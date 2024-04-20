2024激推台中人氣住宿TOP 5！ 網友必住台中逢甲夜市/一中商圈/草悟道飯店旅館住宿攻略

圖／業主提供

台中是一座擁有多元文化的城市，無論是踏遍台中的歷史巷弄，還是在繁華的購物商圈盡情享樂，結束一天的行程後，高性價比的台中飯店也成為人們探索台中很重要的一部分！AsiaYo精心挑選了幾間台中住宿，每一間都有其獨特魅力，並且能享受到質感與價格雙重驚喜！

荷米旅居

荷米旅居是家一進入就讓人感覺到能量充沛的飯店！ 進入荷米旅居，你會發現眼前展現不同國家的幸福祈願，這個特色設計，是希望每一位旅客都能在找到自己的幸福！這間飯店房內的設計和氛圍環境溫馨而舒適，置身其中，像回到自己家中一樣溫暖！趕快來這裡充電一起感受旅行的美好吧！

荷米旅居外觀 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 整體感覺很好，地理位置很方便，附近超多吃的買的，前台人員服務很好，房間整潔。

💡附近地標：台中文學館 - 656 公尺、台中公園 - 788 公尺

💡飯店地址：台中市中區中華里中山路320號





奇異果快捷旅店-站前二店

奇異果快捷旅店交誼廳 圖／業主提供

『奇異果快捷旅店-站前二店』位於台中火車站的斜對角，位置非常便利，整體風格是復古工業風，融合了原木、石材、烤漆得以元素，你可以享受寬敞明亮的空間以及現代便利設備，再融合復古專業，是很獨特的體驗！

奇異果快捷旅店大廳 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 鄰近車站，交通方便，整體環境也非常乾淨，服務人員態度相當親切

💡附近地標：宮原眼科 - 279 公尺、台中繼光街 - 311 公尺

💡飯店地址：403台中市西區綠川西街29號





叮噹旅舍 Hotel Bell

叮噹旅舍房型 圖／業主提供

叮噹旅舍是一家在逢甲商圈鬧中取靜的特色旅宿，住這裡你可以體驗到安靜、明亮和舒適以及安心！叮噹的服務人員非常友善、熱情且專業，你可以在這裡感受到賓至如歸。在台中遊玩了一天後，回到叮噹享受最悠閒的時光，放鬆身心，靜靜感受輕鬆、愉快的假期！

叮噹旅舍外觀 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 床鋪很舒服～浴缸是像溫泉浴池（超喜歡的），尤其是全身鏡～方便可以看整體儀容（超棒的）

💡附近地標：逢甲大學 - 920 公尺、逢甲夜市 - 1032 公尺

💡飯店地址：407台中市西屯區西安里漢翔北街51號





博奇大飯店

博奇大飯店餐廳 圖／業主提供

博奇大飯店位於臺中火車站附近，步行僅需6分鐘，鄰近繼光商店街、臺中電子街、臺中公園、一中商圈等熱門景點，交通非常便利。所有客房皆配有中央空調，環境舒適、乾淨。這間飯店還提供地下停車場和特約停車場免費供旅客使用，對於自駕旅客很友好！

博奇大飯店大廳 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.4/5.0 乾淨方便，CP值高，停車方便，下次到台中出差會想再去住

💡附近地標：台中繼光街 - 366 公尺、宮原眼科 - 371 公尺

💡飯店地址：台中市中區綠川里雙十路一段5號





巧合大飯店

巧合大飯店大廳 圖／業主提供

巧合大飯店位於台中市的市中心地帶，交通非常便利，可以輕鬆地遊覽台中，享受在台中的逍遙時光！如果你對台中市的彩虹眷村感興趣，這家飯店距離彩虹眷村只有短短的7.8公里，可以和朋友或者家人去看絢麗的圖畫。 不管你是來台中觀光還是商務出行，巧合大飯店都是你最棒的選擇之一。

巧合大飯店 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.4/5.0 飯店位置很好，下樓就有公車可以搭，對面就是火車站，附近有綠川可散步&東協廣場周遭有異國料理，櫃檯人員很親切。

💡附近地標：台中火車站 - 167 公尺、宮原眼科 - 200 公尺

💡飯店地址：台中市中區綠川里建國路163號

台中住宿選擇有很多，從性價比經濟型旅館到精品星級飯店，應有盡有！如果你在台中的旅程中在尋找理想的休憩空間，溫馨的庇護住處，來AsiaYo，滿足你對住宿的一切期待！

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