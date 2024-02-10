2024年全球4大亮點活動 「台南燈會」也入列

剛踏進嶄新的2024年，你有什麼旅遊靈感？2024年全球將迎來一連串精彩可期的熱門活動，以下盤點4大不可錯過體驗，分別為日本大阪環球影城重磅回歸的《鬼滅之刃》主題設施、台灣2024台南燈會、法國巴黎奧運、新加坡F1一級方程式大獎賽，預將引爆社群話題，值得提前規劃揪伴前往。

此外，活動期間各飯店必定搶手，Klook也整理出周邊的新飯店，皆為2022至2023年全新開幕，可以搶先訂房，享受最新的設施與裝潢。

●2024年2月：日本環球影城《鬼滅之刃》主題設施

日本環球影城《鬼滅之刃》主題設施，討論話題超熱烈。圖/摘自日本環球影城官網

日本環球影城將於2月1日至6月9日，重磅回歸滿意度高達99%的VR雲霄飛車「鬼滅之刃 XR 乘車遊~追逐夢想的無限列車」，可感受速度與重力的快感，並見證「竈門炭治郎」和「煉獄」的激戰。

想朝聖一波的粉絲，可提前下訂大阪新飯店，如步行3分鐘即抵達道頓堀，交通極其方便的大阪心齋橋光芒飯店，環球影城結束後還能體驗最新規格的SAWO自動洗浴桑拿，紓解疲勞；或是引進各類泰式體驗的大阪盛泰瀾飯店，享受高空酒吧、泰式按摩等設施好好放鬆；也可選擇voco大阪中央飯店，鄰近中之島、大阪市立科學館等景點，除了環球影城也將其他知名景點一網打盡，很適合全家同遊入住。

●2024年2月：台灣2024台南燈會

2024台南燈會將揭開台南400年序幕。圖/摘自台南燈會活動官網

每逢過年必訪的台灣燈會，睽違16年再次於2024年回歸台南，這也是台南邁入400年後的第一個國際級大型活動，展出日期為2月3日至3月10日，分為「高鐵燈區」和「安平燈區」兩個展區，因適逢龍年更以「龍耀台南」為主題，展現龍年吉祥的意象。

旅客可提前至Klook預訂鄰近知名景點安平古堡的森行旅，遊玩之餘同時感受安平展區濃厚的過節氣氛；或是以日式美學設計的的禧榕軒大飯店，享受頂樓設置的空中花園泳池及親子戲水池；若逛完燈會想深入安平在地文化的旅客，也推薦入住於安平水景橋下古運河旁的福爾摩沙遊艇酒店，沈浸於台南古都風情與水景風光，超級愜意！

●2024年7月：巴黎奧運賽事

萬眾矚目的巴黎奧運，將於7月26日至8月11日華麗亮相，想觀賞四年一度全球最盛大體育盛事之一的「奧運」，以及感受巴黎獨特魅力的旅客，不妨提前安排入住全新開幕且法式時髦感十足的La Belle Ville，整片的綠色外牆在巴黎街頭上格外醒目，於地鐵紫丁香門站出來不久即可抵達，交通相當方便；也可以選擇入住整體設計以當代繪畫為主的Drawing House，位於過去巴黎藝術生活的傳統中心，鄰近羅丹美術館及奧賽博物館，能感受滿滿的藝術氣息。

●2024年9月：新加坡F1世界一級方程式賽車

新加坡F1賽車活動熱門，建議提前預訂門票及飯店。圖/摘自新加坡旅遊局官網

F1世界一級方程式賽車，是賽車領域最高級的比賽，9月20日至9月22日將再度回歸新加坡，而新加坡「濱海灣街賽道」為F1史上第一條夜間競賽用的賽道，獨特的賽道景色也總會吸引各地的F1賽車迷蜂擁到來。

想一睹F1賽車的快感，可以入住位於濱海灣鬧區的烏節泛太平洋飯店，多數客房都配備能享有新加坡全景的窗戶，以獨特的綠色建築和整體雅致的格調為設計；想同時前往F1賽車和新加坡環球影城的旅客，也能選擇新加坡聖淘沙名勝世界歐芮飯店，步行約3分鐘即可抵達新加坡環球影城，非常適合與三五好友相約同遊。

訂房優惠：每周一於Klook領取並輸入指定限量優惠碼，即可享有全球飯店訂購9折優惠，旅行之餘也能享受省錢的小確幸。活動頁面：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_hotel_sales/