雙樂園和越南富國島。自5月起，泰獅航將推出「台北-普吉島」包機直飛，滿足海島度假旅客的需求；而長線的北美、紐澳部分，由於機位供應增加，相較於去年暑假相比平均團費下降約3成左右。此外，郵輪旅遊的價格與去年相比漲幅不大，也成為不少親子客群的熱門選擇。

由於達美航空、中華航空和星宇航空自第二季起陸續開航美國西雅圖，長榮航空同步宣佈西雅圖航線增班，使北美機位供應大幅增加，平均團費下降了約3成。為配合新航點的開航，雄獅旅遊全新規劃了「星宇航空美加雙城8日」的行程，遊覽西雅圖和溫哥華兩大城市，首航限定每人8萬9,900元起；紐澳線也受惠於機位供應增加，平均團費較去年暑假減少了約2成，現在推薦「超派黃金海岸親子7日」，每人6萬5,800元起，兒童不佔床再折1萬元，再贈送智慧兒童手錶乙支。

【左圖】【右圖】由於機位供應增加，長程線團費最多較去年暑假減少了約3成。 圖／雄獅旅遊 提供
【左圖】【右圖】由於機位供應增加，長程線團費最多較去年暑假減少了約3成。 圖／雄獅旅遊 提供

東南亞方面，越南富國島有著清澈海水和潔白沙灘，加上因免簽證和高性價比的5星度假飯店等誘因，成為近期最熱門的新興旅遊目的地。暑假期間已銷售超過了7成，搭配星宇航空7/1開航的「台北-富國島」航線，雄獅旅遊推出了「富國島直飛5星出海5日」，每人3萬7,900元起。另外，為了提供旅客更多出遊選擇，推出全新的「普吉島5星度假5日」行程，乘坐泰獅航包機直飛普吉島，保證入住兩晚5星飯店，再到私人度假島嶼享受各式各樣的水上活動，每人2萬3,999元起。

郵輪價格漲幅十分有限，成為今年暑假的熱門選擇。 圖／雄獅旅遊 提供
郵輪價格漲幅十分有限，成為今年暑假的熱門選擇。 圖／雄獅旅遊 提供

此外，郵輪旅遊的價格漲幅十分有限。臺灣出發的航次與去年相比僅上漲約5%。全包式的懶人度假方式更適合全家大小一同出遊，成為今年暑假的熱門選擇。雄獅旅遊獨家引進了NCL挪威郵輪奮進號首航臺灣，自6～9月以基隆和高雄為雙母港，推出32趟次，前往澎湖、日本、韓國和香港，每人最低價1萬1,940元起，指定航次還可享受同房第3、第4人零元優惠。

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星宇航空 東南亞 郵輪

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