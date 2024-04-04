4月連假何處去？親子遊參山 百花齊放好春光

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明連假何處去？參山國家風景區管理處轄區竹苗中彰投各地春暖花開，非常適合全家大小出遊！苗栗縣南庄正進行「2024南庄花卉節」、中部的梨山目前杜鵑花、紫藤花爭相陸續綻放，彰化二水花旗木「鐵道櫻花」、員林蜀葵花、田中九重葛，及社頭杜鵑花等盛開，都非常適合騎單車、漫遊、踏青健身，賞花、吃美食。

▲梨山賓館杜鵑花綻放。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處主辦的「2024南庄花卉節」，共計5組花卉主題裝置藝術，分布於南庄遊客中心、南庄百年郵局與南江水岸公園等地。周遭布置有繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草等多達17個品種、7千株的精緻花卉，還有在南庄的泰雅和賽夏族部落，都有裝置展出，千萬不要錯過！鄰近的峨眉湖邊開滿黃花風鈴木，湖色春光，適合單車騎遊。

▲梨山紫藤花。 圖：參山國家風景區管理處／提供

在中部梨山，處處花朵爭相綻放！包括在梨山賓館夜櫻、雪松，環山部落爆開紫藤花，櫻緣丘紫藤花既優雅又美麗，福壽山桃花、李花盛開中，春天將梨山點綴著美侖美奐！本處推薦到梨山山上感受百花盛開的氣息，品嚐在地原民美食！

▲二水花旗木火車。 圖：參山國家風景區管理處／提供

另外，二水鄉自行車道旁的花旗木近日進入開花期，花道緊鄰台鐵集集線，猶如阿里山鐵道櫻花情景，引人入勝。民眾一邊聽音樂一邊賞花，盡情徜徉粉色浪漫。民眾可以騎上單車，串接二水八堡圳及鐵道自行車道或社頭。而「全台最美九重葛廊道」，就位於田中與北斗交接處，綿延300公尺七彩九重葛廊道，能捕捉到桃紅、粉白、橘黃充滿層次的繽紛感，目前在社頭開滿杜鵑花、員林盛開蜀葵花、緊接著在4月中旬，花壇虎山巖也將迎來今年第一波金針花盛開。歡迎來參山賞花，體驗春遊的樂趣。

▲二水花旗木空拍。 圖：參山國家風景區管理處／提供

▲二水花旗木花朵。 圖：參山國家風景區管理處／提供

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