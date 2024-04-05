啟航吧！名勝世界壹號強勢歸來 基隆、高雄出發暑假一起暢「郵」九州、沖繩

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假將至，已經開始進行出遊計畫了嗎？2024年的夏天，不管是闔家大小、閨蜜姊妹淘，還是學校同學，一起來趟碧海藍天的郵輪假期吧！

▲（左起）旅行公會總會監事會主席吳盈良、沖繩縣産業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、基隆市副市長邱佩琳、名勝世界郵輪總裁吳明發、業務部副總裁徐牧柔、基隆港務分公司總經理高傳凱、台灣國際郵輪協會榮譽理事長吳勛豐。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界壹號7╱12基隆啟航，指定最強郵輪銷售聯盟：（左起）新進旅行社團體部副總經理王梓樺、大登旅行社董事長林博宗、良友旅行社董事長陳政男、上順旅行社董事長李南山、名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔、基隆市副市長邱佩琳、名勝世界郵輪總裁吳明發、知名主持人劉姿麟、永業旅行社董事長吳勛豐、翔順旅行社總經理羅麗瑩、捷利旅行社董事長吳盈良、翔順旅行社董事長王魁元。 圖：名勝世界郵輪／提供

北高齊發 預定歡樂暑假

名勝世界壹號將於2024年7月12至8月27日期間返回基隆和高雄展開母港航次，並於暑假推出一系列前往日本九州和沖繩的2、4及5晚郵輪航程，盡興探訪九州的熊本、鹿兒島、佐世保和長崎，以及沖繩的石垣島、那霸、和宮古島，喜愛悠閒度假的朋友，不容錯過。

名勝世界郵輪自2023年4月4日於高雄首航，首創雙母港模式往來於高雄及香港，滿載台灣旅客出港，更擴大港澳、東南亞甚至歐美等旅客來台的觀光商機。2023年以近半年的航季共來台138艘次，總計搭載旅客19.9萬人次，不僅為高雄郵輪歷史上艘次及搭載人次雙新高，其彎泊澎湖的行程亦為澎湖注入超過6萬觀光人次，名勝世界壹號去年約為台灣創造約16億元新台幣的觀光產值，為區域郵旅遊經濟做出貢獻。

▲名勝世界壹號銷售代理商合影。（左起）永業旅行社副總經理潘麒麟、良友旅行社協理吳梨玲、新進旅行社自由行部副總經理蔡瓊雯、名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔、總裁吳明發、翔順旅行社業務部朱沛育、上順旅行社業務部經理陳美伶、大登旅行社郵輪部經理施良瑩、統一旅行社業務部協理洪雅齡。 圖：名勝世界郵輪／提供

多元航程組合 親子同遊最優選

名勝世界郵輪今年夏天強勢歸來，以基隆和高雄為母港，前往日本九州和沖繩。名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示，「感謝台灣相關單位和旅客的支持，去年高雄出發的雙母港航次成績斐然，讓我們對台灣市場更有信心，也更用心規劃今年暑期的母港行程。為了表達我們的謝意，本季我們將推出14趟次前往日本九州熊本、鹿兒島、佐世保、長崎，及沖繩那霸、宮古島、石垣島的組合航程。」 他補充說：「我們不僅在路線設計、出發時間和整體服務上均持續進步，食材採購更多元、品質有保證，力求旅客品嚐到道地台、日料理。作為唯一一家亞洲本土的國際級郵輪公司，名勝世界郵輪致力為旅客提供更親切的服務。」

▲名勝世界壹號提供最強中文服務，並以舌尖上的郵輪著稱，並獨家規劃免費中餐餐廳。 圖：名勝世界郵輪／提供

匯集特色之最 獨家規劃免費「中餐」餐廳

名勝世界壹號以業界最強中文服務，世界級娛樂表演、家庭房最舒適、最適合台灣人口味，箇中之最提供滿意服務，更以「舌尖上的郵輪」著稱，獲得極高的評價。在台灣市場耳熟能詳的幾艘郵輪中，名勝世界壹號設有「免費中餐廳」，滋味道地份量充足，獲得郵輪業餐飲一致好評，採用在地食材，旅程中最能溫暖台灣胃。從港式茶餐廳到南洋風味、日本料理、義式披薩、精緻西餐等，特色餐廳菜餚不讓米其林專美於前。老饕、網紅紛紛帶路，不少旅客竟是為了一嚐美食登船，而一試成主顧。

▲名勝世界壹號提供世界級水準娛樂演出。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界壹號羅馬泳池畔和凱撒滑水梯。 圖：名勝世界郵輪／提供

週五出發免請假 2900元起玩日本

名勝世界郵輪的規律航期一直是航程特點之一，以「週五出發晚發午回免請假」、「週日出發 5個晚上 3個目的地」」等特色，提供旅客方便規劃出遊。即日起早鳥訂購同艙房入住第三、四人最低只要2900元，平均一晚不到600元，超高性價比，每航次限量50名。

▲位於九州的熊本是日本最受歡迎的溫泉度假勝地之一，遊客可放鬆身心享受天然溫泉和美食。 圖：名勝世界郵輪／提供

《基隆出發》

週五出發3天2晚，晚去午回，上班族免請假就可週休二日暢玩沖繩石垣島。

˙石垣島3天2夜之旅（7/19、8/2）

˙那霸3天2夜之旅（7/26、8/16）

˙宮古島3天2夜之旅（7/12、8/9）

週日出發6天5晚，行經兩個九州、一個沖繩，共計3個城市，是市面上唯一5晚能玩三地的郵輪行程，最適合計劃暑假親子出遊的家庭旅客。

˙熊本、鹿兒島至那霸6天5夜之旅（7/14、8/11）

˙鹿兒島、熊本至那霸6天5夜之旅（7/21）

˙佐世保、鹿兒島至那霸6天5夜之旅（7/28）

˙熊本、長崎至那霸6天5夜之旅（8/4）

《高雄出發》

˙那霸、石垣島5天4夜之旅（8/19）

˙那霸、宮古島5天4夜之旅（8/23）

˙石垣島3天2夜之旅（8/27）

▲石垣島川平灣是日本米其林指南三星景點。 圖：shutterstock／來源

這個夏天，想用比國旅還划算的價格全家遊日本嗎？感受名勝世界壹號刺激的滑水道，免費欣賞世界級水準的娛樂演出，大歎美食遊東瀛！名勝世界壹號2024年7月12日基隆啟航，指定十佳銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊，聯合熱銷中！

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