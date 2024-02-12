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大家龍發財！參山遊客中心限量紅包袋與賀卡大fun送 體驗多項DIY活動

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參山遊客中心將在大年初一至初三(2/10-2/12)，在6個遊客中心，每天發送25份限量錢幣賀卡，送完為止。　圖：參山國家風景區管理處／提供
參山遊客中心將在大年初一至初三(2/10-2/12)，在6個遊客中心，每天發送25份限量錢幣賀卡，送完為止。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】龍年新春期間參山國家風景區管理處（簡稱參山處）不打烊！

參山處長曹忠猷表示，參山轄區6個遊客全年無休，2/10（初一）～2/14（初五）過年期間，天天都會舉辦教學DIY活動，八卦山脈生態遊客中心將推出遇見幸福－祈福種子串DIY體驗，松柏嶺遊客中心則推出茶香袋冰箱貼DIY體驗。完成體驗，可順遊到受天宮參拜走春、田中森林公園享受森林浴、二水自行車道騎遊等。

▲參山遊客中心發送的精緻賀卡。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲參山遊客中心發送的精緻賀卡。　圖：參山國家風景區管理處／提供

另外，獅山及南庄遊客中心期間推出如意雙雙吊飾、藤編置物籃、香緹蛋糕馬告大葉田香等DIY課程，遊客新春期間可以到南庄老街、「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等。還可以到獅山遊客中心鄰近的藤坪步道、水濂洞步道、十二寮步道等健走、吸取芬多精等。

另外，梨山遊客中心初一至初二則推邀請到山羊樂團、RADA 原靈舞團歌舞熱力演出，初三到初五有泰雅弓箭編織鑰匙圈等DIY體驗，谷關遊客中心在初四至初五則有原民風多功能零錢包及原民風萬用卡袋DIY課程。若安排到梨山賞景過節，福壽山及武陵農場櫻花盛開，也可以至梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道走走，步道全長約600公尺，體驗芬多精；另外，梨山新興觀光景點的耶穌堂，非常適合走春。

參山處轄區包含有靜謐幽靜適合健行的獅頭山、高山景色悠美盛產水果的梨山，和親子出遊自行車愛好的八卦山。到獅山及南庄遊玩，不僅可登古道吸收芬多精，也可到南庄老街、神山谷等地；或是到中部旅遊，不僅天氣宜人，可與家人朋友安排到梨山谷關區域賞美景、泡溫泉，感受在山區的悠然氣氛；八卦山區域推薦台灣最早的自行車道「社頭長青自行車道」、全台唯一可騎鐵馬尬火車的「二水自行車道」、最具農村古樸的「田中自行車道」等三大知名自行車道，歡迎來樂騎遊。

新春期間，若計畫去戶外露營，建議民眾到合法的露營場體驗戶外風光！若想要了解更多合法露營場的訊息，請上「交通部觀光署各露營場權管機關盤點露營場資訊平台」；想要了解更多景點資訊，可先向旅遊目的地的遊客服務中心洽詢，或請上「參山國家風景區管理處」官網與「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。

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