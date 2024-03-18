快訊

遭爆對銀行行員耍大牌 董至成發出正式聲明澄清

濃煙竄天！台中北屯鐵皮屋起火延燒9戶 台74用路人可見

快閃香港新提案！國泰航空北高出發限時優惠 暢遊粵港澳大灣區

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
上國泰航空官網訂購香港機票，台北高雄出發享限時折扣，還有獨家好禮。　圖：shutterstock／來源
上國泰航空官網訂購香港機票，台北高雄出發享限時折扣，還有獨家好禮。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至3/29前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨家好禮：

• 中港澳5天eSIM卡（限首500筆訂位）

• 香港機場快綫車票8折

• 西九龍最高觀景台－香港天際100門票75折

香港海洋公園門票最高5折（限量400名）

粵港澳大灣區是全球面積最大及增長最快的灣區，連接香港、澳門以及九個廣東省城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門及肇慶，組成一個大都會圈，並成為具全球影響力的創新樞紐。

▲廣州地標：「小蠻腰」廣州塔。　圖：shutterstock／來源
▲廣州地標：「小蠻腰」廣州塔。　圖：shutterstock／來源

從台北或高雄搭機前往香港，抵達後即可輕鬆轉赴大灣區的主要目的地。你可以搭乘高鐵到廣州，僅需一小時就可以品嘗香氣誘人的廣州脆皮燒鴨，夜遊珠江欣賞「小蠻腰」廣州塔；也可以搭乘渡輪到深圳，大啖鮮嫩多汁的烤生蠔，體驗美食與文化碰撞的驚喜；或是坐巴士跨越港珠澳大橋前往珠海，沿途感受壯闊海景，遊覽越夜越美的貝殼大劇院，眾多體驗等待旅人進一步探索。

此外，國泰航空全球第一座渡輪碼頭貴賓室－蛇口郵輪母港貴賓室已於2024年1月正式開放，旅客可以在蛇口郵輪母港貴賓室享受登船前的悠閒時間，以 270 度視野眺望四周海景。

國泰航空旅客可以在蛇口郵輪母港搭乘代碼共用快船前往香港國際機場的海天碼頭。目前，每天有11對快船船班往來蛇口港及海天碼頭 ，船程只需約30分鐘，乘客出發前可於碼頭一站式辦理登機手續，領取船票及登機證，並托運行李至航班目的地。 此波香港機票官網限定優惠適用旅遊日期自即日起至8/31止，可由台北或高雄出發，現在就計畫下一趟香港及大灣區快閃之旅，輕鬆便利地發掘更多精采！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國泰航空 郵輪 香港海洋公園

延伸閱讀

《詩》許鞍華書寫香港詩人的生命風景

亞洲最大郵輪 在滬重啟母港首航

北市酒店外遇害！香港「姜牧師」遭砍2刀直播喊痛 衝突原因曝光待釐清

太陽花10年回望，它對台灣及香港造成怎樣的改變與意義？

相關新聞

快閃香港新提案！國泰航空北高出發限時優惠 暢遊粵港澳大灣區

【旅奇傳媒/編輯部報導】想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至3/29前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨

「德威航空」特價機票最低560元起直飛首爾、濟州與大邱！輸入折扣碼最高8折起

要衝韓國趁現在！德威航空宣布，即日起開放特價機票預售，限量銷售，最低票價為560元起，可直飛首爾、濟州、大邱等韓國三大城市，趕快刷票看看優惠票價吧。

白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛

年度盛事白沙屯媽祖「粉紅超跑」今起展開為期9天8夜的宗教之旅，吸引逾10多萬「香燈腳」報到朝聖，更有不少人自發性發送結緣物資和餐點。但有網友發現，有民眾浪費善食資源，急呼籲「可以選擇不要，但不准浪費」。

全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐

全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐

星巴克第二杯半價！新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕　融入九降風特色 草編米粉包、藍染隨行卡必收藏

星巴克第二杯半價！新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕　融入九降風特色 草編米粉包、藍染隨行卡必收藏

開幕限時買一送一！ 療癒系甜點「貪吃狗」進駐天母新光三越旁 天母人搶先領可頌券、打卡再送泡芙

開幕限時買一送一！ 療癒系甜點「貪吃狗」進駐天母新光三越旁 天母人搶先領可頌買一送一、打卡再送泡芙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。