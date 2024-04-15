2024全台親子飯店推薦！北中南嚴選「海景／溫泉／包棟」一次看

今年也要繼續旅遊！大小朋友一起出遊的絕佳時機，把握孩子們放假的時光

家長們可能也在煩惱，到底要去哪間親子飯店比較優質？

本篇文章將介紹全台親子飯店推薦，包含北中南各地精選的親子飯店

就讓我們繼續看下去，大人小孩一同盡情享受假期吧！





全台親子飯店推薦精選住宿

本篇文章將介紹全台親子飯店推薦，包含了北部、中部、南部全台各地超人氣的房型，從主題房到兒童遊戲區、溜滑梯、賽車場應有盡有，甚至連大人小孩都喜愛的溫泉池、戲水區、三溫暖都包含在內，快來跟著此篇文章下訂親子飯店，安排一場屬於家庭的美好時光。









台灣親子飯店【高評價類型】推薦

【高評價】親子飯店推薦#1

台南夏都城旅安平館

▲2024全台親子飯店推薦-夏都城旅安平館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

漫步陽光盛開的人文時尚府城，細嚼人情調味的經典小，一睹熱蘭遮城的百年足跡、文化藝術及濃厚人情味，在這城市連迷路都是一種享受。感受在地文化，放空心靈，就該自在享受。找到屬於自己的旅行風景，恣意漫遊城市風光，享受每一片刻的美好，漫活，更快活! 夏都城旅陪伴您以最自在的步伐，漫遊屬於自己的新城事。飯店附設200坪「城嬉‧ fun空間」媲美親子室內樂園，櫃檯亦提供嬰兒床、澡盆、床圍、消毒鍋的服務，與孩子渡過愉快的假期時光， 溫暖的陪伴孩子成長的每一刻盡情揮灑歡樂遊戲與有趣創意，伴隨歡笑充滿整座城市。

地點：台南市南區開南里新建路47號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【高評價】親子飯店推薦#2

（已停業）花蓮翰品酒店

▲2024全台親子飯店推薦-花蓮翰品酒店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

翰品酒店花蓮為五星級親子城市度假酒店，駐足於花蓮的童話王國。貫穿幾米繪本「擁抱」的精神，透過不同主題帶給旅人不同的感動，民國102年與台灣著名繪本作家合作，將幾米《擁抱》藝術裝置與故事融入在飯店的各個角落。《擁抱》系列藝術裝置療癒著每位來到此地的旅人，與幾米共創難忘的旅程回憶，願您也能因擁抱記住每一分感動。

地點：花蓮縣花蓮市民立里永興路2號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【高評價】親子飯店推薦#3

淡水福容大飯店

▲2024全台親子飯店推薦-淡水福容大飯店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

淡水擁有豐富的自然景觀與人文薈萃，以及入選全球最美麗的七星級絕美夕陽，在此匯聚古蹟、老街、文創、藝術、美食、生態、賞花等休閒度假巧能。離城市最近的度假勝地，擁抱世界級奢華美景！位於淡水漁人碼頭景區內的，得天獨厚的自然資源，世界級絕美夕陽相伴，加上獨特郵輪造型外觀，享有全台最美飯店美譽！從台北市區出發，自駕車程約40分鐘，也可搭乘捷運淡水線，或淡海輕軌、藍色公路渡輪等大眾運輸十分便利。

地點：新北市淡水區沙崙里觀海路83號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台灣親子飯店【海景類型】推薦

【海景】親子飯店推薦#1

墾丁福容徠旅

▲2024全台親子飯店推薦-墾丁福容徠旅 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

旅行的態度，從徠旅墾丁出發。讓您的旅程是一個人的體驗、兩個人的幸福、一群人的歡樂，在每一次與我們相遇的時光，讓徠旅墾丁的微笑與您的心靈交融，準備好迎接明天的精采的旅程，享受旅行中的Amazing! 徠旅墾丁不主動提供一次性備品，以期許降低垃圾製造以減少環境負擔 ; 全館全面禁菸，為了健康及安全，請一起響應無菸好健康 ; 房間內盥洗用品皆為環境可分解的高品質沐浴精及洗髮乳為主，並不會造成環境污染，採用當地、當季的低碳食材為主，以減少里程數所耗費的長途碳足跡，減少空氣汙染。

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)墾丁里墾丁路235號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【海景】親子飯店推薦#2

花蓮波西米亞民宿

▲2024全台親子飯店推薦-花蓮波西米亞民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

波西米亞民宿坐落在阿美族村落東昌，早期阿美族依靠捕魚為生，於是在海口邊定居了起來，以歌舞向天神祈福或感謝，至後來取名為：豐年祭，波西米亞民宿是一位阿美族女性經營人，室內以舒適放鬆的波希米亞設計為主，外觀則是融合蔚藍的海與天空的地中海設計為主，會有這樣的想法則是因為經營者的一次旅行，讓他回來花蓮的時候發現波希米亞的生活方式及手作與花蓮阿美族有許多相像之處，希望來此旅遊的人，能遠離塵囂，卸下繁重的壓力，開始全新的旅途，享受花蓮帶給你獨一無二的回憶。

地點：花蓮縣吉安鄉東昌村東海一街168號

入住時間：15:00 – 18:00

退房時間：11:00





【海景】親子飯店推薦#3

澎湖Mirage美海奇民宿

▲2024全台親子飯店推薦-澎湖Mirage美海奇民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

英文這個字源自拉丁文的mirare，再經由法文的mirage而來，意思是「看見的奇景」也就是海市蜃樓。而我們的民宿「美海奇」正是由法文音譯中文而來。每一個人心中都有一個夢想，老闆的夢想是能有一棟屬於自己的房子，整棟房子從無到有都是老闆自己一手包辦，歡迎來澎湖美海奇，享受當地的人文風景，好好放鬆看海景。

地點：澎湖縣馬公市西衛里西衛83之60號

入住時間：15:00 – 22:00

退房時間：11:00









台灣親子飯店【渡假村類型】推薦

【渡假村】親子飯店推薦#1

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

▲2024全台親子飯店推薦-花蓮瑞穗天合國際觀光酒店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

瑞穗天合國際觀光酒店以「享溫泉遊莊園」為飯店發展主軸，瑞穗溫泉最早發源於民國8年，在日據時代就設有公共浴場，也與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。

瑞穗天合國際觀光酒店取自地底泉脈的黃金湯，送至客房以及金色水樂園戶外湯池，因溫泉水質富含鐵質，在與氧氣作用後會略呈金黃色澤，更特別的是在溫泉水靜置一段時間後，自然結晶的白色「溫泉花」便緩緩在水面上成形，好似花瓣漂浮在水面上，獨特的結晶溫泉花等候旅人來體驗。

地點：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路二段368號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【渡假村】親子飯店推薦#2

新竹統一渡假村馬武督度假會議中心

▲2024全台親子飯店推薦-新竹統一渡假村馬武督度假會議中心 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

圓頂紅瓦的西班牙式建築，掩映在青山綠水間，舒暢的氣息就在繁花綠樹中瀰漫！園區針對國人健康概念打造多項運動設施及多風格的住宿型態，是您身心靈休憩的最佳驛站～並特別為企業訓練打造最先進的會議設備、最多類型的會議室及團隊建立課程，是首家結合企業訓練與休閒雙重機制的渡假村，另外，道地的客家菜與獨創的養生餐，更是您不能錯過的最佳選擇！

地點：新竹縣關西鎮金山里34號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【渡假村】親子飯店推薦#3

墾丁悠活渡假村

▲2024全台親子飯店推薦-墾丁悠活渡假村 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

墾丁悠活度假村以全包式渡假村為概念，座落於墾丁國家公園中，擁有得天獨厚的海岸景觀及最長最美的潮間帶生態，不僅擁抱群山，更連結南國最美萬里桐海岸，是體驗墾丁山海假期的最佳選擇。

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)山海里萬里桐萬里路27-8號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台灣親子飯店-【包棟類型】推薦

【包棟】親子飯店推薦#1

宜蘭朵朵小語鄉村民宿

▲2024全台親子飯店推薦-宜蘭朵朵小語鄉村民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

朵朵小語鄉村民宿座落於冬山河邊我們打造的典雅溫馨鄉村風格，呈現出一派閒靜田野風，靜觀著天空白雲的起伏，聽著蟲鳴鳥語聲 ，讓心情回歸最原始的單純自在；離傳藝中心、親水公園、梅花湖、羅東夜市、羅東林場、生態綠洲、幾米廣場、羅東交流道等景點皆很近，歡迎您來欣賞品味「躲躲小雨」喔~

地點：宜蘭縣五結鄉傳藝路一段379巷25弄 1號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【包棟】親子飯店推薦#2

台南蝸聚親子民宿

▲2024全台親子飯店推薦-台南蝸聚親子民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台南市這座歷史、廟宇、老宅、美食等文化底蘊深厚的老城市，最近幾年慢慢地被國人及外國人發掘出來的城市，吸引了不少遊客前來感受、享受、與慢活生活。「蝸聚寵物親子民宿」最夢幻的寵物友善民宿，位於知名文化老街「蝸牛巷」，有些遊客因為毛小孩住宿的問題，對外出旅遊感到困擾，我們為了讓遊客都能無憂無慮帶著家中毛小孩一同出遊，民宿主人耗時兩個月手工打造的大型寵物遊樂場，不僅採光很好連設備老闆也是很講究，製作木頭跳板，還有可以鑽來鑽去的小矮木房，讓毛小孩們可以玩得很開心。

地點：台南市中西區民生路一段157巷12號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00





【包棟】親子飯店推薦#3

宜蘭傑克小棧

▲2024全台親子飯店推薦-宜蘭傑克小棧 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

歡迎來到傑克小棧的家！有多久沒有好好休息和放鬆了～想體驗自然環境和擁有獨享的空間嗎？傑克小棧一次只接待一組房客，提供您與家人、好友休憩放鬆的家！我們的房子鄰近「梅花湖風景區」、斑比山丘、新寮瀑布；距離市區和羅東夜市只有15分鐘車程！

地點：宜蘭縣冬山鄉得安村大埤二路238號

入住時間：15:30 – 18:00

退房時間：11:00





台灣親子飯店【溫泉類型】推薦

【溫泉】親子飯店推薦#1

宜蘭品文旅礁溪

▲2024全台親子飯店推薦-宜蘭品文旅礁溪 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

飯店坐落於礁溪溫泉源頭之一、也是觀光熱點的礁溪溫泉公園旁，178間客房全備溫泉浴池，於房內即可隨興浸浴溫泉，靜度療癒時光。呼應自主旅行風潮，品文旅為礁溪地區首家引進自助Check-in系統之旅館；響應環保及綠色旅行，全客房不提供拋棄式備品與瓶裝礦泉水，品文旅拋磚引玉，期待旅人共同響應環保，自帶備品，為環境永續盡份心力。特別規劃溫泉SPA水療設施，戶外可一邊瞭望天空，一邊體驗SPA帶來的舒暢感，室內則是蒐集孩童歡笑的兒童戲水池，溜滑梯與噴泉舞池，讓孩子盡情享受與水共舞的開心時光！

地點：宜蘭縣礁溪鄉玉石村健康二街21巷2號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【溫泉】親子飯店推薦#2

南投日月潭馥麗溫泉大飯店

▲2024全台親子飯店推薦-南投日月潭馥麗溫泉大飯店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

馥麗溫泉大飯店，以「馥．麗」兩字為名。引自《易經˙離卦》彖曰:「離，麗也，日月麗乎天，百穀草木麗乎土......易經中的離卦說:「離是麗，依附之意。日月因『麗』天運行、發亮，百榖草木因『麗』地而生長。 重疊不斷的光明因『麗』於正道，便能化育成就天下萬物。柔爻因『麗』於中正的位置，則卦辭亨通，畜養母牛可以吉祥。 意喻：一切萬物只要依附天地運行的根本，自能成長、結果，生生不息。為此，「提供融入天地山水四時節氣之休憩，滿足五感追求之風格旅行，成就心靈與萬物相應，為馥麗的品牌內涵。」 也寄寓著馥麗傳遞的「自然風尚、貼心服務、個性渡假」的品牌理念。

地點：555南投縣魚池鄉中山路250-2號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





【溫泉】親子飯店推薦#3

台南館 F HOTEL

▲2024全台親子飯店推薦-F HOTEL台南館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

F HOTEL台南館座落於台南市中華西路與和光賢街口，交通便利四通八達，飯店距火車站約10分鐘、機場約30分鐘車程，距離中山高速公路和東西快速道路，約20分鐘車程，到各旅遊景點交通便捷，是您出差、旅遊的最佳選擇。歡迎來到台南府城暢遊古蹟名勝，品嚐最道地的特色小吃！

地點：台南市中西區光賢街

入住時間：15:00 - 23:45

退房時間：11:00









更多親子住宿相關攻略

精選10間宜蘭親子住宿推薦｜享受美好親子時光就這樣安排！





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」