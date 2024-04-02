星宇航空推出史奴比主題航班！8月16日起開闢「台北-西雅圖」航線

史努比迷許願成功！星宇航空自6月15日起至10月31日，全航線推出「SNOOPY主題航班」(除洛杉磯、西雅圖航線外)，透過各式主題服務用品登上飛機；星宇航空自8月16日起開闢台北-西雅圖航線，為繼洛杉磯、舊金山之後的北美航網第三個航點。

星宇航空「SNOOPY主題航班」，旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴。圖片來源｜星宇航空

星宇航空於去年底聯手經典漫畫角色「SNOOPY 史努比」，推出系列宣傳與週邊商品，維妙維肖的生動姿態，讓漫畫角色呈現出不同以往的嶄新面貌，不僅聯名商品供不應求、廣受喜愛，粉絲更是不斷許願、敲碗，期許更全面性的合作。

星宇航空經過8個多月的籌備設計，共計規劃超過30項機上服務用品。圖片來源｜星宇航空

星宇航空經過8個多月的籌備設計，共計規劃超過30項機上服務用品，打造絕無冷場的主題航班。旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，以及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，如杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛魅力。

星宇航空「SNOOPY主題航班」商務艙供應餐點。圖片來源｜星宇航空

除了大朋友的旅程擁有滿滿驚喜，星宇航空也為最重要的小朋友們準備專屬禮遇：機上兒童餐將有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。

STARLUX x PEANUTS機上聯名服務用品，可搶先在「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」中參觀。圖片來源｜星宇航空

等不及要體驗STARLUX x PEANUTS夢幻主題航班了嗎？機上聯名服務用品於 3 月 27 日(三)至4月30日（二）於華山 1914 文化創意產業園區 -「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」中搶先曝光。

星宇航空宣布8月16日起開闢台北-西雅圖航線。圖片來源｜星宇航空

星宇航空串連北美西部三顆星

8月16日起直飛西雅圖

星宇航空宣布8月16日起開闢台北-西雅圖航線，即日起正式開賣，西雅圖為星宇航空於北美航網的第三個航點，正式串連北美西部三大城市，進一步擴大轉機市場，為更多往返北美及東南亞的旅客服務。星宇航空台北-西雅圖航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每週三班。

星宇航空機艙。圖片來源｜星宇航空

星宇航空翟健華執行長表示，西雅圖為星宇航空佈局美國西岸的重要航點，其有強大的轉機功能，相信可更便利的為北美及東南亞轉機客服務。此外，西雅圖塔科馬國際機場為星宇航空合作夥伴阿拉斯加航空的樞紐機場，透過雙方的緊密合作，抵達西雅圖的旅客可再轉乘阿拉斯加航空通往超過上百個北美內陸航點，行程安排更加彈性多元。星宇航空將持續佈局轉機市場，以便旅客更方便的往返北美及亞洲各大城市。

歡慶西雅圖航線開航，星宇航空與頂級保養品牌 LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮 。圖片來源｜星宇航空

歡慶西雅圖航線開航，星宇航空與頂級保養品牌 LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮 - 價值萬元「煥顏明星旅行組」內含經典明星商品如：經典乳霜 3.5ml、超能修護精華露 30ml、煥顏彈力無痕精萃 5ml及濃萃修復眼霜 5ml，獨家尊寵於8月16日至9月15日西雅圖首航首月，搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙旅客。

星宇航空美國航線目前每日一班往返台北-洛杉磯及台北-舊金山。8月16日開航西雅圖後，正式由南到北佈局美國西岸，旅客將更便利的經台北轉機，往返北美及澳門、日本、泰國、越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞各主要城市。星宇航空第五架A350甫於本月初交機，機隊數達22架，包括13架A321neo、4架A330neo及5架A350。

星宇航空官網

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