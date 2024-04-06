華航與米其林一星美福米香餐廳合作機餐 7/14直飛西雅圖、優惠機票不到2萬

華航機上餐飲再添星光，與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空；華航自7月14日起，每週五班直飛西雅圖，未稅不到2萬元即可暢遊西雅圖。

華航高星潢總經理、美福大飯店林偉德總經理、米香台菜餐廳陳永華總主廚合影。圖片來源｜華航

華航與台北美福大飯店米香餐廳合作的「雲端台菜星級饗宴」，4 月 1 日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相，商務艙/豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙的所有旅客都可品嚐到由米香精心為華航設計的道地台灣味。

華航與米香合作的機上餐點，將台灣在地好滋味端上萬呎高空。圖片來源｜華航

米香連續三年獲米其林一星

合作機上餐點品項多達15項

米食在台灣飲食文化中占有重要地位，米香台菜總主廚陳永華承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓「特色小吃」成精緻美味，並融合遍跡歐亞習得的烹飪技術，為傳統台式經典菜色注入新的靈魂，發展出包羅萬象的台菜料理，讓米香連續三年獲得米其林一星肯定。此次華航與米香合作的機上餐點，為餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達 15 項，經過雙方依據機上條件反覆研修，終將台灣在地好滋味端上萬呎高空。

華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙餐點。圖片來源｜華航

台菜新「高」度

全艙等品嚐台式經典美味

華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，­配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒 Q 彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。

經濟艙主菜米香糖醋雞丁飯。圖片來源｜華航

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。香氣馥郁的古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動；糖醋雞丁則是享譽國際的台式經典菜色，酸甜好滋味在高空飄香。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」，經濟艙主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。

華航近年持續優化機上餐點服務，與頂尖美味強強聯手，包含秉持低碳理念的米其林綠星陽明春天、台灣第一家米其林三星頤宮中餐廳，以及此次一星的米香餐廳，至今已累積五星榮耀；也與東京名店「燈燈庵」打造日式會席料理。除了主餐佳餚，機上點心、飲品及麵包亦求新求變，先後與精品甜點法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出特色品項，期盼旅客能在高空享受到多元且精緻的空中饗宴。

米香台菜供應航線（台灣出發）

東南亞：曼谷、清邁、河內、胡志明市、峴港、新加坡、吉隆坡、檳城、雅加達、峇里島、金邊、宿霧、仰光、帛琉

東北亞：高松、熊本、首爾仁川、首爾金浦

兩岸

華航自7月14日起，每週五班直飛西雅圖。圖片來源｜華航

華航7/14起每週五班直飛西雅圖

未稅不到2萬優惠價

華航自7月14日起，每週五班直飛西雅圖，台北-西雅圖優惠價TWD 19,725起(未稅)至3/31，開賣消息一出，旋即吸引旅客注意、持續熱銷中，此外還有華夏會員加贈哩程(於九月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2,200 哩程數回饋)，優惠只到三月底，趕緊手刀搶購！

華航以空中巴士A350-900客機執飛台北至西雅圖航線，客艙提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙級服務，提供旅客多元選擇；具「翡翠之城」美稱的西雅圖，因其宜人氣候和豐富旅遊資源而聞名；但華航想告訴您｢您最愛的都從西雅圖開始」，您最愛的咖啡、最常買的Amazon、最常逛的Costco、最常用的Microsoft…其發源地都來自西雅圖，其多元化的經濟和科技創新環境使西雅圖成為太平洋西北地區的重要商務旅行地。在旅遊資源方面，從探索雷尼爾山國家公園到參觀打卡地標的太空針塔，再體驗其獨特的搖滾文化及豐富的藝術氣息，西雅圖無疑是一處令人流連忘返的旅遊勝地。

華航自四月起，新增桃園-帛琉週一航班。圖片來源｜華航

華航自四月起，新增桃園-帛琉週一航班。圖片來源｜華航

再贈旅遊獎勵金

華航自四月起，新增桃園-帛琉週一航班，每週一、三、六直飛；7月15日起，再增週四航班，共計每週4班；探索帛琉之美，說走就走。另自4月1日起到6月24日，凡搭乘華航每週一出發的帛琉航班(共計13個航班)，旅客抵達後，只要備妥中華民國護照、電子機票與登機證、飯店訂房確認單，即可前往當地帛琉觀光局領取由該局贊助每人250美元的旅遊獎勵金（約新台幣8011元）。而現在去帛琉機票最低只要TWD7,760(未稅)，相當於免費搭機去帛琉，輕鬆享受水上渡假天堂的假期。

華航自5月7日起，每週二、六飛航鹿兒島。圖片來源｜華航

世外桃源帛琉 華航再增班

日本大九州航班自由配

華航在日本九州北、中、南呈現完美佈局，自5月7日起，每週二、六飛航鹿兒島，搭配現有的福岡每週19班、熊本每週5班，南北串連自由配，無需走回頭路，玩遍大九州。現在到4月7日止，只要在6月21前出發，最低只要TWD8,051(4月2日-5日出發除外，未稅)。

鹿兒島，位於日本九州的南部，以其活火山櫻島、天然沙蒸溫泉和豐富的自然及文化遺產聞名，還許多必吃「三黑」美食，黑毛和牛、黑豚肉及黑薩摩雞等。透過華航的航班，可以輕鬆地規劃一趟南北九州的旅行，享受更自由的日本之旅。

華航自5月7日起，倫敦增班至每週5班往返。圖片來源｜華航

荷蘭/英倫產品再優化

飛倫敦TWD25,220起

華航擁有歐洲六大黃金航點(荷蘭/阿姆斯特丹、德國/法蘭克福、奧地利/維也納、英國/倫敦、義大利/羅馬、捷克/布拉格)全面直飛之優勢，華航持續強化航網服務，飛歐洲更便捷了。

自3月31日起，除每週4班直飛阿姆斯特丹外，另與荷航共用班號，新增每週三班雙向服務。另自5月7日起，倫敦增班至每週5班往返，新增的每週二出發航班最低票價TWD25,220(未稅)起。華航完整且全面直飛的歐洲航網，方便多點進出、自由搭配。

華航自3/31起台北-福岡增飛週四、六、日，每週19班，圖為福岡紫藤隧道夢幻美景。圖片來源｜華航

擴大服務版圖、增加航點

優勢航點持續增班中

為提供旅客更豐富的航班選擇，華航除了擴大服務版圖、增加航點外，優勢、熱門航點持續增班中；桃園、高雄出發航班同步齊發，東北亞每週提供190班服務、東南亞提供174班服務，整體航班運能約恢復疫前八成。

國人最熱愛的日本地區，華航每週近50班台灣往返東京，包含高雄飛東京自4/19起，增加週三、五、日航班，每週10班，搭配「桃園-東京成田」航班每週24班，「松山-東京羽田」每週14班。台北飛廣島自4/30起，增加週二航班、每週5班飛航。自3/31起，台北-福岡增飛週四、六、日，每週19班；台北飛名古屋增為每日2班。

免簽效應持續發熱的泰國航線，台北飛曼谷自3/31起，增為每天4班；搭配高雄-曼谷每週7班及台北-清邁每週5班，共計每週40班飛往泰國，隨時隨地都可出發。另台北飛馬尼拉自4/15起，增加週一、四、六航班，每週17班。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300962