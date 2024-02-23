把握最後盛開期！ 2024「新竹公園櫻花季」最新花況 週末賞櫻市集嚐美食、元宵晚會同樂
udn走跳旅遊／踢小米
2024新竹公園櫻花要把握本週最後機會！2/22小米和小彤趁著天氣好，來到這裡拍一些花況給大家參考，大約開7成左右，有些也開完，預估這個周末盛開最後花期，不來就錯過機會了，大家可以趁好天氣走走逛逛拍照。本週六日還有櫻花季可以一起參與唷！
2024新竹公園櫻花季
花況：66%
預測：2月10日至2月底
新竹公園櫻花公園
地址：新竹市公園路靠近光復路
麗池公園的九曲橋的湖面，幾年前清淤泥後恢復其美景。偶爾還會有鴨子及珍貴鳥類出現在湖中央，來到這邊散散步吹吹風很舒適。
小山坡的櫻花開得很不錯，是大家爭相拍照的熱點。
今年的櫻花大道提早開，很多剩綠葉了⋯⋯
不少人來這拍照呢！
正門的入口的櫻花開的差不多了，有些已變綠葉。
來到這裡還可以去日式風格的房子拍拍網美照唷！
2024新竹公園櫻花季系列活動
最多櫻花美食就在這，新竹櫻花季就在這個周末日登場。
👉韓風櫻花壓片可頌
👉櫻花葡式蛋撻
👉櫻花草莓麻糬
👉櫻花草莓達克瓦茲
👉櫻花莓果卡士達雞蛋仔！
還有櫻花市集手做DIY活動～
📍元宵/賞櫻市集
日期：2月24日至25日 13:00-20:00
地點：新竹公園
📍元宵晚會
日期：2月24日 17:00-20:00
地點：新竹公園圓形廣場
新竹公園櫻花公園
地址：新竹市公園路靠近光復路
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言