台灣五天四夜行程大揭密，一次擁有精華旅遊規劃！行程安排、景點介紹、在地美食、住宿資訊

比起很多國家，台灣雖然是座小島，但五天四夜的旅程，想要玩台灣也是時間很緊張，這篇文章我將介紹我精挑細選的幾個地點，帶大家將台灣中北部的 精華景點遊玩一遍，感受最真實的台灣在地之美，無後顧之憂的沉浸在台灣各個景點中，準備好了嗎？跟我一起展開五天四的台灣之旅吧！

行程安排

【第 1 天】 十分 出發前往位於北台灣的十分區，放天燈、觀看瀑布流水、山谷峽道中的奇妙景致，漫步在瀑布旁的步道上，感受清新的空氣和水氣濕潤的涼意。

【第 2 天】 日月潭 一早開車，我們來到風景如畫的日月潭，租一輛自行車或者搭乘觀光船，環湖一周，欣賞湖光山色，傍晚時分，坐在湖邊享受美麗的夕陽，感受湖光山色中的寧靜與美好。

【第 3 天】 清境農場 前往清境農場，這片位於高山上的寧靜世界。欣賞農場精彩綿羊秀、騎馬秀，悠閒的感受遼闊山景與牧場風光，品嚐新鮮的高山茶和清爽的山間空氣，享受一份悠然的田園生活。

【第 4 天】 阿里山 前往阿里山，抵達山頂後，等待著那一抹絢麗的日出，登上阿里山小火車，漫步走在森林間，感受大自然的芬多精，觀看雲海，感受大自然的奇妙和壯麗。

【第 5 天】 台中 來到台中，充滿現代氣息和文化底蘊的城市，體驗這個台灣最舒服的城市氛圍，品嚐台中美食，感受這座城市的獨特魅力和活力。

第一天 抵達台灣 > 十分 > 九份

十分老街 - 放燈願望都實現

圖片來源 : 新北旅遊網

第一天第一站來到十分老街，這可是個超有歷史的地方，早在開採煤礦的年代，這裡就是熱鬧非凡的聚落。特別有趣的是，有一條叫做「平溪線」的火車支線，沿著基隆河的河谷彎彎曲曲，串連著十分、平溪、菁桐等幾個超有特色的老街，老街和火車鐵軌緊密相連，可以體驗到火車在眼前經過的超新奇感受，雖然現在已經不再開採煤礦了，取而代之成為老街上的餐廳、紀念品店，來這裡一定要親手放一下天燈，天燈也叫做「孔明燈」，傳說是三國時期諸葛亮發明的，後來演變成為了人們向上天祈願的方式。可以選擇不同顏色的天燈代表不同的願望，在天燈親手寫下心願，看著天燈慢慢飄起，心中的願望也跟著飛向天際，滿滿的感動 !

十分瀑布 - 台灣尼加拉瀑布

圖片來源 : 新北旅遊網

十分瀑布就像一幅壯麗的畫，水流從上方奔騰而下，形成一道道白色的瀑布，傾瀉進水谷中，氣勢非凡！在瀑布下方的深潭，水花四濺，陽光透過水氣，形成美麗的彩虹，煞是迷人，因此有了「彩虹淵」這美麗的名字，對於愛攝影的人，這裡可是攝影的天堂，有好多觀瀑平台可以選擇，可以從不同角度欣賞這美麗的瀑布景色，沿著步道走，一路上逐漸拉近距離，感受瀑布的魅力，吸收大量的負離子到了下方觀景平台，可以一覽整個平視瀑布全景，絕對是拍照留念的最棒地點！

十分美食 - 阿廷雪在燒

圖片來源 : 阿廷雪在燒FB

台灣特有的傳統甜點「雪在燒」，其實就是超級經典的「花生捲冰淇淋」啦！這家店用的是宜蘭正宗的花生糖，他們的花生粉是現刨的，刨的過程中就會飄出陣陣誘人的花生香味，讓人忍不住直流口水！再搭配上古早味的冰淇淋，再撒上一點新鮮的香菜提味，整個口感超爽口，一口咬下滿滿香氣誘人的花生味真是令人印象深刻，另一點讓人印象深刻，店員超級國際化，隨口就是一句超流利日語跟日本人對話！這家店就在出名的放天燈許願之地——十分老街附近，吃飽後，放個天燈許個願，絕對是超級滿足的一天啊！

第二天 日月潭

水社碼頭 - 從這搭船玩日月潭

圖片來源 : 日月潭國家風景區

在水社碼頭附近有好多商店和餐廳，可以在這裡租借腳踏車，或是搭船到另外兩個碼頭「伊達邵碼頭」和「玄光寺碼頭」。可以說，水社碼頭是日月潭的門戶、交通的樞紐，是遊覽日月潭的絕佳起點，這裡碧綠的潭水非常漂亮，附近還有水社親水步道和涵碧步道，讓你可以一邊欣賞湖山景色，一邊散步，要搭遊湖的話，路線也很簡單，總共有三個停靠點：水社碼頭 → 玄光寺 → 伊達邵碼頭。沿途可以下船到附近的景點走走，絕對是個超級愜意的行程！

向山遊客中心 - 騎自行車環潭

圖片來源 : 日月潭國家風景區

向山行政暨遊客中心，進入這棟絕美的清水模建築，處處都是拍照的好地方！從天空鳥瞰這個建築，就像是雙手環抱整個日月潭的湖光山色，兩個超大跨度的頂版結構，讓你可以直接欣賞到日月潭的美景，簡直就是人與自然間的對話舞台，就像一件藝術品一樣，而來到日月潭，絕對不能錯過的就是腳踏車道了！你知道嗎？這條腳踏車道曾被CNN票選為「全球十大最美自行車道」，這裡的自行車道特別之處在於，你可以一邊騎車一邊欣賞湖景和樹林，而且路線平坦好騎，不分年齡層都能輕鬆應對，一般都是從水社馬頭租輛腳踏車，騎過來向山行政暨遊客中心，路上美景就可遊玩不少時間了 !

伊達邵商店街 - 日月潭美食聖地

圖片來源 : Google Map

伊達邵老街，是日月潭最熱鬧的地區哦，這個老街也叫做「逐鹿市集」，佔地超大，集合了很多日月潭的小吃和伴手禮店與美食，像是石板烤豬肉、總統魚魚酥，還有超好吃的阿薩姆夾心豆干，另外，也可以嚐到部落特色美食，像是小米麻糬、小米酒、山豬肉等等，建築風格也是充滿了邵族的傳統文化氣息，絕對是一個可以體驗原始邵族風俗的地方！

日月潭美食 - 年記香菇高麗菜包

圖片來源 : Google Map

年記香菇高麗菜包，超級大顆的手工煎包，每一顆都比我的拳頭還要大，但價格卻只要50元，真是超值，最特別的是，咬下去，你會完全感受到高山高麗菜、香菇和冬粉的豐富口感，煎包內的油水不斷流出，想要更加風味的話，別忘了加點辣醬，帶出更多層次的味覺體驗，但小提醒啊，這包子現炸熱呼呼的，別一口咬下去哦，小心燙口！

日月潭住宿 - 涵碧樓酒店 ( The Lalu Sun Moon Lake )

圖片來源 : Google Map

被譽為「此生必住飯店」之一，這個度假飯店由已故的建築大師 Kerry Hill 設計，以極簡風格呼應日月潭的禪意山水，與自然完美共生！加上細膩的服務，打造出獨一無二的度假體驗，涵碧樓的湖景絕佳，分為 A、B、C 三館，每一個館都有獨特的風情哦！A 館是客房大樓，房間寬敞舒適，裝潢典雅，窗外就是壯麗的湖景！B 館則有SPA、健身房、三溫暖等休閒設施，完全可以讓你放鬆身心，C 館則有別墅區、會議室、圖書館等空間，除了湖景和設施，涵碧樓的料理也是一級棒！精緻美味，而且非常符合台灣在地特色，絕對能滿足你的味蕾！

第三天 清境農場

清境農場 - 與綿羊近距離接觸

圖片來源 : Google Map

清境農場有一個超級壯觀的草原，叫做「青青草原」，眼前就是廣闊的山林與草原景色，再加上一旁的歐式古堡建築，整個就像是置身在紐西蘭一樣，太有異國風情了！最棒的是，在這片草原上到處都是滿滿的綿羊，這些綿羊都不怕人，想摸摸羊毛的觸感也完全沒問題，以去一旁的飼料販賣機買一包牧草或乾糧，然後拿著飼料，綿羊就會自動靠過來，假日來到清境農場，一定要參加綿羊秀，除了青青草原，另一區「觀山牧區」還有一個超酷的馬術秀，專業騎士來表演高超的馬術技巧。清境天空步道，沿著全台最高觀景步道漫步，欣賞到清境的山巒景色，小瑞士花園是歐式庭園造景，感覺就像是來到了歐洲一樣，晚上如果有時間的話，也可以來這裡欣賞音樂水舞秀！

清境美食 - 來福居玻璃屋景觀咖啡廳

圖片來源 : Google Map

「來福居玻璃屋景觀咖啡廳」享受到夢幻的玻璃屋景觀下午茶，「來福居」在清境算是老字號的民宿，咖啡廳下午茶室友另外對外營業的，這裡的建築風格超有特色，就像是北德都鐸式鄉村建築一樣，充滿綠意又夢幻的玻璃屋，超級適合拍照打卡，不論坐在哪個座位，都可以欣賞到美麗的高山美景，如果天氣好的話，建議大家坐在露台的位子，更能享受到清境大自然的美景，感受微風吹來，看著藍天白雲，再配上一杯香濃的咖啡和美味的甜點，如果怕特地過來卻客滿，可以提前電話詢問一下。

清境住宿 - 英格曼花園山莊

圖片來源 : Google Map

「英格曼花園山莊」這個地方可是有故事的，民宿的主人因為愛上了紐西蘭的Mt. Egmont的景色，回到台灣後就決定要打造出自己心目中的夢幻山莊，房間設計的可是相當用心，讓人有種置身國外民宿渡假的感覺，尤其是天氣好的時候，別忘了來到觀景平台，享受微風徐徐，欣賞著合歡山與奇萊山群峰的大自然山景，雖然這個地方位置在清境山較高的地方，風景實在是美不勝收，晚上更是可以到花園平台上看星星，房間還能看到日出。

第四天 阿里山

阿里山 - 環繞山間的森林小火車

圖片來源 : 交通部觀光署

阿里山林業鐵路，也被稱為阿里山森林鐵道，這可是一條充滿歷史故事的登山鐵路，當初這條鐵路可是為了運送木材而建造的，現在它已經變成了一條超迷人的旅遊列車路線了，鐵道分成三條大支線，有「祝山線」、「沼平線」、「神木線」，當火車行駛在濃密的樹林中，每一個轉彎都會帶給你一個驚喜，每一段路都像是藏著一片未被發掘的寶藏景色，絕對讓眼睛大放異彩！

阿里山 - 漫步神木間的森林步道

圖片來源 : Google map

乘坐阿里山的神木車站，車站旁邊有一條棧道，被巨木環繞，這可是阿里山最舒適的路徑，這裡的樹木好多都已經生長了幾百年，甚至幾千年以上，每一棵樹都像是在向天空挑戰，用生命的力量不斷向上攀爬，走在這裡，完全沉浸在綠意盎然的大自然中，所有的煩惱和壓力都會被美景和清新的空氣帶走，跟大自然深度互動，感受到自己與森林進行著空氣交換的每一刻，享受森林的芬多精。

阿里山 - 高山上的黃金日出

圖片來源 : 交通部觀光署

阿里山地區最熱門的日出觀賞地點——祝山觀日平台，搭上阿里山小火車，坐上祝山線，然後在高岳車站下車後，只要走個短短的20分鐘，你就能抵達祝山觀日平台，準備好期待的心情，迎接太陽從地平線上升起的那一刻的感動，當太陽冉冉升起，把遼闊的雲海染成金黃色，這一幕絕美的景象，真是讓人感動到無法用言語形容，這就是台灣自然之美的最佳寫照啊！

阿里山美食 - 阿將的家

圖片來源 : Google map

有聽過最近網路上爆紅的阿里山景點「阿將的家」，進入這裡，就像走進了魔戒故事裡一樣，處處都是石頭屋，再配上一杯咖啡，然後還有阿里山的美景相伴，絕對是每個旅人都會發出感嘆聲的好地方！餐廳有石頭屋、工作室、有品茶區，還有一些超特別的座位，而且每組客人都會被分配到不同的地方，有的在景觀台，有的在石頭屋內，每個人都能享受到舒適愜意的氛圍，餐食以小點為主，美味可口。

阿里山住宿 - 阿里山賓館

圖片來源 : Google map

阿里山賓館於海拔兩千二百公尺的高處，這個地方已經有超過百年的歷，阿里山賓館的前身可是1912年建造，在1965年經過一番修繕，就變成現在我們看到的樣子了，保留了原有的檜木建築，堪稱全台最高的森林療癒度假勝地，房型設計以古色古香的懷舊風格和日式風格為主，保證讓您入住後有種身心舒暢的感覺 ，館內還有高挑的大廳、中庭花園、空中花園、觀星平台、KTV包廂、健身房、親子遊樂室等等，完全不用擔心會無聊！還有好多咖啡廳和餐廳，享受美食的同時，也能度過悠閒放鬆的阿里山之旅！

第五天 台中

宮原眼科 - 古老建築×新鮮口味

圖片來源 : Google map

圖片來源 : Google map

宮原眼科這可不是一間眼科診所，而是被「日出蛋糕團隊」搞得一手好風格的古風建築景點，在宮原眼科的大門口，立刻感受到古風的氣息，紅磚木頂式的騎樓，彷彿把回到了上個世紀，店裡復古挑高圖書館風格，彷彿置身於新舊時代的奇幻空間，一樓有很多「日出蛋糕團隊」他們家出品的伴手裡，還有各種口味的冰淇淋，宮原眼科的冰淇淋菜單多達60多種口味，你可以挑選1到3球冰淇淋，每球還能免費加一種撒料！選擇杯裝、餅杯還是豪華的聖代，都是看心情選擇！

審計新村 - 舊地新文創市集

圖片來源 : Google map

台中的「審計新村」別被這個名字給唬住了，它可不是什麼無聊辦公的地方，先給大家講一下歷史背景，審計新村原本是台中省政府審計處的員工宿舍，後來因為凍省，就閒置了好幾年，但是等到2015年，台中市政府要搞創業基地進駐計畫，這個地方就有了新生命，經過整修之後，變得嶄新又時髦，成為了台中市一個超級夯的藝文區，進到審計新村，像是時光穿越一樣，古樸的建築和現代文青元素完美結合，目前有好多超有特色的文青小店、文具雜貨店，還有各種好喝的咖啡、下午茶店進駐，假日的時候更是熱鬧非凡，會有各種創意市集活動。

台中美食 - NikuNiku肉肉燒肉朝馬店

圖片來源 : Google map

台中的特色餐廳真的是多到吃不完，尤其燒肉更是比台北便宜，品質又好，衣錠來台中要吃看看，這邊介紹一家超受歡迎的燒肉店「NikuNiku肉肉燒肉朝馬店」，這裡可是寵物友善的燒肉店哦，環境超級舒適寬敞，店內裝潢走的是神秘路線的黑色質感，低調但有氛圍，肉品超級讚，特別推薦他們的超厚職人切黑毛牛排，烤起來鮮嫩多汁，超級滿足，另外就是店家特製的絕品燒肉，沾附著金黃蛋汁，超級銷魂！他們的價格也很親民，有提供多種雙人和三人燒肉套餐，份量實在，吃完肯定會覺得超滿足！

台中住宿 - The Lin Hotel 林酒店

圖片來源 : Google map

台中氣派飯店代表之一「林酒店」，這家飯店就在市區熱門景點附近，位置超方便，裝潢上誇張的歐風設計，簡直是浮華奢華到不行，走進大廳就能感受到主題感十足，他們的周到服務和一流設施更是他們的特色，酒店的泊車位、前台服務、遊覽導賞、洗衣服務等等，一應俱全，每日管家服務和客房送餐服務，在房間裡也能感受到賓至如歸；飯店的餐飲，酒店還提供一系列優質的用餐選擇；酒店的休閒設施也是一級棒，熱水浴缸、桑拿、泳池、健身設施...等等，完全讓你可以盡情放鬆身心，享受假期的美好時光！

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