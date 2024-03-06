搭郵輪0元！「挪威奮進號」推出新春震撼優惠 奢華享受即日起開搶

全球前三大郵輪集團之一的「挪威郵輪Norwegian Cruise Line」今年要來台灣了！其價格親民大眾化、奢華精品等級，讓郵輪愛好者趨之若鶩，新春祭出震撼優惠價，五天、六天指定航程同房第三、第四人艙房費0元，四天限定航程兩人房限定優惠每人14,999元起，即日起開搶！

「挪威郵輪」價格親民大眾化、奢華精品等級，享譽郵輪界，圖為「挪威奮進號」免費的WINDOWS餐廳。圖片來源｜雄獅旅遊

長期深耕郵輪領域的雄獅旅遊，攜手挪威郵輪集團啟動包船計劃，獨家引進斥資31億台幣重新改裝的「挪威奮進號 Norwegian Spirit」，於2024年6月至中秋假期期間，以基隆、高雄雙母港推出32趟次航程，堪稱郵輪史上最豐富多元行程，新春優惠價消息一出，搶訂踴躍，造成轟動。

「挪威奮進號」引進美國紐約知名餐廳ONDA。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊此次推出新春優惠價，五天指定航程包括6/10出發【基隆/石垣島/澎湖】、6/14出發【那霸/石垣島】、7/3出發【宮古/那霸/石垣】、7/13出發【石垣/那霸/宮古】、7/17出發【基隆/鹿兒島/那霸】、7/31出發【基隆/石垣島/那霸】、8/14出發【那霸/石垣島】、8/21出發【基隆/香港】，以及高雄出發的7/22【高雄/宮古島/那霸】、7/26【高雄/石垣島/那霸】；六天指定航程包括6/23出發【釜山/長崎】、8/4出發【長崎/濟州島】、8/25出發【長崎/釜山】、9/1出發【長崎/濟州島】，同房第三、第四人艙房費0元，售完為止。

另外，針對四天限定航程，8/18出發【那霸/石垣島】、9/8出發【基隆/那霸】，推出兩人房新春優惠價每人14,999元起，售完為止。

「挪威郵輪」打破用餐時段限制，圖為「挪威奮進號」免費的24 小時餐廳The Local 。圖片來源｜雄獅旅遊

「挪威郵輪」享譽郵輪業界，主張自由閒逸風格（Freestyle Cruising），打破用餐時段、登輪時間限制，並以創新聞名，過去曾將法拉利賽車道搬到郵輪上，這次終於要來台灣了，民眾可把握機會親身體驗！

「挪威奮進號」引進船上星巴克。圖片來源｜雄獅旅遊

這次來台灣的「挪威奮進號」，甫於2021年斥資超過1億美元（約台幣30億）全新翻修，一般郵輪翻新通常重新改裝餐廳、套房，但是「挪威奮進號」徹頭徹尾翻新，改裝成為現代時尚風格，並且船上擁有12間餐廳、6間免費餐廳，包含引進美國紐約知名餐廳ONDA、船上星巴克、24小時餐廳等，為郵輪界之最。

國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號。圖片來源｜雄獅旅遊

除了媲美五星級的美饌饗宴外，船上還備有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，讓旅客大啖美食之餘，也可運動紓壓。此外，國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號，旅客可以在超過200坪的舒適空間中，體驗在陽光及海景中享受按摩護理，或是悠閒的躺在熱石躺椅舒緩疲勞。

「挪威奮進號」陽台艙房。圖片來源｜雄獅旅遊

「挪威奮進號」計畫於2024/06/05～2024/09/14推出台灣出發航程，包括首創升級版「台日跳島」新玩法，一次玩遍日本石垣島、宮古島以及澎湖3天2夜行程、正逢澎湖花火節，4天3夜沖繩航程，5天4夜的沖繩、澎湖、香港、鹿兒島行程，6天5夜日韓雙遊兩國 （長崎/釜山、長崎/濟州、釜山/長崎），還有高雄出發的沖繩航程，行程豐富多元。

BY 方雯玲

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