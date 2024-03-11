2024全台豪華露營推薦！囊括北中南各地「10大豪華露營區」

新的一年2024已展開，還未去過露營又或是已經體驗過露營的你～有參與過網美、浮誇風格的豪華露營行程嗎？

本篇文章涵蓋了超奢華豪華露營推薦，將所有一泊多食、附體驗行程的豪華露營區，和最適合新手入門的豪華露營推薦介紹給你！快來揪親朋好友、全家大小一起來玩吧～





全台豪華露營推薦精選營區

豪華露營究竟有什麼魅力呢？在充滿大自然愜意氛圍的環境之下，露宿高級帳篷、設備、食材等東西都幫你用好好，既可以體驗露營的美好，又不需勞累的準備露營裝備，你只需要好好的休息放鬆、度假，本篇文章小編整理了北中南各地10大豪華露營推薦，2024年就別錯過這些豪華露營區，即刻預訂帶著喜愛的人過上浪漫、特別的一晚吧！





★趣吧露營迎春★

活動時間：2024/02/21 - 2024/04/03

入住時間：2024/02/21 - 2024/05/05









北部豪華露營 推薦

北部豪華露營推薦#1

豪華露營 丹內‧丹內野奢莊園

▲2024全台豪華露營推薦-丹內・丹內野奢莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

丹內野奢莊園，位於新北市貢寮區，來這裡您可「傾聽綠色海洋的寧靜」，來貢寮學習新的生活態度，等待不是浪費時間而是預備一個新的開始，等一杯咖啡，享受漫無目的的平凡幸福，等一下腳步，把急促的生命節奏放慢，等一組四季，看星辰轉變、萬物遷徒，等一個刹那，在照虹的雨中看見彩虹，等一個相遇，在青山小徑與蒼穹之中。

森林是大自然創造的一大奇蹟，在丹內這裡擁有獨一無二的「里山生態聚落」我們擁有北台灣最隱密的一片土地，在這個聚落裡學習與大自然共生，在這裡你可能會遇上山羌、黑鳶、台灣藍鵲、領角鴞、藍腹鷴等珍稀的森林原住民，期待你來貢寮，一起體驗丹內丹內生態之旅！

地點：新北市貢寮區228新北市貢寮區仁和路21號

入住時間：15:00 - 18:00

退房時間：11:00









北部豪華露營推薦#2

豪華露營 蟬說：霧繞

▲2024全台豪華露營推薦-蟬說：霧繞 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

關於霧繞「WooRao」在泰雅族語代表「肥沃的土地」

位於新竹縣五峰鄉的白蘭部落，一個受到祖靈之眼守護的土地，隱身在雲霧中，穿越一層又一層的白色雲朵，映目在眼前的是泰雅風格的豪華露營區。結合泰雅族文化與現代豪華露營，在一泊三食的住宿體驗中充分感受到當地人文、風情的獨特！放眼望去儘是層巒疊嶂的山峰，被層層的杉木包圍，綠意盎然的土地將滋養你的身與靈！

地點：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

入住時間：14:00 - 16:00

退房時間：11:00





北部豪華露營推薦#3

豪華露營 趣兒Chill-藍鵲菲菲

▲2024全台豪華露營推薦-趣兒Chill-藍鵲菲菲 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

藍鵲菲菲位於陽明山區七星山下、與紗帽山相望，在陽明山國家公園的重新規劃下，與陽明溫泉渡假村共享菁山遊憩區，可說是距大台北市最近、最舒活的世外桃源，藍鵲菲菲在此成為北市極為難得的露營區。位於海拔600公尺高度的園區，氣溫舒適宜人，在距離都市最近的地方，遠離光害、吵雜，享受大自然的山林步道，伴隨著蟬鳴鳥叫，可以看見松鼠出來散步覓食，還有機會遇見保育類動物台灣藍鵲穿梭在樹林間。

藍鵲菲菲露營區提供一泊二食(加贈下午茶點)，想要體驗大自然，不必辛苦準備露營物品，帶著一顆放鬆的心，來放空吃美食，藍鵲菲菲是一個讓你暫時遠離日常瑣碎、生活壓力的新天地。

地點：台北市士林區菁山路101巷71弄16號

入住時間：14:30

退房時間：11:00









中部豪華露營 推薦

中部豪華露營推薦#1

豪華露營 清水那方

▲2024全台豪華露營推薦-清水那方 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

清水那方懶人免裝備豪華露營區區位於社頭鄉山腳路一段，臨八卦山脈西麓，鄰近清水岩遊憩區、清水岩寺、長青自行車道，園區面積約11公頃，目前規劃有服務中心、停車場、遊憩區、野餐區、活動草坪、森林免裝備豪華露營帳篷、活動廣場、美食餐廳等，其中每個免裝備豪華露營帳篷有12坪超大空間，挑高5米，villa式獨立樹林庭院、五星酒店床鋪設施、獨立冷暖空調設備、每帳獨立衛浴、Spa浴缸。

社頭清水岩溫泉露營區鄰近社頭清水巖，為中部三大名巖之一。清水岩一帶風景優美宜人、產出溫泉，在人文與自然資源的交織薰陶下，成為全台首創優良懶人免裝備豪華露營區。豪華免裝備露營帳篷Glamping，遠超乎您的想像，全台首創溫泉Spa懶人免裝備豪華露營 就在清水那方。

地點：彰化縣社頭鄉埤斗村山腳路一段268號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00





中部豪華露營推薦#2

豪華露營 山思雲想

▲2024全台豪華露營推薦-山思雲想 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在山與雲的擁抱中，讓思緒與想像有了新的故事。清晨山雲飄渺，劃過腳邊，萬物孕育而生，彷彿初生般潔淨，孓然一身。午時於此砌火，結合食材與節氣之大乘，細慢體會土地的賜予能量，渾然天成。夕暮時分，望見雲染一片天色，靜坐台前，採茶酌飲，身心不動，洗滌煩憂。夜幕星火明滅，踏破空山為最終歸屬，看似跌宕起伏又絢爛滿座，細細琢磨。做一個關於山的夢，與你有期，相約而至。

帶一片風景，帶一顆放鬆的心來吧！

地點：南投縣竹山鎮田子里大林巷16-32號

入住時間：15:30

退房時間：10:00





中部豪華露營推薦#3

豪華露營 森渼原

▲2024全台豪華露營推薦-森渼原 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「Alive Glamping Base 森渼原」，擁有15公頃的大草原及環360度遼闊的高地視野，舒適寬敞的露營環境，還能遠眺海景、瞭望星空，是一座處在城市中的原野森林。於民國58年成立示範農場，從事優良乳牛繁殖及推廣，大環境變化，國內旅遊人口崛起，進而轉型為休閒綜合農牧場。民國110年委託給專業團隊重新塑造，注入新的產業精神，將在地的人文及自然生態結合，打造豪華露營基地「Alive Glamping Base 森渼原」，愜意的高質享受、舒適寬敞的野趣露營環境。

地點：台中市外埔區水美里二崁路700號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





中部豪華露營推薦#4

豪華露營 川夏野奢露營區

▲2024全台豪華露營推薦-川夏野奢露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

川夏野奢露營區距離南庄老街僅5～10分鐘車程，南庄空氣好，天晴可看美麗的星空，天陰可看嵐嵐的山景，天雨可看濛濛美的營區。我們雖然不需經過蜿蜒陡峭的山路，一樣能享有山林的寧靜與芬多精，自由搭配的輕奢露營，來川夏別忘了時時仰望星空哦～

地點：苗栗縣南庄鄉福南17鄰50號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









南部豪華露營 推薦

南部豪華露營推薦#1

豪華露營 國蘭花園Villa會館

▲2024全台豪華露營推薦-國蘭花園Villa會館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

國蘭花園VILLA會舘，位於高雄市六龜區寶來里的半山腰平台上，佔地四公頃，地處幽谷，山巒疊翠，會舘依山畔水，建築設計以日式禪風加上庭園風格為主軸。會舘住宿區分為四種不同的房型—水漾VILLA、河畔風呂、觀景麗緻以及微風水月，最大的特色是每一間客房都擁有私人的SPA池及私人庭園，因居高臨下的視野讓山巒起伏盡收眼底。 每間客房設計不同風格浴池，有鏡面戲水池、有以原石砌的冷熱浴池也有氣泡按摩床的功能，一走進房內還洋溢著台灣檜木清香味。

泡湯時打開落地窗，讓大自然與沐浴SPA池合成一體，一邊觀山雲霧繚繞，一邊聆聽潺潺流水聲及鳥鳴山幽，享受大自然的饗宴放鬆身心靈。

地點：高雄市六龜區寶來里寶來寶來二巷36號

入住時間：17:00

退房時間：11:00





南部豪華露營推薦#2

▲2024全台豪華露營推薦-溫德莊園豪華露營 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

我們希望提供給您一個遠離塵囂擁抱大自然的環境，讓您擁有隱私及被寵愛的感覺，一大片的草皮及樹林讓您慵懶享受愜意的露營生活。潺潺溪水跟您道聲晚安、燦燦星空伴您入眠、蟲鳴鳥叫喚醒早晨,我們的理念是讓尊貴的您親近大自然有不一樣的方式，更加快樂的欣賞自然的饋贈，愉悅的加入自然的環抱。

地點：高雄市六龜區新發里新開路19號

入住時間：15:00 - 20:00

退房時間：11:00





南部豪華露營推薦#3

豪華露營 颯颯谷 • 輕鬆露營

▲2024全台豪華露營推薦-颯颯谷 • 輕鬆露營 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

四面環山的大自然環境，在早晨聆聽蟲鳴鳥叫，在夜晚仰望萬里星空，在颯颯谷，可以親近大自然，了解有機農作物，品嚐原民風味料理，以及許多寓教於樂的活動，農場生態導覽、自然水源路徑導覽、夜觀星空導覽，體驗排灣族鞦韆、捕獵陷阱製作、採雨來菇..等等許多體驗活動唷。

在颯颯谷玩樂一整天！玩累了，就住一晚懶人帳篷吧～享受夜間的萬里星空以及早晨的蟲鳴鳥叫。

地點：屏東縣滿州鄉No. 5-5, Laofo Rd.

入住時間：15:00 - 18:00

退房時間：12:00









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