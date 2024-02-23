快訊

可以買了！Sony證實PS VR2要支援PC電腦遊戲 推出1年拚當超強頭戴裝置

台積熊本廠開幕後面臨3大挑戰 供應鏈赴日也有生存考驗

OpenAI Sora衝擊波襲向大陸 燒出4把火跟中國孤島論

把握最後盛開期！ 2024「新竹公園櫻花季」最新花況 週末賞櫻市集嚐美食、元宵晚會同樂

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳旅遊／踢小米

2024新竹公園櫻花要把握本週最後機會！2/22小米和小彤趁著天氣好，來到這裡拍一些花況給大家參考，大約開7成左右，有些也開完，預估這個周末盛開最後花期，不來就錯過機會了，大家可以趁好天氣走走逛逛拍照。本週六日還有櫻花季可以一起參與唷！

2024新竹公園櫻花季

花況：66%

預測：2月10日至2月底

新竹公園櫻花公園

地址：新竹市公園路靠近光復路

麗池公園的九曲橋的湖面，幾年前清淤泥後恢復其美景。偶爾還會有鴨子及珍貴鳥類出現在湖中央，來到這邊散散步吹吹風很舒適。

小山坡的櫻花開得很不錯，是大家爭相拍照的熱點。

今年的櫻花大道提早開，很多剩綠葉了⋯⋯

不少人來這拍照呢！

正門的入口的櫻花開的差不多了，有些已變綠葉。

來到這裡還可以去日式風格的房子拍拍網美照唷！

2024新竹公園櫻花季系列活動

最多櫻花美食就在這，新竹櫻花季就在這個周末日登場。

👉韓風櫻花壓片可頌

👉櫻花葡式蛋撻

👉櫻花草莓麻糬

👉櫻花草莓達克瓦茲

👉櫻花莓果卡士達雞蛋仔！

還有櫻花市集手做DIY活動～

📍元宵/賞櫻市集

日期：2月24日至25日 13:00-20:00

地點：新竹公園

󠀠

📍元宵晚會

日期：2月24日 17:00-20:00

地點：新竹公園圓形廣場

新竹公園櫻花公園

地址：新竹市公園路靠近光復路

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 市集 櫻花季 美景

相關新聞

「老梅綠石槽」提前綠了！ 勿踩踏春季期間限定美景 最美朝聖時刻「在這時」

「老梅綠石槽」提前綠了！ 勿踩踏春季期間限定美景 最美朝聖時刻「在這時」

把握最後盛開期！ 2024「新竹公園櫻花季」最新花況 週末賞櫻市集嚐美食、元宵晚會同樂

udn走跳旅遊／踢小米 2024新竹公園櫻花要把握本週最後機會！2/22小米和小彤趁著天氣好，來到這裡拍一些花況給大家參考，大約開7成左右，有些也開完，預估這個周末盛開最後花期，不來就錯過機

2024元宵節燈籠免費領！ 全台超萌「龍年小提燈」 寶可夢、小龍包、馬卡龍..發放時間、地點攻略一次看

超萌龍年燈籠，大人小孩都喜愛！ 迎來2024元宵佳節，全台各縣市花燈賞燈活動如火如荼展開中，想要手上拿一個超應景燈籠逛燈節嗎？快來看看udn旅遊美食頻道特別整理「全台元宵節燈籠免費領取攻略」，快快筆記

看起來累壞了！ 高雄「黃色小鴨」消風畫面曝 半邊身體變形凹陷

看起來累壞了！ 高雄「黃色小鴨」消風畫面曝 遭強風吹襲 半邊身體變形凹陷

2024「元宵節煙火秀」4大精彩必看！ 最大環廟高空煙火、500台無人機+風火輪、水幕星空煙火秀

2024「元宵節煙火秀」4大精彩必看！ 鹿耳門聖母廟巨型煙火、台灣燈會無人機煙火秀、花連太平洋星空煙火秀

輕鬆慶元宵！全家便利商店推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」　「寶可夢造型燈籠」限時限量滿額贈

下週將迎來俗稱「小過年」的元宵佳節，全家便利商店不僅於即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動，更因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。