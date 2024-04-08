帶毛孩一起嗨！西拉雅森活節 熱氣球嘉年華4月20日登場

2024西拉雅森活節將於4/20起登場，精彩活動不間斷。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處連續四年舉辦的西拉雅森活節，好評不斷，今年除延續熱氣球嘉年華的主題熱潮，特別與交通部氣象署攜手合作，此外也結合當地觀光住宿資源回饋民眾，凡於活動期間內入住西拉雅森活節合作店家，就有機會可抽價值500元的熱氣球繫留升空體驗券，除此之外現場還有毛孩DIY及闖關活動歡迎民眾前往參與。

▲2024西拉雅森活節擴大舉辦，多個主題與精彩活動邀請民眾到西拉雅過夜旅行。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅風管處徐振能處長表示，西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原綠地，佔地約11公頃，交通位置方便且設備齊全，去年首次結合熱氣球嘉年華、光雕音樂會，每日吸引了近2萬人次前往一睹風采，為當地帶來相當可觀的經濟效益，是近10年來從未見過的大場面！

2024年除延續「熱氣球嘉年華」主題，特別邀請中央氣象署一同合作，現場設置即時氣象觀測儀，這是一款罕見的氣象觀測儀器，可觀測高空地面跟剖面的天氣條件，確保熱氣球升空的安全性讓活動進行更加順利，這是繼觀光署與氣象署簽訂MOU後的第一個活動。氣象署也表示將在熱氣球升空前為大家帶來不一樣的氣象播報，下午另加碼提供5台氣象無人機的操作體驗，歡迎大朋友小朋友們來一起操作體驗。

▲4/20開幕日當晚18:30-20:00，特別安排熱氣球光雕音樂會（圖為資料照）。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅森活節第一週4/20-4/21除熱氣球升空繫留體驗之外，大草原上還有多重享受，分別安排嘻哈、獨立樂團兩大主題音樂祭，邀請了艾蜜莉、林潔心、沒有才能、影子計劃、上山 Over The Top、鹿洐人、忒修斯、守夜人等輪番演唱，為大家帶來不同風格的超嗨曲目。

4/20開幕日當天18:30-20:00更特別安排了熱氣球光雕音樂會，搭配多變的燈光與熱氣球加壓火焰，伴隨著音樂的節奏，周邊的雷射效果一同舞動全場，形成璀璨的色彩變化，除了可與喔熊造型的可愛迷你熱氣球一起同歡，還邀請榮獲世界音樂獎銀獎的琴人樂坊現場演出，千萬不能錯過。

▲2024西拉雅森活節，4/27-4/28將有系列毛孩趣味遊戲與活動。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

第二週4/27-4/28以毛孩為主題，規劃有毛孩趣味運動會、毛孩走秀、毛孩鮮食DIY等內容，另外還有玫子姊姊說故事、菲力哥哥氣球魔術、蘋果劇團等親子演出，現場參與活動闖關還有機會抽市集消費抵用券及合作店家贈品等好康。本次活動與親親旅行社推出體驗遊程，今年也特別與揪麻吉旅遊合作規劃專為毛小孩與毛爸媽的親子遊程，還有專屬的彩繪寵物巴士！請大家即早預訂。

此外，建議大家提前規劃安排入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、贊美酒店、走馬瀨農場及仙湖農場等合作店家，可抽免費熱氣球繫留體驗劵，體驗搭乘熱氣球飛上天際的感受，更多活動資訊，請參閱「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。

【熱氣球繫留體驗】4/20、21；活動時間：05:30-07:30／16:30-18:30

【熱氣球光雕秀】4/20；活動時間：18:30-20:00

【草原市集】4/20、21、27、28；活動時間：11:00-18:00

【草原音樂祭】4/20、21；活動時間：15:00-18:00

【毛孩運動會】4/27、28；活動時間：15:00-17:30

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