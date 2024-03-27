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台北福華飯店慶40週年廣發召集令！ 尋找1984年婚宴新人、紀念日最佳男女主角

聯合新聞網／ TTN旅報
徵文獲選者將獲得價值17,000元的尊爵套房住宿券。 圖／台北福華大飯店 提供
徵文獲選者將獲得價值17,000元的尊爵套房住宿券。 圖／台北福華大飯店 提供

【文・ttn網路編輯】

台北福華大飯店推出尋人啟事公告！即將在6月歡度40週年的台北福華，召集在1984開幕當年，曾經來舉辦婚宴或紀念日的客人們，邀請大家再次復刻記憶中的美好，一起回憶當年。首波慶祝活動「屬於你的台北福華-40週年回憶錄」徵文活動，邀請這些開幕老主顧們，分享那場誓言白頭偕老的婚禮、真摯告白的燭光晚餐，或是在過去40年中任何深刻的回憶，凡於4/15前投稿並入選者，可獲得價值萬元的雙人住宿券及餐券、影音專訪特別企劃，並將獲邀參與6月份福華40週年紀念派對。

經典包浩斯建築外觀、高達13層樓的國際級天井結構，都是1984年台北福華大飯店落成時，轟動全台的跨世代經典設計，自此開啟了台灣飯店史上的全新指標，成為各國國家元首訪台的指定住宿，也蔚為台北人宴客聚會的品味之選，至今仍是各大國際組織活動場地首選，也是國際巨星返台長住的第二個家。

【左圖】台北福華大飯店的挑高式天井設計，可謂八零年代國際飯店的頂級規格。 【右圖】80年代在台北福華舉辦婚宴風靡全台。 圖／台北福華大飯店 提供
【左圖】台北福華大飯店的挑高式天井設計，可謂八零年代國際飯店的頂級規格。 【右圖】80年代在台北福華舉辦婚宴風靡全台。 圖／台北福華大飯店 提供

資深常客周女士回憶道「有次來參加婚禮，現在已經成人的兒子當時還是嬰兒，在婚禮現場哭鬧不止、我只好抱著他去搭乘景觀電梯來回的上上下下看著中庭風景，同時自己編了一首曲子哼唱著哄他，同電梯的外國客人都還跟著我哼了起來。」從小在台北長大的第三代海外華僑李先生則分享，小時候家族的週末傳統，就是一家三代聚集在福華用餐，即使離開台灣多年，都還記得坐在窗邊吃飯時、往下看去是仁愛路上一片綠蔭搖曳的畫面，福華的餐點和風景，是童年裡最難忘的親情回憶。

1984年盛大開幕的台北福華大飯店，迅速引起國際觀光客的關注及好評。 圖／台北福華大飯店 提供
1984年盛大開幕的台北福華大飯店，迅速引起國際觀光客的關注及好評。 圖／台北福華大飯店 提供

「屬於你的台北福華-40週年回憶錄」活動時間自即日起至2024年4/15截止，參加者只要將屬於自己的台北福華精彩故事寄至報名信箱pr-tp@howard-hotels.com.tw，經主辦單位遴選後，即有機會獲得台北福華尊爵套房住宿券乙張（含兩客早餐，價值1萬7,000元）和彩虹座自助餐雙人餐券乙組（價值3,960元），獲選者還可參與台北福華四十週年影音專訪特別企劃和四十週年紀念晚宴，留下更多與福華的專屬回憶。

延伸閱讀>>晶華國際酒店集團獲「台灣觀光金獎」肯定旗下3間旅宿斬獲4獎殊榮

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