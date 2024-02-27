台灣8條野溪溫泉秘境懶人包！想到野溪泡湯就看這篇

近幾年野溪溫泉行程非常熱門，尤其是在秋冬的季節裡，走進戶外享受大自然的鬼斧神工，去野溪溫泉秘境已經是許多人的夢想清單之一。

本篇文章整理了台灣熱門、進階野溪溫泉推薦，喜歡泡湯或戶外活動的朋友，可以參與趣吧的行程，由專業嚮導帶領，讓您可以安全、放心地前往野溪溫泉秘境！









野溪溫泉秘境推薦精選

在台灣多條溪流中，因特殊地質隱藏了天然的野溪溫泉湯池。相較於在飯店中完善的溫泉設備，野溪溫泉更讓人享受被秘境美景包圍的獨特體驗。台灣野溪溫泉秘境考量水位安全，通常於秋冬季節較適合活動。想體驗一段台灣野溪溫泉秘境探險，卻不知道如何前往，或不知該如何準備嗎？趣吧推薦多條台灣野溪溫秘境路線，報名行程，由專業溯溪教練帶領，並提供專業野溪溫泉溯溪裝備，讓您輕鬆擁有一段安全且難忘的台灣野溪溫泉體驗。









熱門野溪溫泉推薦

野溪溫泉 台東栗松野溪溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-台東栗松野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台東栗松野溪溫泉適合於冬季枯水期安排活動，通常約在11月~隔年4月，栗松野溪溫泉可見因溫泉長年沖刷而成的白色鐘乳石柱，由可於高溫下生存的藻類所構成的綠色，還有因碳酸鈣沈澱物累積的褐色，栗松野溪溫泉的美由然而生，屬於野溪溫泉的栗松溫泉，位於標高1075m的新武呂溪支流溪谷。該溪富有礦物質，栗松溫泉源頭來自岩壁，屬於瀑布型的野溪溫泉，水溫45-65℃左右，酸鹼值約為pH7，屬於弱鹼性的碳酸泉。





野溪溫泉 新竹泰崗野溪溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-新竹泰崗峽谷野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

新竹泰崗峽谷野溪溫泉位於新竹後山秀巒部落，入秋後，漸紅的楓林為山巒披上一層紅紗，美的讓人驚豔!! 賞楓的同時，天然的野溪溫泉更是不可錯過，由軍艦岩縫流出的碳酸泉，以石塊DIY成天然泉池，秋天微涼的天氣浸入約40度的水溫，在溪邊野炊享用網美系的異國料理，好不暢快! 每年11月上旬~12月下旬為賞楓期，溫泉、楓紅、野炊美食等著您來探訪。





野溪溫泉 屏東哈尤溪野溪溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-屏東霧台哈尤溪野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

哈尤溪是屬屏東隘寮北溪的支流，源頭就是知名小鬼湖。因岩層富含鐵質及各種礦物，泉脈自岩壁縫流出，經硫磺的沖刷，將岩石染成紅、黑、黃、白等多種色澤，與壯麗的峽谷結合，猶如一幅天然的畫作。這幾年受到網路口耳相傳下，哈尤溪成為每年秋冬最夯的戶外野溪溫泉路線。哈尤溪限定在1~4月才能活動，因為這期間溪水水量較小，溯溪較為安全，有興趣或有能力者，一定要跟我們走一趟喔!!

2020年霧台鄉申請為原住民族地區自然人文生態景觀區，因而哈尤溪景觀區將由在地人依法管理，每日採總量人數管制，凡要進入哈尤溪都須向霧台鄉公所網路申請(每月1日開放隔月申請)。或可住宿在霧台大武部落，並由族人帶領下才准予進入喔～





野溪溫泉 花蓮萬榮野溪溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-花蓮萬榮野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

冬季來到花蓮才能體驗的戶外浪漫－萬榮野溪溫泉，全台唯一山壁上的洞穴溫泉就在這！寶石般湛藍的溪水，以及溫泉泥更是兩大特色，據說溫泉泥的養顏美容功效，可是花蓮教練們的保養祕訣呢。換上溯溪裝備，跟著專業教練翻山過溪探索萬榮野溪溫泉，沿途探索舊的『高登鐵道』遺址，也是另一番風情。回程若是水量充沛，荒野漂流記可是格外有趣，快跟著教練們的節奏，享受花蓮得天獨厚的萬榮溪泡湯之旅。

花蓮萬榮野溪溫泉(萬里溪)位於林田山林場附近，也是人稱「鴛鴦谷溫泉」。前往這裡，難度適中，步行約需1小時，沿途景色優美，對於初次挑戰野溪溫泉的人，非常適合，萬榮野溪溫泉(萬里溪)更是冬天枯水期才可安排的限定活動唷！









進階野溪溫泉推薦

野溪溫泉 花蓮二子山野溪溫泉露營

▲台灣野溪溫泉懶人包-花蓮二子山野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

隱藏在花蓮大理石峽谷中的二子山野溪溫泉，靜謐壯麗的景致吸引不少人前往朝聖，沿途需穿越峽谷，溯溪經湍急川流，並不簡單，趣吧規劃花蓮二子山野溪溫泉秘境探索露營二日之旅，跟著專業教練，並提供全套溯溪裝備，讓您安心深入花蓮二子山野溪溫泉，體驗大理石峽谷中的溫泉露營體驗。

想抵達花蓮二子山野溪溫泉，必須穿越重重關卡，乘著越野吉普車抵達河床旁，換裝和整裝開始溯溪上，中午由教練準備熱騰騰的野炊午餐，飽餐後前進花蓮二子山野溪溫泉，跨過壯闊的二子山大理石峽谷，溯溪抵達二子山溫泉，夜晚在寂靜的二子山溪谷中體驗溫泉野營，品嚐著教練精心準備的燒酒雞或羊肉爐大餐，在星空的陪伴下享受花蓮二子山野溪溫泉泡湯體驗。





野溪溫泉 桃園復興四稜野溪溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-台東栗松野溪溫泉。 (圖／@chensloth, Instagram)

四稜溫泉位於桃園市復興區，地質屬於雪山山脈的變質岩溫泉，水溫約45～65℃，屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，具有懸壁式的瀑布傾瀉而下，高約有15公尺，四稜溫泉從登山口進入後即是原始山徑，林相十分優美，會經過2處可紮營的大平台，直到溫泉前的最後一段需拉繩攀岩陡下溪谷，再拉繩渡溪到對岸，即可抵達溫泉池。





野溪溫泉 南投郡大林道無雙溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-無雙溫泉。 (圖／@chensloth, Instagram)

無雙溫泉位於南投郡大溪畔，可由郡大林道進入，無雙溫泉因坐落於無雙山下、鄰近無雙社得名，應是目前台灣海拔最高的野溪溫泉，要抵達無雙溫泉來回步行約需2-3天的時間，人煙罕至、風景秀麗，也是較高難度的野溪溫泉路線。





野溪溫泉 宜蘭芽丁溫泉

▲台灣野溪溫泉懶人包-芽丁野溪溫泉。 ( 圖／@kat_0325_, Instagram)

芽丁溫泉位於宜蘭南澳北溪，是近年來越來越熱門的一條野溪溫泉路線，有綠色的溫泉彩壁及一小溫泉池，芽丁溫泉自南澳北溪右岸片岩裂隙間湧出，為南澳北溪上已知位處最上游的溫泉露頭，湧泉處週邊有少許碳酸鈣沉澱，泉水內鈣離子含量高，或許與四周有大理岩分布有關，前往需注意溪水是否湍急。









更多秋冬旅遊攻略

台灣秋冬最美雲海景點推薦！夢幻仙境般的超美雲海饗宴

季節限定野溪溫泉夯！野溪溫泉推薦TOP6





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」