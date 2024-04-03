兒童節連假瘋玩高雄！ 高市觀光局攜手50家業者 共推好康優惠、憑2卡免費接駁

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年1到3月，高雄迎來共和時代、Super Junior、紅髮艾德、櫻花祭、五月天、大港開唱等海內外巨星熱唱，計有49場演唱會，帶來超過65萬次觀光人潮，與超過21億觀光產值。為吸引兒童節4天連假人潮來高觀光旅遊，並延續演唱會經濟商機，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）除針對轄管壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼三大場館，推出12歲以下兒童免費入園活動外，同時也攜手觀光業者，包含義大遊樂世界、大立空中樂園、SKM Park 鈴鹿賽道樂園、夢時代摩天輪等樂園，及超過50家旅宿，共推多項優惠方案；來高雄看演唱會的遊客，憑票根還可另享專屬優惠。

此外，兒童連假一起玩瘋高雄，從4/4~4/7，全台12歲以下兒童，憑「高雄兒童卡」或「2024海洋童樂會一卡通」，就能免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車及渡輪，更能免費搭乘壽山動物園接駁車。

▲可以憑演唱會票根免費入場「崗山之眼天空廊道」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園是高雄最熱門的親子景點之一，兒童節期間，動物園除推出12歲以下兒童免費入園外，園區也推出「藝童聽故事」、「藝童玩樂器」、「藝童DIY」、「藝童聽音樂」等適合親子共同體驗的活動；另外榮獲「2019第七屆台灣景觀大獎」佳作的崗山之眼天空廊道，登高更可遠眺85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光；到觀光熱點的旗津，走訪全國規模最大公立貝殼展示館的旗津貝殼館，適合親子共同探索全台獨有館藏2000多種貝類標本，觀光旅遊也能增長生態知識。此外，觀光局也整合超過50間旅宿業者，針對兒童連假，推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市優惠券或驚喜小禮。

▲市府觀光局攜手「SKM Park 鈴鹿賽道樂園」推出優惠方案。 圖：高雄市政府觀光局／提供

更攜手各大百貨遊樂園，包含大立百貨、統一夢時代購物中心摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park 鈴鹿賽道樂園等兒童放電天堂，推出各式搭乘或入場優惠方案，要讓大人、小孩在高雄各個角落，從早到晚玩不停，讓高雄變身全台最大的兒童樂園。

▲市府觀光局攜手「義大遊樂園」推出優惠方案。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步指出，市府於4/4~4/7，規劃「2024海洋童樂會 高雄總動員」兒童節系列活動，在衛武營都會公園盛大登場，包含海洋為主題的超大型充氣裝置、舞台表演、互動體驗、近百攤熱門美食等活動，搭配其他藝文場館，如科工館、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站－糖鐵故事館等場館，同步推出12歲以下免費入場，更結合琳瑯滿目的體驗活動與限定優惠。

▲旗津海之星沙灘俱樂部，憑演唱會票根享優惠。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除兒童節連假優惠外，觀光局更大方整合所轄委外商家，共同響應演唱會經濟，讓上萬歌迷手中演唱會票根，擁有誠意滿滿的附加價值。像是海景第一排的旗津汽車露營區，當月憑演唱會票根，不分平假日入住即享住宿折扣500元優惠，再加贈價值1,000元折價券1張，而假日入住再加碼贈送露營樂專屬啤酒杯（每帳2個）；旗津海之星沙灘俱樂部，也可憑當月演唱會票根享9折優惠；愛河貢多拉船月底前現場購票享9折優惠；白色戀人貨櫃和中央公園 J-café，則是消費點餐後憑票根招待薯條1份。喜愛水上活動的遊客，蓮潭滑水主題樂園 Lotus Wake Park，憑演唱會票根票價9折優惠；鳳山體育場旁鳳凌廣場主打特色飲品的抒嗜人文茶飲，即日起來店消費憑票根也可享9折優惠；旗津貝殼館與崗山之眼天空廊道更是可以憑票根免費入場。

更多旅遊資訊，可於「高雄旅遊網」及FB官方粉專、IG粉絲團查詢，或至「壽山動物園」官網或FB官方粉專查詢；相關優惠內容，則可至各展館、飯店、樂園等主辦單位通路查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野