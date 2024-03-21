AirAsia飛日本了！北高兩地飛東京、沖繩，單程未稅新台幣888元起

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圖片來源｜AirAsia提供
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AirAsia飛日本了！過去為廣大民眾飛航東南亞首選廉航， AirAsia X將從2024年5月31日開始首航台北至東京（成田）航線，同時提供豪華平躺座位，讓民眾享受更優質的旅行體驗。泰國亞洲航空也將從2024年6月15日開始營運台北至沖繩、高雄至東京(成田)的新航線，單程未稅新台幣 888元起。

AirAsia 進軍東北亞，三航線首航同步開賣。圖片來源｜AirAsia
AirAsia 進軍東北亞，三航線首航同步開賣。圖片來源｜AirAsia

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia於東南亞有綿密航空網絡布局後，於本月19日宣布趁勝追擊進軍東北亞市場， AirAsia 長程運輸（AirAsia X）與泰國亞洲航空(Thai AirAsia)首次攜手利用延遠權共同推出日本航線。AirAsia X（航班代號D7）將從2024年5月31日開始營運台北至東京（成田）的新航線，而泰國亞洲航空（航班代號FD）將從2024年6月15日開始營運台北至沖繩、高雄至東京(成田)的新航線。

根據日本國家旅遊局統計，2023年外籍遊客人數達到2,506萬人次，已是疫情前旅遊水準8成，其中台灣旅日人數就佔有420萬人次，顯示疫後日本仍是台灣人最愛的旅遊國家。有鑑於此，2024年起，AirAsia 長程運輸（AirAsia X） 將使用空中巴士 A330機隊執飛營運從台北飛往東京（成田）的航線，該航班設有最多 377 個座位，其中包括 12 個豪華平躺座位。 同時，泰國亞洲航空(Thai AirAsia) 將以擁有180 個座位的A320 營運兩條新航線，其中包括 42 個熱選座位。AirAsia利用第五航權將台灣作為虛擬樞紐的重點，透過其由 130 個目的地組成的廣泛網路將乘客連接到東南亞和東北亞地區。

左起泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya,AirAsia 長程運輸首席執行長Benyamin Ismail,日本台灣交流協會經濟部主任柏木彩。圖片來源｜AirAsia
左起泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya,AirAsia 長程運輸首席執行長Benyamin Ismail,日本台灣交流協會經濟部主任柏木彩。圖片來源｜AirAsia

AirAsia 長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail表示，我們很自豪能夠在今年利用第五航權推出首條台北-東京的航班，凸顯了AirAsia X的復甦。日本一直是AirAsia X的重要航空市場，此次推出新航線也證明了我們具有進入市場的競爭力，能夠提供旅客更實惠的航空選擇。除此之外，往返台北與日本的乘客還能選擇我們屢獲殊榮的豪華平躺座位，享受更優質的旅行體驗。我們相信這條新航線的開通可以增加台北與日本之間的旅遊機會，並期待未來有更多的航線擴展。

泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya補充，泰亞航從今年開始積極拓展台灣與日本航空航線，除了上個月開航「高雄-曼谷」航線之外，我們也很高興今天開始將多提供「台北-沖繩」與「高雄-東京」兩條航線給台灣旅客選擇。感謝各位台灣旅客支持，目前泰亞航也正考慮開拓其他泰國、日本航線可能性，敬請期待。

日本台灣交流協會經濟部主任柏木彩表示，疫情後赴日旅遊的台灣遊客不斷創新高，日本47個都道府縣的外國遊客住宿統計中，台灣遊客人數幾乎都名列前茅，非常感謝台灣對日本觀光的支持。同時恭賀AirAsia開航三條前往日本的航線，希望台灣旅客可以藉此繼續發現更多隱藏版的日本魅力。

AirAsia全新台灣出發到日本航線，首航特賣單程未稅新台幣 888元起。圖片來源｜AirAsia
AirAsia全新台灣出發到日本航線，首航特賣單程未稅新台幣 888元起。圖片來源｜AirAsia

AirAsia全新「台北-東京(成田)」航線，由AirAsia 長程運輸（AirAsia X，代號D7） 執飛，於2024年5月31日首航，每天一班，首航特賣單程未稅新台幣1,888元起，豪華平躺座位單程未稅新台幣 9,388元起，可預訂2024年5月31日至2024年10月26日航班。

AirAsia全新「台北-沖繩」航線，將由泰亞洲航空（代號FD）執飛，於2024年6月15日首航，首航特賣單程未稅新台幣 888元起，可預訂2024年6月15日至2024年10月26日航班。

AirAsia全新「高雄-東京(成田)」將由泰亞洲航空（代號FD）執飛，於2024年6月16日首航，每週四班，首航特賣單程未稅新台幣1,888元起，可預訂2024年6月16日至2024年10月25日航班。

AirAsia已有台北-吉隆坡、沙巴、曼谷、清邁、馬尼拉、宿霧；高雄-吉隆坡、馬尼拉曼谷航班等九條航線，此次發布三條新航線後，AirAsia台灣出發共有十二條直飛航線。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300891

曼谷 航空 航線

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