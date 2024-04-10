2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

2024年的澎湖花火節即將震撼登場，各位準備好迎接了嗎？今年最令人期待是澎湖國際海上花火節邀請了國際的煙火團和與航海王25週年合作，共27場場次絕對是不容錯過的盛宴！你可以在陸地上看煙火，當然也可以在海上看煙火。小編為你整合了澎湖花火節包船和澎湖花火節船票資訊。

除了必備的花火節活動資訊外，小編還為大家精心挑選了最棒的海上煙火秀和澎湖景點跳島行程，讓你的澎湖花火節之旅更加難忘獨特！









澎湖花火節活動時間表

▲澎湖花火節時間表 （圖／澎湖國際海上花火節 官方FB）

2024 澎湖國際海上花火節（觀音亭）

試放場：4月18日、4月25日

日期：5月2日 — 7月30日

（5月至6月：每周一、四｜ 7月：每周二）

時間：21：00

地點：澎湖縣馬公市介壽路7號（馬公市觀音亭休閒園區）

2024 澎湖國際海上花火節（離島場）

日期/ 地點：6月1日 七美島 ｜ 6月15日 望安島 ｜7月28日 吉貝道

時間：20:00 （10分鐘）









2024 澎湖花火節亮點

澎湖花火節亮點#1

航海王25週年聯名

▲澎湖花火節： 2024澎湖國際海上花火節 x 航海王動畫25週年璀璨之夜 （圖／澎湖國際海上花火節 官方FB）

澎湖花火節近年吸引了不少國際知名品牌，像是迪士尼、LINE等，都想要和它合作呢！今年更厲害的是，全球熱門動漫《航海王》也加入了其中，讓整個活動更加吸睛！無人機的圖形不僅有《航海王》的代表形象，還會結合澎湖知名的地標，呈現更多元的視覺饗宴！目前主辦單位還沒有公布詳細的演出資訊和主題場次，記得留意最新的資訊喔。





澎湖花火節亮點#2

國際煙火團

2024年的澎湖國際海上花火節即將震撼登場！澎湖花火節特別邀請了來自世界各地的國際煙火團隊，為這場盛會帶來一場場璀璨的演出。各團隊的演出如下，大家有興趣記得要把時間地點都記下來噢！

▲澎湖花火節 （圖／mousechuangs, Instagram)

5月13日：捷克 NV FIREWORKS S.R.O的煙火音樂劇盛宴

6月13日：法國 Pyragric 史詩級煙火秀

6月24日：榮獲多項國際獎項 奧地利 FIREevent Gmb

7月2日：榮獲金氏世界紀錄 #義大利 Parente Fireworks

7月16日：馬來西亞 RED FLAME Special Effects









2024澎湖花火節｜最佳觀賞地點

▲澎湖花火節觀賞地點。 （圖／澎湖縣政府）

澎湖花火節觀賞地點#1

觀音亭

主場「觀音亭」的花火施放時間為晚間9點，鄰近觀音亭的道路將會有交通管制等封路措施，如果想要在主場感受最震撼的花火秀，建議在晚間7點半前就可停好車，以步行的方式前往觀音亭園區卡位，但觀音亭為草皮、水泥地，可坐的空間並不多，建議可帶野餐布前往，甚至可能需要人擠人喔！





澎湖花火節觀賞地點#2

中正堂旁觀日公園

如果不想到觀音亭園區人擠人，澎湖當地人推薦可以到距離觀音亭不遠的中正堂旁觀日公園，這裡稍微鬧中取靜，可以觀賞彩虹橋側面施放的花火為主，但這裏的風勢稍微強勁，選擇此地點的人也要多注意保暖！





澎湖花火節觀賞地點#3

西嶼鄉赤馬安檢站

位於澎湖本島馬公市與海相鄰的赤馬安檢站附近也是觀賞澎湖花火節的好地點。這裏遠眺觀音亭園區，可欣賞完整的馬公夜景，因此無需擠人，就能輕鬆欣賞煙火。值得注意的是，這裏只能遠遠看到很小的無人機背面，而且煙火的聲音也會比較遙遠，如果要清楚看到無人機表演的旅客可能就要另覓地點了。





澎湖花火節觀賞地點#4

澎湖救國團青年活動中心咖啡雅座

澎湖花火節的觀賞地點怎少得座落於觀音亭風景區旁的澎湖青年活動中心！ 中心融合了中國傳統式屋瓦和歐洲古城堡風格，別具特色。你只需支付少量費用，就能享受免費停車，一邊品嚐點心、茶或咖啡，一邊觀賞花火節。然而，需要注意的是，咖啡座不少所有座位都可以拍攝，附近樹木長高影響了視野與構圖，因此純欣賞的遊客仍然推薦此處，但攝影者可能需要考慮其他選擇。









2024澎湖花火節｜花火節行程推薦

想挑選人山人海的澎湖花火節獲得最佳視野，建議先從澎湖縣政府推薦的地點開始。除了陸上，也可以選擇澎湖海上看煙火，除了避開道路上的人潮，更能體驗在海上欣賞煙花與無人機秀的浪漫。你可以選擇購買澎湖花火節船票、也可以選擇澎湖花火節包船，澎湖SUP看煙火等套裝行程喔！





澎湖花火節行程推薦#1

澎湖花火船 / 花火節包船

▲澎湖花火節景點推薦｜ 澎湖花火船 （圖／（左）@aida0620, （右）@chen_._.0920，Instagram)

不想煩惱在陸上佔位置，來澎湖花火節煙怎能不來乘搭花火船！登上花火船，漂浮在海上，眺望遍布天空的煙火，彩色璀璨，絢麗迷人。唯有從海上欣賞，才能體驗到最完整的澎湖海上花火節盛況。儘管價格親民，但卻能享受到身臨其境的百萬煙火盛宴。

和家人朋友群體出遊，人數眾多，還可以考慮澎湖包船看煙火～在澎湖包船看煙火可以讓你和朋友親人大拍特拍也不用怕沒有佔到船上最佳位置了！





澎湖花火節行程推薦#2

澎湖跳島花火船

▲澎湖花火節行程推薦｜澎湖花火節包船 （圖／xllyyn.623, Instagram)

如果不太會安排澎湖的行程，既想跳島，又想看夕陽，又想趕上在澎湖花火節晚上的煙火環節看煙火嗎？趣吧的套裝行程能一次滿足你多個願望！

從南海出發，是最不怕曬的跳島行程，你也可以哦與跨海大橋的夕陽拍一張廣角合影。出航路線會配合澎湖花火節的施放日期，讓您在海上第一排欣賞煙火。在非施放煙火期間，則可跟隨船長前往號稱澎湖體驗滿載而歸的夜釣成就感。





澎湖花火節行程推薦#3

花火節夜划SUP立槳

▲澎湖花火節行程推薦｜澎湖花火節夜划SUP立槳 （圖／demiciouss, Instagram)

想一次過體驗澎湖水上活動的樂趣，機上上大型SUP龍舟板，劃向大海，在最佳位置觀賞澎湖花火節海上煙火，坐擁絕佳視角，目睹壯麗的高空煙火秀。這將是一段難忘的旅程！而且，趣吧特別引進了專業夜光槳，讓您享受獨特的夜間水上活動體驗。直達海上澎湖花火節最佳賞煙火區，在海上也能一步到位！

如果沒有玩過SUP 或者不熟悉SUP的朋友們也別擔心。趣吧推出教學連晚上賞澎湖花火節行程！您傍晚練習單人板划行後、晚間自在欣賞海上花火，這將是您在海上花火節中體驗到的最特別的時刻。這項活動非常適合SUP初學者，也是進階玩家的理想體驗行程喔！









2024 澎湖花火節｜周邊景點推薦

澎湖景點推薦#1

忘憂島

▲澎湖花火節景點推薦｜ 忘憂島 （圖／sambaltraveller0921, Instagram)

澎湖忘憂島，被譽為國家級生態保育寶地。獨特的航線，每日限額出發。你可以到達唯一海上休憩站，體驗360°兩層樓開放式設計，盡情拍照留念。你也可以潛入世界級珊瑚礁區，跟著專業與趣味的海底生態導覽，尋找海龜或魟魚的蹤影。

想看看晚上的無人島，你也，跟著在地達人尋訪藍色夜光砂秘境，隔日等待太陽在海的彼端緩緩升起，用另一個角度欣賞這座小島的美麗！





澎湖景點推薦#2

目斗嶼

▲澎湖花火節景點推薦｜ 目斗嶼 （圖／（左）@openqueen601, （右）@ane_tang_travel，Instagram)

目斗嶼是澎湖群島最北的一座島嶼，也是是台灣三十六秘境之一。猶豫附近海域充滿暗礁，常有船隻遭遇船難。為了保障航行安全，於1902年建造了目斗嶼燈塔。島上的燈塔已有百餘年歷史，從海上遠眺，高聳的燈塔和黑白相間的條紋，宛如守護船隻的孤立巨人。





澎湖景點推薦#3

藍洞

▲澎湖花火節景點推薦｜ 藍洞 （圖／（左）@mt.jade_e, （右）@little.xeno，Instagram)

在澎湖南方海域有一處特別的景點，那就是著名的澎湖藍洞。這個海蝕洞因為長期受到海水的侵蝕，形成了一個半開放的大孔洞。在陽光的照耀下，洞穴中的海水呈現出翠藍色，看起來就像是一個藍色的仙境，真是讓人讚嘆不已，大自然的鬼斧神工真是奇妙無比啊！可惜的是，由於周圍海流危險，我們不能靠近或穿越藍洞，只能從遠處觀賞這個神秘景點。





澎湖景點推薦#4

員貝島

▲澎湖花火節景點推薦｜ 員貝島 （圖／（左）@yuyu.chen__, （右）@sumify，Instagram)

員貝耍廢島在澎湖景點的人氣一直飆升，這個獨特的聚落景觀被譽為「台版小荷蘭村」。在這個島上漫步，可以欣賞到純樸的漁村景色，咾咕石、紅色屋頂、銀合歡、風茹草以及壯麗的玄武岩，加上潔淨的沙灘，處處都是美景，讓人心曠神怡，忘卻了塵囂。





澎湖景點推薦#5

海底郵筒

▲澎湖景點推薦——海底郵筒 （圖／（左）@casperfilm_, （右）@arielhu218，Instagram)

在台灣有兩個海底郵筒，其中一個位於綠島海底 11.5 米處，另一個就在澎湖本島的鎖港杭灣海底下 6 米處。澎湖海底郵筒更是全世界第一座結合水下裝置藝術和珊瑚礁復育功能的海底郵筒，遊客可以參加浮潛（教練代寄）、海底漫步或水肺潛水活動，親身體驗這個海底奇妙的寄信之旅，把心意寄出去給親朋好友！





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