日本機票下殺！ 「樂桃航空」促銷今晚開搶 沖繩1690元、東京2480元起

遊日機票下殺！樂桃航空春季推出「春日樂桃桃」優惠，從台北時間3/5晚上8時至3/8晚上11時59分，限時4天開搶，其中台北－沖繩單程1690元起、台北－東京成田2490元起等優惠航班。

樂桃航空此次推出的「春日樂桃桃」促銷，最低價即是台北飛沖繩單程機票1690元起，而台北飛東京成田單程機票2480元起，台北飛東京羽田單程機票2960元起，台北飛名古屋單程機票2590元起，台北飛大阪單程機票2750元起，上列價格皆為未稅價。

圖／翻攝樂桃航空

優惠時間從3/5 20:00至3/8 23:59，適用的飛行時間包含3/22到10/26，最快出發日為3/22從台北飛往沖繩，飛往東京、大阪關西機場最快出發日為4/9，飛往名古屋中部機場最快出發日為9/1、飛往名古屋中部機場最快出發日為9/1。

此外，不另收取燃油費（燃油特別附加費用），但民眾需要行李託運、預選座位等服務皆須另外付費，透過客服中心或在機場櫃檯訂購機票時則須另付開票手續費。

華航也是即日起至3/18推出春季優惠專案，各區推出精選航線，包含歐洲/美西航線87折起、東南亞82折起、東北亞/中國大陸85折起，最低航線72折起的優惠。