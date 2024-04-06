4月15日國際寵物日 「海上SUP＋落日追逐」與毛孩共享假期的5種創意玩樂

【文・ttn網路編輯】

現代人把寵物當成家裡的一分子，出外旅遊當然也想要帶著毛孩一起留下美好回憶。4/15即將迎來國際寵物日，訂房網站Booking.com分享5間寵物友善旅宿，享受假期盡情放鬆之餘，還可以和寵物一起到「墾丁」與體驗 SUP， 或是在「台南」漁光島與沐浴落日餘暉中盡情奔跑，優質住宿搭配獨特體，創造一場專屬於寵物的旅行！

圖／Booking.com 提供

與寵物一起在SUP欣賞太平洋風光

墾丁戀戀星辰湖畔莊園 星光館

入住能眺望湖景的「墾丁戀戀星辰湖畔莊園 星光館」距離墾丁大家也只需短短車程！ 圖／Booking.com 提供

近年台灣 SUP 風潮熱度不斷，旅人除了自己享受 SUP 的樂趣外，與寵物一起同樂更是許多人的熱門選擇！初次嘗試的旅人可以從平靜水域開始嘗試，不論是站著或是坐著，都能感受到不同樂趣。另外，旅宿距離墾丁大街也只需短短車程，享受玩水上活動後，不妨帶著寵物一起逛鼎鼎大名的最南端夜市吧！

與毛小孩的奢華度假之旅

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

「瑞穗天合國際觀光酒店」外觀是城堡造型，毛孩可以在草地上盡情奔跑，遠離城市的喧囂。 圖／Booking.com 提供

想要度假放鬆的旅人們，建議可以和毛孩一同離開城市來場奢華度假之旅，入住「花蓮」「瑞穗天合國際觀光酒店」感受渡假村的舒適氛圍，房內還有專門為寵物準備的專屬床，讓一人一狗都能有最完美的享受。旅宿外觀是城堡造型，占地廣闊，毛孩可以在草地上盡情奔跑，遠離城市的喧囂，沉浸在花蓮的清新氛圍中。

與愛犬來一場「狗爬式游泳競賽」

台北金普頓大安酒店-洲際酒店集團酒店

台北金普頓大安酒店-洲際酒店集團酒店。 圖／Booking.com 提供

如果家中的毛孩愛玩水的話，不妨到和平島公園體驗全台最大且擁有最豐富生態的海水泳池！水中活動不僅可以減輕毛孩們關節的負擔，還可以讓牠們盡情享受在水中遊玩的樂趣，旅人也可以與毛孩來場「狗爬式競賽」，度過一個歡樂的假日！旅程結束後入住位於「台北」的「金普頓大安酒店 – 洲際酒店集團酒店」可以享受最精緻舒適的體驗，且旅宿內還附有寵物備品，讓旅人和毛孩都能輕鬆入住，一同享受高質感旅宿！

愜意的午後寵物野餐

宜蘭道 Villa 湖畔莊園

「道 Villa 湖畔莊園」步行即可抵達梅花湖，可以在傍晚時分帶著寵物一起去湖邊散步。 圖／Booking.com 提供

說到與毛小孩的必做行程，一定不能錯過與寵物野餐的機會！「宜蘭」冬山河親水公園為水陸合一的休憩區，區內有完善的戶外設施，包含生態保育區、親水遊戲區、休閒活動區等等，最適合喜愛在草地上盡情奔跑的寵物。只需要準備簡單的餐食和野餐墊，再帶上飛盤和球等小玩具，便可以與寵物一同沐浴在陽光下，度過一個美好的午後時光。

帶著寵物沐浴在落日餘暉下

台南湧福驛站

台南湧福驛站。 圖／Booking.com 提供

與寵物一起沐浴在最溫暖的夕陽下肯定也是一件浪漫又難忘的經驗。「台南」一直是台灣人最愛的旅遊城市之一，漁光島也是一個看夕陽必去的熱門景點。和毛孩一起在沙灘上迎風而坐享受橙色光輝，再去岸邊踏踏浪，感受一場特別的「約會」。結束落日行程後，可以入住 Booking.com 推薦的「湧福驛站」，該旅宿是以老屋改建，保留了傳統的花磚地板，同時融入現代化的時尚裝修風格，讓入住旅人可以擁有最好的體驗。另外，還可以與寵物一起在房內附的浴缸內泡澡，釋放一整天的壓力。

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