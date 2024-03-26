快訊

巴基斯坦炸彈客衝撞！陸工程師車隊遇重大攻擊 5陸籍人士1當地駕駛亡

美國大橋坍塌20多人落水...州長宣布進入「緊急狀態」 官員稱非恐攻

清明機票下不了手？ 鎖定「航空特惠出清」 飛日本最低1萬1有找

聯合新聞網／ TTN旅報
今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期 (圖片提供=易遊網)
今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期 (圖片提供=易遊網)

【文・ttn網路編輯】

今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期，清明連假請3天就可以休9天，加上日韓賞櫻季加持，旅遊買氣相當旺盛。以4/1出發已訂購的中位數票價來看，東京、大阪票價約落在2萬元，首爾、曼谷票價大約1萬3千元，漲幅約5-6成。想要規劃便宜旅遊，可以鎖定請4休9的端午假期，而酷航、大韓航空等航空公司近期也推出特惠機票，可盡早鎖定搶便宜。

想規劃長天數旅遊，但清明票價又下不了手的民眾，端午假期雖然須比清明連假多請一天，但東北亞票價整體漲幅3-5成，與清明連假的票價相比來得便宜，傳統航空飛東京來回含稅13,679元起、飛大阪18,619元、飛首爾13,604元起，以東京為例，光價差就達1萬元。此外，東南亞最熱銷的人氣航點-曼谷更是划算，傳統航空來回含稅票價最低1萬元左右，與平日票價相比差異不大，加上曼谷飯店高CP值的特性，旅遊花費比東北亞更加精省。

清明假期機票漲，傳統航空的東京來回最低2萬4千元，首爾也要將近2萬。 (圖片提供=易遊網)
清明假期機票漲，傳統航空的東京來回最低2萬4千元，首爾也要將近2萬。 (圖片提供=易遊網)

只放一天的五一勞動節，透過請假2天再加上週末假期可連休5天，雖然休假天數不如清明端午多，但為票價相對凍漲的節日，若是預算有限的旅客，推薦可以在此區間安排出國，尤其是喜愛赴日旅遊的民眾，現在還可訂到與平日差不多的票價，像是東京、大阪機票，搭傳統航空目前含稅最低1萬3千元多就買得到，飛福岡票價也只要10,951元起，北海道札幌則是18,851元起，值得注意的是，這段期間剛好正值日本黃金周，亦是日本國旅旺季，除了飯店房價有調漲外，熱門旅遊景點也會湧現較多人潮。

近期想找優惠機票，多家航空公司3月促銷活動趕快把握！3月25日前酷航全航線限時下殺6折起，飛東京單程含稅3,188元起、飛札幌單程含稅3,588元起，預訂台北飛首爾機票，還有機會抽中韓國人氣演唱會Golden Wave門票；大韓航空台北飛首爾或釜山來回機票，領折扣碼現折633元，優惠活動到3月31日截止；大灣區航空台北飛香港，則是打出單程未稅1,500元起的激殺價，下單還有機會獲得香港雙人機票。易遊網也推出購買機票，可獲得全球訂房5%折扣碼，訂房最高單筆現折1,500元優惠，幫精打細算的民眾節省荷包。

延伸閱讀>>赴日觀光新政策 免稅制度擬改「先付後退」最快2025年實施

想知道更多旅遊產業專業見聞，請追蹤按讚「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

清明假期機票漲，傳統航空的東京來回最低2萬4千元，首爾也要將近2萬。 (圖片提供=易遊網)
清明假期機票漲，傳統航空的東京來回最低2萬4千元，首爾也要將近2萬。 (圖片提供=易遊網)

曼谷 東京 機票 航空 連假

相關新聞

韓國既視感！北捷引進「韓國電聯車」內裝曝光 6大亮點搶先看 預計「這年」驗收上路

在台北打卡韓國地鐵！台北捷運於「2024智慧城市展」釋出新消息，宣布已採購「韓國樂鐵電聯車」加入北捷營運行列，車型與車廂內景曝光，濃濃的韓國地鐵味彷彿秒飛首爾，加碼搶先盤點「新款列車6大亮點」一次看！

清明機票下不了手？ 鎖定「航空特惠出清」 飛日本最低1萬1有找

【文・ttn網路編輯】 今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期，清明連假請3天就可以休9天，加上日韓賞櫻季加持，旅遊買氣相當旺盛。以4/1出發已訂購的中位數票價來看，東京、大阪票價約落在2萬

來帛琉就領「獎勵金250美元」！迎接華航4月1日起直飛增班

在疫情期間，帛琉曾是台灣民眾唯一可透過旅遊泡泡前往的目的地，並透過疫苗觀光打響名號，此後華航開啟台北–帛琉直飛航線，僅3.5小時航程即可抵達世外桃源，帛琉持續以世界級珍貴海洋資源、潛水天堂，持續吸引民

藏壽司化身BT21主題店！BT21抱枕、收納袋集點帶回家

繼推出BT21扭蛋後，藏壽司自3月29日起，再推出限定集點贈，包括有「BT21 漂浮隨行杯」、「BT21 旅行收納袋」及...

拍美照拿獎金！遊樂園《紫戀薰衣草》歐風浪漫奇蹟登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】九族櫻花祭剛結束，九族文化村花季卻還沒結束，因為緊接著還有全台灣最浪漫的薰衣草花季《紫戀薰衣草》接力讓少女心大噴發，這片媲美法國普羅旺斯的紫色花海，每年3、4月就在九族文化村的

這片海有少女心！澎湖「夢幻粉紅海」開始了 朝聖時切記「6不」勿破壞

神級粉紅沙灘在澎湖！有如童話故事中才會出現的絕美景色「粉紅色沙灘」再度現身澎湖，在清澈無汙染的海域中才能見到的罕見美景，完全純天然，藍天白雲加上粉紅海水，夢幻值爆表！但若欲前往朝聖記得遵守這「6不」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。