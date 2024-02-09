屬龍免費入園！春節5大「主題樂園」門票優惠總整理

初一走春，到樂園瘋玩也是不錯選項。以下盤點各大主題樂園優惠，其中，九族櫻花季不僅進入最美時節，還有全新櫻花女王號纜車，玩趣十足。

●九族：全台獨家「櫻花水晶纜車」

九族櫻花季熱鬧開展。圖/九族文化村提供

全台最大、獲得日本櫻花協會認證海外賞櫻名所的「2024九族櫻花祭」即日起至3月10日、園區內超過5,000株的櫻花接力綻放綻放，包括全台只有九族看得到素有「白色戀人」之稱的台灣雪櫻，還有多種櫻花體驗如夜櫻、櫻花餐會、茶會及市集，以及全台獨家限定推出的「櫻花水晶纜車」。

九族文化村除了花會，2月9日前還有寒假優惠，期間購票入園每人780元即可暢玩。今年更首度攜手南投智遊行LINE OA合作推出智能客服，可輕鬆掌握最新的櫻花花況、人流、以及活動與表演，並與多家線上售票業者合作推出賞櫻套票，加贈3米高櫻花喵巨型扭蛋機、價值200元的巨型扭蛋機體驗乙次。

春節來樂園暢玩，屬龍優惠多。圖/摘自六福村官網

六福村主題遊樂園於2/8至2/14春節期間推出兩大優惠，一是6歲(未滿)以下免費，以及屬龍免費入園(出生民國年為17、29、41、53、65、77、89、101)。

「世界奇幻之旅」超唯美高空精彩特技。圖/劍湖山世界提供

劍湖山世界於2月3日至2月18日，推出12歲以下免費活動，只要是民國100年(2011年)1月1日後出生者，出示健保卡正本，搭配一名同行者現場購買799元優惠票(原價999元)即可享免費入園。眾所期待的壽星優惠，也於2/29前推出，2月壽星憑有效證件到劍湖山購票，2月份天天購票門票享4折優惠、只要399元(原價999元)。午後3點星光票優惠，同步限時於2/3至2/18重磅回歸，門票同樣只要399元。

●義大：初一身上有龍只要299

春節假期龍來義大遊樂世界，初一身上有龍只要299元。圖/義大遊樂世界提供

歡喜迎龍年，春節2/8(四)至2/14(三)龍來義大遊樂世界、雙人入園1,188元，2/10(六)初一加碼「身上有龍」只要299元就能一路暢玩到晚上8點。新春期間義大推出最新歡樂遊行「吉祥物魔法地圖-奇幻時空島」，讓吉祥物探險家們帶領遊客，隨著魔法地圖，一同踏上有趣的驚奇冒險旅程；還有全新設施「棉花糖故事屋」，讓大義、唐基帶領一起身歷其境了解義大遊樂世界背後的希臘神話故事，以及著名的藍白山城，還有超刺激戶外遊樂設施。

四年一次的229壽星，整個2月229生日壽星玩樂園只要1元。此外，義大皇家劇院「奇幻之旅」雙人劇院票399元，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，讓遊客身歷其境宛如置身各國美景之中，體驗一場華麗刺激的世界旅行。

遠雄海洋公園全新海底王國。圖/遠雄海洋公園提供

花蓮遠雄海洋公園特別舉辦生肖交接儀式，探險島水族館內的海兔(海蛞蝓)將正式交棒給代表龍年的海龍跟海馬，繼續傳遞好運勢，特別的生肖水族缸，將於新年期間展出。此外，從小年夜(2/8)起到年初五(2/14)，只要生肖屬龍（民國出生101、89、77、65、53、41、29年次者)，都可享入園免費。新春過年還有特別限定「吉祥物發紅包」活動，海洋家族的夥伴們，迎接新春慶典每日早上開園，將由吉祥物來發限時限量紅包，讓入園遊客好運龍龍來，園內也推出限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次，最大獎是價值24,000元的藍鯨艙住宿券(平日)、雙人年票等大獎。