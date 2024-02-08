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秒飛北歐坐擁清新美景　霧上桃源享紓壓好時光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「霧上桃源」清境農場居高海拔1,750公尺，空氣清新、林木蒼鬱，坐擁8大特色景觀：國民賓館與博望新村、小瑞士花園、青青草原、高山牧情、生態體驗園區、特色步道、碧湖／翠湖、奇萊連峰，繽紛有趣，漫步其間可盡覽清境之美！

清境農場主要遊賞路線從青青草原一路由高往下延伸至觀山牧區、步步高升和小瑞士花園，近年更新增了清境高空觀景步道，被稱作全台最高空中步道、離天空最近的景觀步道，因而有了清境天空步道之名。走在長1.6公里、山林環伺的高空觀景步道，彷若漫步雲端，層巒疊翠、雲霧繚繞、羊咩咩吃草、駿馬躍騰、風車草原等沿途美景絡繹不絕。

新春闔家歡，綿羊秀和馬術秀最是熱鬧喜氣！在青青草原欣賞羊咩咩脫毛秀、牧羊犬趕羊秀後，還可以近距離親近、餵食可愛的綿羊群唷！觀山牧區的馬術秀場可見俊美的型男、美女騎士在駿馬上帥氣翻騰、站立、跳躍，高超的技術令人大開眼界。從清境農場步步高升步道或天空步道出園後，當然要順路拜訪紙箱王創意園區清境店囉！清境紙箱王打造音樂城堡主題，有小朋友最愛的兩層樓旋轉溜滑梯和搭乘紙箱小火車體驗，並設有餐廳和商店，都可免費參觀。

清境的高山景緻加上歐洲城堡建築，是全台最經典的「秒飛歐洲」朝聖地，以老英格蘭莊園最具代表性，精雕細琢的都鐸式建築和古老鐘樓曾被CNN評選為台灣十大最美民宿，更是台灣首個榮獲「世界小型豪華酒店」（Small Luxury Hotels of the World）認證的全球頂級豪華酒店。想要一窺堂奧唯有入住其中，或是預訂午餐或下午茶，感受歐式都鐸建築的風格與品味。

熱門順遊好山好水的埔里，18度C巧克力工房超人氣手工巧克力、手工義式冰淇淋和生土司都是美味伴手禮。回到台中藝文區的知名民宿一米陽光延續法式浪漫鄉村風，步行可抵台中國美館、勤美誠品綠園道。晚上來去在地人最愛的旱溪夜市，占地約6千坪、設有300多個攤商，盡情逛街、吃美食！愈夜愈美麗！再上Draft Land Taichung雞尾酒吧來一杯「亞洲50大酒吧」的特色雞尾酒，超Chill！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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