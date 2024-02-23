把握最後盛開期！ 2024「新竹公園櫻花季」最新花況 週末賞櫻市集嚐美食、元宵晚會同樂

2024新竹公園櫻花要把握本週最後機會！2/22小米和小彤趁著天氣好，來到這裡拍一些花況給大家參考，大約開7成左右，有些也開完，預估這個周末盛開最後花期，不來就錯過機會了，大家可以趁好天氣走走逛逛拍照。本週六日還有櫻花季可以一起參與唷！

2024新竹公園櫻花季

花況：66%

預測：2月10日至2月底

新竹公園櫻花公園

地址：新竹市公園路靠近光復路

麗池公園的九曲橋的湖面，幾年前清淤泥後恢復其美景。偶爾還會有鴨子及珍貴鳥類出現在湖中央，來到這邊散散步吹吹風很舒適。

小山坡的櫻花開得很不錯，是大家爭相拍照的熱點。

今年的櫻花大道提早開，很多剩綠葉了⋯⋯

不少人來這拍照呢！

正門的入口的櫻花開的差不多了，有些已變綠葉。

來到這裡還可以去日式風格的房子拍拍網美照唷！

2024新竹公園櫻花季系列活動

最多櫻花美食就在這，新竹櫻花季就在這個周末日登場。

👉韓風櫻花壓片可頌

👉櫻花葡式蛋撻

👉櫻花草莓麻糬

👉櫻花草莓達克瓦茲

👉櫻花莓果卡士達雞蛋仔！

還有櫻花市集手做DIY活動～

📍元宵/賞櫻市集

日期：2月24日至25日 13:00-20:00

地點：新竹公園

󠀠

📍元宵晚會

日期：2月24日 17:00-20:00

地點：新竹公園圓形廣場

新竹公園櫻花公園

地址：新竹市公園路靠近光復路

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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