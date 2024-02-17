中台灣元宵燈會絢爛登場！ 水上巨龍「台中龍賀」主燈秀、甜蜜「馬卡龍燈區」可愛爆表

「台中龍賀！」主燈秀於燈會期間，每晚6點至9點間的每整點都會上映3分鐘主燈秀。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024中台灣元宵燈會將於2/16~2/25一連10天，在台中市中央公園正式開展，主燈「台中龍賀！」長達76公尺，舉身高達12公尺，融合創新元素與趣味性，為觀眾帶來前所未有的觀賞體驗，活動期間每晚18:00-21:00，每整點上映3分鐘主燈秀；另也推出可愛爆表的「馬卡龍」燈區，將中央公園敦化路二段橋下打造粉紅色天堂，遊客可前往欣賞。

▲馬卡龍燈區由插畫家米拉操刀，設計萌翻天的可愛「萌卡龍」燈組。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，今年「台中龍賀！」主燈由國際知名藝術家江元皓設計，中央公園整個水域將成為大型舞台，巨大的神龍巧妙融入景觀，蜿蜒伏臥在乾溼滯洪池的邊界，並由音樂家林佳儀、吳俊誼量身打造原創音樂，搭配水上載具拉開主燈秀光影交織的夢幻篇章，搭配表演團隊「狂夢藝術」立方體舞者登場，精湛的表演將發光立方體轉化為璀璨的「龍珠」，跟著燈光音樂上下轉動，像是跟龍燈嬉戲般在空中進行拋接動作，讓台中的水上主燈成為今年全台燈會最引人注目的亮點。

▲馬卡龍燈區路面上及空中散落著糖果及馬卡龍提點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，今年除了氣勢磅礡的巨龍主燈，另推出可愛爆表的「馬卡龍」燈區，由插畫家米拉操刀，延續去年中台灣元宵燈會「好冰友找朋友」燈區暖心創作，再設計萌翻天的可愛「萌卡龍」燈組，以愛心形狀的龍角、祥雲般的龍眉和元寶造型的龍鼻，呆萌可愛成為燈區亮點！占地面積約1公頃的絢麗馬卡龍世界，滿滿的繽紛色彩加上各式各樣的甜點，每個裝置都可愛又甜到心坎裡，令人彷彿置身於童話世界。

▲敦化路橋下變身成粉紅世界，原本的羅馬柱也變成幻彩糖果柱。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

遊客可到台中度過繽紛甜蜜之旅，到台中賞燈之餘，順遊周邊商圈、享美食和旅遊，深刻感受台中夜間觀光的魅力。燈會最新消息及台中更多旅遊資訊可於「台中觀光旅遊網」查詢。

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