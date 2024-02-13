2024龍旅人適合玩這裡！12生肖度假勝地 一次全覽

揮別兔年，龍年來到！Booking.com搶鮮推薦「12生肖度假勝地」，為不同生肖的旅人帶來專屬的奇妙之旅。例如勇敢無畏的虎旅人，適合勇闖阿拉伯聯合大公國「杜拜」的極限體驗，放縱冒險天性；充滿活力的龍旅人，則適合走訪哥斯大黎加「曼努埃爾安東尼奧」，展開一場國家公園內的野生探索之旅。

龍年旅遊攻略！Booking.com 推薦「12 生肖度假勝地」。圖/Booking.com提供

●充滿活力的龍旅人｜哥斯大黎加「曼努埃爾安東尼奧」

2024年將為龍旅人帶來權威、富裕和好運，與此同時，保持務實並做好自我約束也相當重要，而與野生動物交流將能使人保持謙遜。哥斯大黎加以其資源豐富的國家公園而著名，「曼努埃爾安東尼奧」國家公園被譽為南太平洋熱帶風景最美麗的海岸地區之一，擁有茂密的雨林、蓊鬱的健行步道，以及潔白的沙灘，此外，這裡自然生態超豐富，旅人可近距離觀賞三趾樹懶、小松鼠猴和巨嘴鳥，在秘境中度過令人難忘的野生動物之旅。

推薦旅宿：今年，龍旅人應盡情享受自我照護、運動鍛鍊和冥想。「瑪坎達海邊酒店」距離國家公園僅需很短車程，設有水療中心、可俯瞰太平洋的無邊際泳池和私人海灘，讓龍旅人可以沉浸在大自然中，並充分體驗騎馬和釣魚等周邊活動。

●活潑有趣的蛇旅人｜巴西「里約熱內盧」

「里約熱內盧」擁有風景如畫的金色沙灘，是海灘度假首選聖地，非常適合內向、喜歡放鬆與體驗奢華生活的蛇旅人。這裡有彷彿世外桃源的格蘭德島，也有像是科帕卡巴納（Copacabana）與依帕內瑪海灘這類的城市沙灘，不論旅人喜歡什麼類型的沙灘都能適得其所。若要享受平靜的夜晚，推薦旅人可參加日落帆船之旅，在夕陽餘暉中，盡情暢洋於溫暖的海洋中。

推薦旅宿：「Chez Georges」位在聖特雷莎區的山頂上，坐落於市中心與科帕卡巴納和伊帕內瑪的海灘之間，對於想在城市中心享受悠閒假期的蛇旅人來說，可一次擁有多元的行程選擇。若想更進一步好好探索城市，也只需要很短的車程即可抵達里約熱內盧市立劇院或現代藝術博物館等知名地標。

屬馬的人熱愛旅行和獨立，因此非常適合穿越美國第二大城市—洛杉磯，來場自由又獨特的公路之旅。這裡不僅住著有許多名人與富人，還有各種娛樂的景點，旅人可以租車穿梭欣賞城市中名人的宅邸，或是漫步至山丘上，與代表性的好萊塢字牌來張合影。天性獨立的馬旅人，也可以選擇參加約書亞樹國家公園自駕遊，在自助語音導覽的帶領下，了解過去的歷史和自然地標；或是參加私人單車團，一路從聖塔莫尼卡到威尼斯海灘，盡情探索沿途的街頭藝術。

推薦旅宿：坐落於聖塔莫尼卡的「Santa Monica Proper Hotel」是一間充滿格調的高端飯店。漫步在屋頂游泳池、露臺和餐廳酒吧之間，旅人可盡情沉浸於現代感與傳統交融的氛圍中；奢華的客房內配備高級的設施和瑜伽露臺，讓旅人在短暫的停留中，好好感受內心的平靜與禪意。

●樂觀隨和的羊旅人｜芬蘭「基爾皮斯耶爾維」

對於富有想像力又隨和的羊來說，芬蘭的露營之旅將可激發他們的創造力。「基爾皮斯耶爾維」是一個位於芬蘭的湖畔村落，也是體驗自然和冒險之旅的絕佳目的地。羊旅人可以探索芬蘭最古老的自然保護區—「馬拉嚴格自然保護區」，尋找罕見的高山植物與蝴蝶；或選擇健行前往薩納高地或哈爾蒂亞峰，登上芬蘭的最高峰。

推薦旅宿：「Arctic Land Adventure Glass Igloos」巧妙地將自然與奢華融為一體，這間獨特的湖畔住宿位於瓦薩拉馴鹿牧場（Vasara Reindeer Ranch）旁，毗鄰「基爾皮斯耶爾維」荒野區。提供傳統的拉普蘭菜餚，並設有桑拿與烤肉設施。此外，隨和的羊旅人，將可以在暗黑的冬夜中追尋北極光、體驗永晝夏天的魔力，或是參與各式各樣的冰雪活動，包括雪上摩托車、滑雪或冰釣。

●活力十足的猴旅人｜英國「倫敦」

活力十足的猴旅人最喜歡學習新技能與各種文化，倫敦是座充滿文化與豐富活動的城市，絕對能滿足猴旅人盡情探索的慾望，旅人可走訪各式新潮的餐酒館、也可加入徒步導覽，深入了解倫敦東區女性的歷史故事，或是前往巧克力工坊學習製作甜點。

推薦旅宿：「大蘇格蘭場飯店」位處西敏區，為倫敦最有名且歷史最悠久的地區之一。旅宿內設有威士忌酒吧、下午茶室與名廚開設的餐廳，讓旅人可擁有愉快的用餐體驗。入住期間，猴旅人還可探索附近的國家美術館和邱吉爾博物館等景點，學習豐富的文化與知識。

●順應現實的雞旅人｜泰國「清邁」

雞是一個講求實際並守時的生肖，清邁有各式各樣的多元活動，絕對會引起雞旅人的興趣。這座泰北最大的城市融合了兩種體驗，包含種類繁多的技術課程，像是泰拳體驗、烹飪課程等，同時，綠意盎然的鄉村環境中，包含不少古老的景點與廟宇；此處溫和的氣候也相當適合來場寧靜的充電之旅。

推薦旅宿：「Anantara Chiang Mai Resort」位於湄平河畔，採用簡約的亞洲風設計，並設有SPA中心和游泳池。這間旅宿豐富的體驗活動絕對能受到務實的雞旅人青睞，除了泰拳課程、泰式烹飪課程和高爾夫球等，更提供熱氣球高空遊覽城市的特殊行程。

●誠實忠誠的狗旅人｜愛爾蘭「都柏林」

屬狗的人有著友善、負責的人格特質，愛爾蘭首都都柏林的熱情好客將為狗旅人提供愉快的旅遊體驗。這座城市中遍布多家酒吧，旅人不妨加入Booking.com的酒吧巡禮體驗，與當地人暢談，並聆聽現場演奏的傳統音樂。若想要來點更歡樂的活動，也可參加團體舞蹈班，學習傳統的愛爾蘭舞，沉浸在這座充滿活力的城市裡。

推薦旅宿：「31號旅館」是一座古典喬治亞風格的宅邸，在60與70年代是都柏林的社交中心。步入這間旅宿彷彿回到爵士樂盛行的那個經典時代，整間旅宿播放著慵懶的爵士曲調，搭配現代奢華的設計風格，成為狗旅人盡情發揮交際能力的完美場域。

●無憂無慮的豬旅人｜美國「奧蘭多」

隨和、喜歡無憂無慮的豬旅人，不妨盡情遊覽美國奧蘭多，創造驚心動魄的難忘回憶！這座城市以眾多刺激的主題公園聞名，還有許多大型購物中心與熱鬧的夜生活。其中，佛羅里達樂高樂園®有超過50項遊樂設施，讓旅人重拾赤子之心。

推薦旅宿：「奧蘭多華特迪士尼世界度假區四季酒店」就坐落在奧蘭多的另一座主題遊樂園中，絕對能為豬旅人帶來充滿樂趣的假期！白天，旅人可盡情在主題遊樂園玩樂，晚上則可前往飯店頂樓的西班牙式牛排館Capa，欣賞佔地遼闊的翠綠湖畔風光，如果想要好好地放鬆一下，則可來一場高爾夫、或是前往 SPA 中心享受按摩。

西班牙馬德里因美麗的建築聞名，對於善交際、追求創新的鼠旅人可謂完美的旅遊目的地。這座城市在太陽落下時才剛甦醒，其夜生活也很精彩，鼠旅人可盡情體驗當地酒吧與夜店，或是選擇報名現場佛朗明哥表演，在星空的夜晚盡情舞蹈，學習如何利用充滿節奏感的舞蹈來表達自己。

推薦旅宿：「敏特文奇酒店」位於馬德里知名的格蘭大道中心，創意無限的鼠旅人絕對會享受這間有趣又新奇古怪的旅宿，從步入旅店的那刻起，旅人便能感受到派對的氣氛，首先在接待「酒吧」來一杯葡萄酒或是桑格麗亞水果酒，接著登上屋頂露臺，在美食餐車體驗風格特異的美食，同時將許多「馬德里」的知名建築盡收眼底。

●勤勞可靠的牛旅人｜斯里蘭卡「埃拉」

肖牛具有勤勞和可靠等特質，因此健行之旅尤其適合堅強、毅力的牛旅人。在斯里蘭卡的山丘小鎮「埃拉」，旅人可以盡情享受優美的青山景緻和多樣的戶外運動。其中，雅拉國家公園一日遊讓旅人有機會在野生動物的自然棲息地中捕捉他們的身影。另外，旅人也可透過Booking.com訂購私人導覽行程，由當地導遊帶領前往「埃拉」最著名的三個景點–埃拉岩（Ella Rock）、德摩達拉九拱橋和小亞當峰。

推薦旅宿：位於「埃拉」的「EKHO Ella」坐落在綠意盎然的山坡上，健行即可抵達九拱橋或是小亞當峰。精緻的客房裝飾有不少自然風格的藝術作品，還可欣賞到周圍綠色山景全景，若選擇附設露臺的房型，更可以獨享私人露天按摩浴缸，讓牛旅人盡情放鬆身心。

●冒險精神的虎旅人｜阿拉伯聯合大公國「杜拜」

「杜拜」提供了系列的刺激體驗，特別適合勇敢、自信、追求刺激的虎旅人。這裡不僅可以搭乘高空飛索，穿越阿拉伯聯合大公國最高峰、體驗驚險的跳傘活動，從空中欣賞著名的朱美拉棕櫚島，更可以參加沙漠巡遊，來場越野車體驗，完美放縱虎旅人的冒險天性。

推薦旅宿：富麗堂皇的「朱美拉阿聯酋塔酒店」集奢華與優雅於一身，完美搭配自信的虎旅人。旅宿的玻璃電梯可將杜拜的天際一覽無遺；在一天刺激的冒險後，虎旅人可在SPA中心享受平靜與安寧，也可品嚐豐富多樣的特色佳餚，或者步行前往鄰近的購物中心，盡情沉浸於杜拜的尊榮之旅。

●注重浪漫的兔旅人｜義大利「佛羅倫斯」

兔旅人特別注重藝術與浪漫的體驗，義大利佛羅倫斯散發著濃厚的藝術氣息，從著名的建築到歷史悠久的鵝卵石街道，眾多的美術館更是典藏了文藝復興時期的藝術作品，被旅人評選為最推薦的藝術之旅目的地之一。

推薦旅宿：「Arte' Boutique Hotel」位於佛羅倫斯中心，鄰近學院美術館與佛羅倫斯大教堂。這棟 17 世紀建築經過精心改建，充分還原了原建築的精髓，是注重藝術的兔旅人絕佳的下榻之地。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】