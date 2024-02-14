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新春活動熱鬧登場！中台世界博物館舞心經、龍年限定年畫DIY

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▲中台禪寺旁的木雕分館也舉辦「新春祈福」活動。　圖：中台世界博物館／提供
▲中台禪寺旁的木雕分館也舉辦「新春祈福」活動。　圖：中台世界博物館／提供

集心經邀民眾提筆寫字。　圖：中台世界博物館／提供
集心經邀民眾提筆寫字。　圖：中台世界博物館／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】中台世界博物館陪你過龍年！承襲2022年「福虎藝文迎新」、2023年「吉兔迎新春」的美好、祝福等意象，今年特別舉辦「龍飛鳳舞迎新春」，邀請您一起共度佳節！

本次活動為呼應貼年畫這項傳統春節習俗活動，也特別結合「佛國特展」中，表徵吉祥並帶有「龍」設計的展件製作木刻圖板，讓民眾可以在趣味中體驗「年畫版印 DIY」，親手印製屬於自己的吉祥年畫。此外，為了讓初三以後走進展廳的觀眾依然能體驗到年畫印製的樂趣，在2/12 (一) ~2/ 18 (日)，博物館將其中一款木刻版畫之圖像轉製成「印章」，讓所有新春來訪觀眾都能獲得龍年限定年畫喔！

▲「年畫版印DIY」，親手印製屬於自己的吉祥年畫。　圖：中台世界博物館／提供
▲「年畫版印DIY」，親手印製屬於自己的吉祥年畫。　圖：中台世界博物館／提供

在中台禪寺旁的木雕分館也延續往年傳統，舉辦「新春祈福」活動，從大年初三開始到2月底，民眾都可以到木雕分館一樓，在高700公分的隋代菩薩前，寫下新年願望，為來年許下美好的開始。 展望新的一年，中台世界博物館將不斷推出多樣性的藝文活動，讓觀眾可以在玩樂之中輕鬆學習，如：講座、音樂會、DIY工作坊、漢服體驗……等，豐富觀眾的文化體驗，同時拉近博物館與大眾的距離。

◉ 中台世界博物館－2024新春活動

◆ 年畫印印看

・時間：02/12（一）~ 02/18（日）

・地點：本館 1F中央大佛展廳

・費用：憑當日門票

◆ 新春祈福活動

・時間：02/12（一）~ 02/29（四）

・地點：木雕分館 1F圓形大廳

・費用：憑當日門票參加

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