台灣觀巴買1送1！ 參山風景區15個套裝行程任遨遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】在國內要怎麼旅遊CP值才高？「台灣觀巴2人同行1人免費」在去年受到熱烈回響，今年交通部觀光署3月再度宣布買1送1優惠方案，期程至年底，提供專業司機導覽服務，減少成團出發壓力，有利於國內、外遊客深度旅遊台灣。本處轄區內推出15條套裝遊程，從梨山武陵賞四季、雪霸國家公園觀霧、南庄向天湖秘境、舊山線鐵道遊、穆斯林友善之旅等遊程，台灣山岳秘境風景獨特魅力，絕對值得一遊。

▲東村宿舍。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處指出，本處近年受到各界觀注，所屬轄區的獅頭山風景區，於觀光署近日公布統計，成為新竹地區最強景點，去年吸引近180萬人次參訪！想要一探究竟，可選擇台灣觀巴遊程，例如：獅頭山風景區遊程，可以體驗峨眉湖環湖騎單車、採果、南庄老街及東村宿舍旅遊，或是到北埔老街一遊，體驗擂茶DIY等，獨特的竹苗人情及風景，加上專車專人導覽，幫助遊客深度了解台灣。

▲台灣觀巴合照。 圖：參山國家風景區管理處／提供

台灣觀巴提供旅客自台灣高鐵、台鐵、機場等各大交通場站及飯店接送至國內各主要觀光景點之交通旅遊服務，1至4人即可成行出遊，車上提供無線網路環境及專車專人導覽，便利且CP值高，非常遊合國內外自由行遊客；參山國家風景區管理處在去年配合優惠方案，於國內台中、台北及 ITF 旅展、新加坡、及越南旅展皆有宣傳台灣觀巴優惠方案，詢問度之高，令人驚喜。即日起在參山官網臉書推出按讚留言送好禮活動，盼吸引更多旅客到參山旅遊。

▲梨山耶穌堂。 圖：參山國家風景區管理處／提供

交通部觀光署配合行政院促進公共運輸使用方案，推動觀光景點公共運輸接駁方案，規劃觀光路廊在地有腳接駁服務，推出「台灣觀巴2人同行1人免費」優惠方案，共計有21家業者，76條套裝旅遊行程參與，旅客可在出發日3日前（離島地區旅客出發日之5日前），在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購。此外，旅客如有住宿需求，也可洽承辦旅行社提供代訂住宿及接送等貼心服務。

▲台灣觀巴車子。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處也提醒旅客乘車出遊繫好安全帶，選擇合法遊樂及住宿設施，依自身需求投保旅遊平安險，旅遊安全更有保障。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野