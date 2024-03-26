拍美照拿獎金！遊樂園《紫戀薰衣草》歐風浪漫奇蹟登場

花季不間斷，到九族文化村欣賞浪漫薰衣草季。 圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】九族櫻花祭剛結束，九族文化村花季卻還沒結束，因為緊接著還有全台灣最浪漫的薰衣草花季《紫戀薰衣草》接力讓少女心大噴發，這片媲美法國普羅旺斯的紫色花海，每年3、4月就在九族文化村的水沙連歐洲宮廷花園和西班牙海岸登場！數萬株紫色西班牙薰衣草和各色鮮豔繽紛的花卉都在薰衣草花園裡爭奇鬥艷，就是要你好好玩好好拍，美照還能上傳IG參加比賽拿獎金。

▲除了賞花，還可以拍美照上傳IG拿獎金。 圖：九族文化村／提供

九族文化村表示，即日展開的「紫戀薰衣草」花季精彩不間斷，門票推出「紫戀薰衣草」花季優惠門票特價780元，還送日月潭纜車入園當日搭乘體驗，不僅有美麗的花海和精彩的遊樂設施一票玩到底，這段期間配合「紫戀薰衣草」園區還推出一系列活動，3/16～4/6期間紫戀3月音樂會讓你一秒像置身在歐洲花園的貴族，聆聽一場場精彩的音樂會。

▲3/16～4/6花季期間，還有紫戀3月音樂會演出。 圖：九族文化村／提供

4/7前來賞花拍美照上傳IG並標記 ＃2024九族ig攝影比賽 ＃九族文化村 ＃紫戀薰衣草，即有機會獲得大獎，總獎金高達20萬元，快和情人、家人一起來九族文化村記錄下動人的回憶！

▲漫遊九族文化村水沙連歐洲宮廷花園、西班牙海岸登場，猶如置身異國場景。 圖：九族文化村／提供

現在是薰衣草的花季，薰衣草語是「只要用力呼吸，就能看見奇蹟」，由於這些薰衣草都是九族文化村特選的西班牙薰衣草品種，必須在半年前就開始在海拔二千公尺的高山預先育苗，等到花芽分化後才移到山下，唯有如此遊客才能在這個時間奇蹟般地可以欣賞到這麼多薰衣草盛開，相當不容易。因此許人都會來這裡與另一半見證奇蹟，在這裡不用等長假花大錢出國，就能立即感受歐洲風情！

到訪歐洲花園，遊客可以選擇從日月潭到九族文化村或是驅車直達九族以後再去搭乘日月潭纜車，都是很方便的方式，尤其趁此春日乘著纜車，從湖上高空俯瞰，盡收一片湖光山色之美，輕鬆告別都市生活的塵囂，就從日月潭纜車的旅程開始，享受慢活時光，就可以來一場甜出汁、浪漫爆棚又有趣的一日遊。

▲搭乘日月潭纜車，從高空俯瞰日月潭湖光山色。 圖：九族文化村／提供

目前佔地6公頃全台最大的歐式花園裡，數萬株的薰衣草和五顏六色的奇異花圃都已經進入盛開期，遊客徜徉於中央噴泉至走道中大片薰衣草花海美不勝收，在廣大的花園中，各式花卉交織出如詩如畫的美景，仿如置身於遠方的歐洲，可以讓身心靈好好深呼吸。

拍完歐洲花園的花海美照後，別錯過「西班牙海岸」的美麗歐洲風情，欣賞巴賽隆納奇幻的建築風情，探索高第建築的神秘韻味，「西班牙海岸」區內還有最經典刺激的水上飄移激流泛舟「大漩渦」、30公尺高俯衝而下的「無敵艦隊」、愛的飛行船等遊樂設施，讓你與另一半共度一場西班牙海岸的奇妙冒險，感受極致歡樂！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野