快訊

打豪宅、餘屋 顧北漂族…囤房稅2.0 稅率基準出爐

布林肯德國會王毅 強調維持台海南海和平穩定重要性

網友性侵增 青少年受害最多 哪些話術要小心?

中台灣元宵燈會絢爛登場！ 水上巨龍「台中龍賀」主燈秀、甜蜜「馬卡龍燈區」可愛爆表

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

「台中龍賀！」主燈秀於燈會期間，每晚6點至9點間的每整點都會上映3分鐘主燈秀。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
「台中龍賀！」主燈秀於燈會期間，每晚6點至9點間的每整點都會上映3分鐘主燈秀。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024中台灣元宵燈會將於2/16~2/25一連10天，在台中市中央公園正式開展，主燈「台中龍賀！」長達76公尺，舉身高達12公尺，融合創新元素與趣味性，為觀眾帶來前所未有的觀賞體驗，活動期間每晚18:00-21:00，每整點上映3分鐘主燈秀；另也推出可愛爆表的「馬卡龍」燈區，將中央公園敦化路二段橋下打造粉紅色天堂，遊客可前往欣賞。

▲馬卡龍燈區由插畫家米拉操刀，設計萌翻天的可愛「萌卡龍」燈組。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲馬卡龍燈區由插畫家米拉操刀，設計萌翻天的可愛「萌卡龍」燈組。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，今年「台中龍賀！」主燈由國際知名藝術家江元皓設計，中央公園整個水域將成為大型舞台，巨大的神龍巧妙融入景觀，蜿蜒伏臥在乾溼滯洪池的邊界，並由音樂家林佳儀、吳俊誼量身打造原創音樂，搭配水上載具拉開主燈秀光影交織的夢幻篇章，搭配表演團隊「狂夢藝術」立方體舞者登場，精湛的表演將發光立方體轉化為璀璨的「龍珠」，跟著燈光音樂上下轉動，像是跟龍燈嬉戲般在空中進行拋接動作，讓台中的水上主燈成為今年全台燈會最引人注目的亮點。

▲馬卡龍燈區路面上及空中散落著糖果及馬卡龍提點。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲馬卡龍燈區路面上及空中散落著糖果及馬卡龍提點。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，今年除了氣勢磅礡的巨龍主燈，另推出可愛爆表的「馬卡龍」燈區，由插畫家米拉操刀，延續去年中台灣元宵燈會「好冰友找朋友」燈區暖心創作，再設計萌翻天的可愛「萌卡龍」燈組，以愛心形狀的龍角、祥雲般的龍眉和元寶造型的龍鼻，呆萌可愛成為燈區亮點！占地面積約1公頃的絢麗馬卡龍世界，滿滿的繽紛色彩加上各式各樣的甜點，每個裝置都可愛又甜到心坎裡，令人彷彿置身於童話世界。

▲敦化路橋下變身成粉紅世界，原本的羅馬柱也變成幻彩糖果柱。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲敦化路橋下變身成粉紅世界，原本的羅馬柱也變成幻彩糖果柱。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

遊客可到台中度過繽紛甜蜜之旅，到台中賞燈之餘，順遊周邊商圈、享美食和旅遊，深刻感受台中夜間觀光的魅力。燈會最新消息及台中更多旅遊資訊可於「台中觀光旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 燈會 觀光

延伸閱讀

西洋情人節黃偉哲與林襄逛燈區 台南運河邊瀰漫浪漫

中台灣燈會必朝聖！「Party 龍」燈區邀你鬧元宵拿好禮

台灣燈會高鐵燈區初四開工 元宵節開展迎賓

台南月津港燈節過年湧15萬遊客 水上船屋受矚目

相關新聞

欠債千萬元財務異常 觀光署勒令年代旅遊即起停業

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，派稽查人員前往該旅行社進...

再耐心等等！全台最美「粉紅山丘」3000坪麝香木花海即將開園 最佳賞花期落在2/28過後

「開園日」再耐心等等！ 最美的麝香木「粉紅山丘」花開4成 最佳賞花期預計落在2/28

貓控注意！全台首間7-11貓咪主題店「貓福珊迪」亮相，限定商品與各式打卡點不能錯過

貓控注意！全台首家迷人的7-11貓咪主題店隆重登場，「貓福珊迪」化身鯊魚造型全面進攻7-11，位置就設在台北中正區，貓控準備好了嗎？

開業逾50年！北投老字號「熱海大飯店」宣布熄燈 網淚：超多回憶

開工日就捎來讓許多人難過的停業消息。在台北北投擁有五十餘年歷史的熱海大飯店，甫於臉書公告將於月底結束營業。公告指出，「將...

2024龍旅人適合玩這裡！12生肖度假勝地 一次全覽

揮別兔年，龍年來到！Booking.com搶鮮推薦「12生肖度假勝地」，為不同生肖的旅人帶來專屬的奇妙之旅。例如勇敢無畏的虎旅人，適合勇闖阿...

龍年賣萌！ 全台超過10大知名「IP快閃店」可愛招財 好拍好玩又好買

龍年賣萌 知名IP全台快閃可愛招財

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。