享受美好親子時光！ 精選10間「宜蘭親子住宿」推薦 放電一遊就這樣安排

好山好水的宜蘭，一直是台灣人最愛去的旅遊地區之一，除了有相當多的戶外觀光景點，也有富含文化教育意義的人文藝術館區，宜動宜靜，適合帶小朋友到此放電一遊，留下共同的珍貴回憶，快來看本篇文章的宜蘭親子住宿推薦，馬上下訂，享受美好的親子時光吧！









宜蘭親子住宿推薦

宜蘭一直是台灣著名的觀光旅遊地區之一，好山好水的宜蘭，除了有非常多戶外景點之外，室內的博物館、文化園區等等，也是相當值得造訪及一探究竟的地點，晴雨皆宜的宜蘭，適合您帶著家人朋友、孩子前往來趟輕旅行，共同創造無價的珍貴回憶，以下就來看看編輯精選的宜蘭十大親子住宿吧！





宜蘭「特色主題房」親子住宿

宜蘭住宿 小田時光親子=@R民宿@=/b>

▲宜蘭親子住宿推薦-小田時光親子民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

小田時光溜滑梯親子民宿，是位於宜蘭五結鄉的一獨棟親子民宿，有多種卡通主題房型，夏季一眼望去可看到豐滿的稻穗隨風搖曳、綠意盎然，秋冬則可看到白鷺及候鳥隨時從頭頂飛過，民宿後方亦留有一片農地種植農作物，可供小朋友認識，旁邊還有一顆超過40年的夫妻樹，遠看為一心型的圖案，可作為您打卡的網紅景點，小田民宿期待您的到來，一起分享這片自然、純樸的宜蘭風情。

地點：宜蘭縣五結鄉福興村福和二路112號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 小田時光親子民宿





宜蘭住宿 涵天民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-涵天民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

涵天民宿位於五結，近冬山河親水公園，提供空調客房、免費停車場，提供多種親子主題房型可供訂房。部分客房配有供客人放鬆身心的休息區，客房配有42寸平面電視、水壺以及帶淋浴設施的私人浴室，提供免費WiFi、拖鞋和免費洗浴用品。

地點：宜蘭縣五結鄉孝威村孝威二路65號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿涵天民宿









宜蘭親子熱門住宿

宜蘭住宿 芯園民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-芯園民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

芯園民宿是以「城堡」為主題的民宿，喜歡城堡風格的你可別錯過，有提供親子滑梯的城堡房型，大人小孩都能在夢幻的房間裡享受一個愉快又舒適的夜晚，也有提供寵物友善房型，另可選擇寵物一泊二食專案。

地點：宜蘭縣冬山鄉珍珠村富農路一段312巷120號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 芯園民宿









宜蘭住宿 童玩樂親子旅宿

▲宜蘭親子住宿推薦-童玩樂親子旅宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

童玩樂親子旅宿提供九間親子房，離羅東夜市只有五分鐘的步行距離，房內有球池、溜滑梯、攀岩及辦家家酒等兒童設施，非常適合親子住宿， 無論你是家庭旅遊、三五好友出遊、假日出遊首選， 在一天的旅程中，坐下來好好休息、一同經歷這美好的時刻，羅東童玩樂歡迎你們的到來！

地點：宜蘭縣羅東鎮公正里倉前路83號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 童玩樂親子旅宿









宜蘭親子飯店

宜蘭住宿 雀客童媽吉親子旅館

▲宜蘭親子住宿推薦-雀客童媽吉親子旅館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

【互動、歡樂、愛】是雀客童媽吉的宗旨，這是一間特別為0-8歲的親子所打造的飯店，希望讓來此度假的孩童與父母能留下深刻、永恆、難忘的的親子歡樂時光，飯店以「樹屋」與「火車」為設計主軸，用積木堆疊的概念，結合宜蘭在地文化風情意象，連綿的太平山國家森林遊樂區、羅東林業小火車......等，打造童趣吸睛的建築外觀！

地點：宜蘭縣羅東鎮大新里安平路16號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 雀客童媽吉親子旅館





宜蘭住宿 沐恩遠東溫泉渡假飯店

▲宜蘭親子住宿推薦-沐恩遠東溫泉渡假飯店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

沐恩遠東溫泉度假飯店，距離湯圍溝公園僅有152公尺，距離礁溪溫泉區448公尺，飯店內附設溫泉設備，還有提供兒童玩樂設施，小朋友能盡情放電，親子也能一同享受泡湯的休閒時光。

地點：宜蘭縣礁溪鄉德陽村湯圍仁愛路33號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 沐恩遠東溫泉渡假飯店









宜蘭親子民宿

宜蘭住宿 蛋蛋溜滑梯民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-蛋蛋溜滑梯民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

蛋蛋溜滑梯民宿，是位於冬山的親子民宿，為一擁有鄉村風景的連棟別墅，六人即可包棟，環境清靜、清幽，空氣中有淡淡青草味，附近車輛少，堤岸亦有自行車專用道路，可讓您及親朋好友共享田園之樂，來到郊區放鬆身心靈～

地點：宜蘭縣冬山鄉武淵村武罕五路150巷22弄1號

入住時間：15:00 - 22:00

退房時間：11:00

>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 蛋蛋溜滑梯民宿





宜蘭住宿 禾沐親子民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-禾沐親子民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

禾沐親子民宿是一間位於宜蘭羅東的親子主題民宿，有著精心為兒童所打造的專屬環境，連大人都驚喜不已。禾沐親子民宿在整潔明亮的室內遊戲間裡設置了可愛的賽車跑道，還有整面牆的樂高玩偶與小汽車，讓孩子一進門就像是闖入了一間不思議遊樂園般，自此開啟您與孩子的完美假期！

地點：宜蘭縣羅東鎮復興路三段388巷32號

入住時間：15:00 - 22:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 禾沐親子民宿









宜蘭親子住宿 鄰近冬山河親水公園

宜蘭住宿 冬杉荷民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-冬杉荷民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

冬杉荷日式歐風民宿精心打造溫暖舒適的旅憩居所，寵物友善、親子友善，從雙人房、四人房、五人房、六人房、十人房，備有多樣化的房型設計，加上廣闊的室內外活動空間、無障礙空間規劃、大空間停車場，滿足各種旅人的需求。 來到冬杉荷就像回到自己家一樣，房型大多位於一樓，樂齡友善免爬樓梯，寬廣庭院活動空間，老少咸宜。民宿距離冬山河親水公園童玩節會場僅300公尺，羅東夜市車程約10分鐘，羅東火車站及轉運站車程約10分鐘，相當便利。

地點：宜蘭縣冬山鄉武淵村東八路97號

入住時間：15:00 - 22:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 冬杉荷民宿





宜蘭住宿 愛麗思主題民宿

▲宜蘭親子住宿推薦-愛麗思主題民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

愛麗思主題民宿，位於宜蘭冬山鄉，房內附有溜滑梯還有多種卡通主題房型，絕對會是小朋友的最愛！歡迎來到愛麗思民宿看見美麗城堡，你我都是故事美麗的主角擁有一場甜美的美夢，愛麗思將會是大家在這奇幻冒險旅程中永遠的好朋友！ *未滿三歲的孩童不收費！歡迎親子入住：）

地點：宜蘭縣冬山鄉保安二路

入住時間：15:00 - 23:00

退房時間：11:00

>>>>>搜尋【趣吧】宜蘭住宿 愛麗思主題民宿









更多宜蘭行程推薦

搜尋【趣吧] 宜蘭太平山山毛櫸步道．金黃秘徑一日遊｜台北出發

秋季限定導遊服務 太平山山毛櫸金黃樹海

搜尋【趣吧] 宜蘭頭城外澳衝浪體驗+專業教學｜烏石港藍洋衝浪

專業教練完整教學 衝浪板+防磨衣完整提供

搜尋【趣吧] 宜蘭龜山島賞鯨豚報名專區｜繞島巡航二合一

海上繞島賞龜山八景 二合一航線









更多宜蘭住宿攻略推薦

宜蘭民宿推薦！來宜蘭旅遊除了羅東、礁溪還有哪裡可以住呢？

宜蘭5間包棟民宿推薦｜露營度假村、親子、異國風任你選！

【宜蘭包棟民宿人氣推薦】待在室內好安心，和家人、朋友久違的相聚吧！





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」