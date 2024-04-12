此生必去白色幻境　前往南極準備篇

【圖／文：傑菲亞娃】

南極洲於11月至隔年2月為夏季，南極半島及沿海地區於夏季平均氣溫在0℃至5℃左右，故此段時間為適合旅遊的季節，但請注意由於是夏季（長晝）故不會出現極光。11月適逢夏季開始，冰山景緻較為完整，且海面上浮冰、流冰密集。12月至1月是企鵝孵蛋及企鵝幼崽出世的期間。2月至3月是賞鯨最佳季節。在規劃交通時我做了很多功課，以「旅遊」來說；南極的交通選擇性不高，無論從哪裡出發，最後都要到世界之南～阿根廷的「烏蘇懷亞Ushuaia」登船。在早期1969-2007這40多年間，南極的船隻都是科研船改裝而成，起居條件有限，搭乘起來不太舒適，影響觀光客前往的意願。但現在的「探險郵輪」方方面面都能滿足觀光客的需求，吃住娛樂都在郵輪上，登陸、巡遊等活動安排都由船上的「探險隊」安排。簡單來說一艘郵輪上，有著移動的「海上城堡+探險交通+專業導覽」，因此「船」也就決定了南極旅遊的體驗水準。

▲南極探險郵輪（龐洛郵輪提供）。

▲烏蘇懷亞 小鎮

進入南極必須花兩天的時間通過「德瑞克海峽Drake Passage」，它連接大西洋和太平洋，是地球最寬的海峽，以多風暴著名，整年的海相都相當惡劣，是全世界最危險的海峽之一，故又稱為「尖叫60度海峽」。由於此海峽是必經之地，於是穿越德瑞克海峽，便成為南極旅行最戰戰兢兢的航程了，這時候郵輪的穩定器好不好真的會影響乘客在郵輪上的舒適度。南極行程大致分為三種路線：1.經典南緯60度以南（南設得蘭群島+南極半島）、2.雙島（南喬治亞島+南極半島)、3.三島（福克蘭群島+南喬治亞島+南極半島）等行程；不同路線需要的天數也不同。以世界之南城市「烏蘇懷亞（Ushuaia）」登船為例，最熱門的航程大都是10-11天及15天的海上行程。

▲德瑞克海峽

真正的「南極」是指南緯六十度以南，範圍包括整個南極州與周圍海域，總面積為5,200萬平方公里。因此嚴格來說福克蘭群島及南喬治亞島都不屬於南極，南緯60度以南的南設得蘭群島及南極半島才算。而標準的『南極行程』有三大活動：登島、巡遊、郵輪海巡，登島、巡遊均以Zodica（登陸艇）完成。所有下船的活動必須視當下的氣候、冰況、風速等天然條件，探險團隊會遵從船長的指令來規劃動線及勘場開路。南極的登島每次限定100人，具有專業人員、科技設備、精緻服務的探險郵輪僅收200位觀光客，依規劃行程，100人登島時另100人則進行巡遊。

▲探險隊員先行勘場





台北Taipei→伊士坦堡Istanbul 轉機→阿根廷Argentina布宜諾斯艾利斯Buenos Aires（City Tour）→飛至最南端的烏蘇懷亞Ushuaia→登上龐洛PONAN探險郵輪『星輝號』出發至南極（11天10晚）→烏蘇懷亞→布宜諾斯艾利斯→伊士坦堡→台北Taipei





護照：有效期六個月以上的護照。（搭乘探險郵輪登船時，護照需交由工作人員保管)。

簽證：南極旅遊通常會和三個國家的領土有關：阿根廷、智利、英國（福克蘭群島及南喬治亞島），本文南極之旅是由阿根廷出發，需辦理阿根廷簽證。持中華民國護照者需先有美國ESTA才能申請阿根廷簽證。

衣著裝備：夏天的南極通常在負5度至2度左右，本文搭乘的星輝號有贈送乘客每人一件極地探險外套（可帶回家）及提供防水靴使用（需歸還），故出海登島巡遊時，探險外套裡再穿件發熱衣、薄羽絨外套及有內外兩層的雪褲即可。另外請自備：防濕手套、保暖襪、毛帽、圍脖圍巾。

時差：南極洲是唯一橫跨所有經線的洲，無法劃定時區。因此前往南極的郵輪會根據出發的國家來定時間 ex.阿根廷的烏蘇懷亞（比台灣慢11個小時），但如路線有抵達福克蘭群島或南喬治亞島就會調整為英國時間，行程的所有活動時間，均遵循此規則。

本文路線：烏蘇懷亞啟航→德瑞克海峽→南設得蘭群島→南極半島......均以阿根廷時間為主。

貨幣：本次搭乘的探險郵輪屬於法籍，故船上信用卡消費的幣均以歐元為主，而阿根廷幣則為比索（ARS）。





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