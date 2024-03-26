清明機票下不了手？ 鎖定「航空特惠出清」 飛日本最低1萬1有找

【文・ttn網路編輯】

今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期，清明連假請3天就可以休9天，加上日韓賞櫻季加持，旅遊買氣相當旺盛。以4/1出發已訂購的中位數票價來看，東京、大阪票價約落在2萬元，首爾、曼谷票價大約1萬3千元，漲幅約5-6成。想要規劃便宜旅遊，可以鎖定請4休9的端午假期，而酷航、大韓航空等航空公司近期也推出特惠機票，可盡早鎖定搶便宜。

想規劃長天數旅遊，但清明票價又下不了手的民眾，端午假期雖然須比清明連假多請一天，但東北亞票價整體漲幅3-5成，與清明連假的票價相比來得便宜，傳統航空飛東京來回含稅13,679元起、飛大阪18,619元、飛首爾13,604元起，以東京為例，光價差就達1萬元。此外，東南亞最熱銷的人氣航點-曼谷更是划算，傳統航空來回含稅票價最低1萬元左右，與平日票價相比差異不大，加上曼谷飯店高CP值的特性，旅遊花費比東北亞更加精省。

清明假期機票漲，傳統航空的東京來回最低2萬4千元，首爾也要將近2萬。 (圖片提供=易遊網)

只放一天的五一勞動節，透過請假2天再加上週末假期可連休5天，雖然休假天數不如清明端午多，但為票價相對凍漲的節日，若是預算有限的旅客，推薦可以在此區間安排出國，尤其是喜愛赴日旅遊的民眾，現在還可訂到與平日差不多的票價，像是東京、大阪機票，搭傳統航空目前含稅最低1萬3千元多就買得到，飛福岡票價也只要10,951元起，北海道札幌則是18,851元起，值得注意的是，這段期間剛好正值日本黃金周，亦是日本國旅旺季，除了飯店房價有調漲外，熱門旅遊景點也會湧現較多人潮。

近期想找優惠機票，多家航空公司3月促銷活動趕快把握！3月25日前酷航全航線限時下殺6折起，飛東京單程含稅3,188元起、飛札幌單程含稅3,588元起，預訂台北飛首爾機票，還有機會抽中韓國人氣演唱會Golden Wave門票；大韓航空台北飛首爾或釜山來回機票，領折扣碼現折633元，優惠活動到3月31日截止；大灣區航空台北飛香港，則是打出單程未稅1,500元起的激殺價，下單還有機會獲得香港雙人機票。易遊網也推出購買機票，可獲得全球訂房5%折扣碼，訂房最高單筆現折1,500元優惠，幫精打細算的民眾節省荷包。

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