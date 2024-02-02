2024春節旅遊提案！精選好玩遊程，讓你快樂迎龍年

快踏入龍年，送舊迎新，難得有一個悠長的假期，想在一年之初探索無盡的風光， 但還沒想好春節旅遊要去哪裡嗎？小編為你精選了全台有趣、刺激、療癒的春節旅遊2024旅遊提案啊，讓你免安排住宿、交通，也可以輕鬆旅遊，讓你免煩惱快樂過年。讓小編溫馨提醒你一下，春節是旅遊旺季，好玩的遊程名額是有限的，下定決心別再猶豫，趕快計劃你的春節旅遊吧！









春節旅遊2024推薦｜限量搶先訂．中籤好運龍總

這裏的天你搜羅春節旅遊熱門遊程。再考慮一下就會錯過機會！快趕上最後的名額，春節前搶先訂購，情侶一家人都可以先拔頭籌，創造只屬於你們的獨特回憶。





#1 限量春節三日遊：

阿里山賞櫻與部落之旅

春節旅遊怎少得去台灣的名山阿里山踏青。這趟旅遊會帶你去被稱為「人間仙境」的寒溪呢森林。每年年初的櫻花季，園區中就會開滿白櫻福爾摩沙白櫻。花盛開時一座「虹橋」左右兩側都被滿開的白櫻花包圍，成了這裏讓人嚮往的風景。

你也不需要跋山涉水，就可以再旅程中體驗跨河谷的瑞龍吊橋、被竹林圍繞的觀景步道、賞絕佳美景的空中觀瀑平台。

▲限量春節三日遊—阿里山賞櫻與部落之旅：瑞隆瀑布。 （圖／jay_19930518, Instagram)

除了美景，你也會到訪吉部落，深刻體驗部落的純銅文化。鄒族勇士江帶領你，探索多林古道、體驗木雕DIY，夜晚營火歡舞，原汁原味傳統歌舞，讓你可以嗨起來！





#2 限量春節二日遊

金龍山森林與單車之旅

▲限量春節二日遊—金龍山森林與單車之旅。 （圖／koay_10, Instagram)

被譽為賞日出勝地的「金龍山」是台灣人必去一次的聖地。金龍山位於海拔高度約820公尺，但在每年10月至隔年3月的雨後時段，可看到仙氣滿滿的雲海、日出及「七彩琉璃光」的珍貴高海拔地區景色，加上登山步道輕鬆，適合沒有想看高山美景的新手。

▲限量春節二日遊—金龍山森林與單車之旅：澀水社區「侏儸紀森林」 （圖／@kejunyan1121, Instagram)

旅程中你會到訪傳說中的台灣「侏儸紀森林」，因為沿線蕨類生態豐富，可見森林、溼地及瀑布溪流而形成特別的地景，彷彿置身魔幻的電影場景。 旅程還會讓你騎著單車在東光社區遊走，走訪魚池鄉的農田聚落，享受田園風光之餘，也好好放鬆身心靈！





#3 限量春節一日遊

屏東石板屋部落之旅

▲限量春節一日遊—屏東石板屋部落之旅 （圖／k1234508, Instagram)

老七佳石板屋，是由部落族人親手一塊一塊石頭堆疊而成，歷經百年風霜，即便經歷颱風、地震，仍屹立不搖。在導覽老師將會從石牆雕刻、狩獵頭骨，到頭目家屋、勇士家屋，娓娓道來老七佳石板屋部落的歷史故事。

你會深刻聽到早期先人在這片土地上奮鬥的艱辛，以及對部落土地的深切尊重。讓您一步步走入老七佳石板屋部落的前世今生，彷彿穿越時光追溯豐厚的歷史脈絡。









春節旅遊推薦｜龍光煥發．踏青森呼吸

這裏為你收集親親大自然的春節旅遊天。旅程將帶領您走進大自然的懷抱，感受龍年的煥發能量。踏青森呼吸，彷彿與大地交融，為您帶來前所未有的春之體驗。





#1踏青春節旅遊

宜蘭太平山森林之旅

▲踏青春節旅遊—宜蘭太平山森林之旅 （圖／romaxtaipei, Instagram) （圖／romaxtaipei, Instagram)

太平山、翠峰湖區域擁有珍貴的原始檜木、鐵杉、柳杉等針葉樹林，林相豐富完整。這片寶地是眾多動植物的天堂，也可看到多種侯鳥與台灣特有種，如帝雉、藍腹鷴和山啄木！

來到宜蘭太平山又怎可以錯過翠峰湖！翠峰湖早幾年榮獲世界非營利組織-國際寧靜公園頒發的全球首條「寧靜步道Quiet Trail」，也是太平山最美的湖泊，湖泊呈現寶藍色。這絕對是讓身心沐浴在大自然的療癒之旅！旅程還包含熱門太平山蹦蹦車票卷，不用再搶票！





#2 踏青春節旅遊

苗栗馬拉邦山之旅

▲踏青春節旅遊——苗栗馬拉邦山之旅 （圖／chianmi.tw, Instagram)

馬拉邦山，苗栗小百岳之一，登頂馬拉邦山步道後，180度的山河景色，冬季更可遇見聖稜線上雪白延伸，絕對是一級展望點！春節期間更是草莓季，下山經過大湖草莓產區就親自摘取新鮮草莓。 從珠湖登山口開始攀登全長約4.2公里，來回一腳程耗時約3.5~4小時，適合有運動習慣、郊山健行經驗者～





#3 踏青春節旅遊

新竹高島縱走之旅

▲踏青春節旅遊—新竹高島縱走之旅。 （圖／@yi_chun.alva, Instagram)

高島縱走坐落於新竹尖石鄉，是一條以「五星級森林療癒美景」聞名的中級山步道，沿途穿越高台山、小島田、中島田以及大島田山。旅程會從高台山出發前往島田山連峰再返回。旅程全程皆行走在海拔1000公尺以上，非常涼爽舒適。你會經過針葉林和落葉林，讓你沿路和不同的風景打卡拍照。

值得留意的是，高島縱走難度屬於中級山岳，行走時間需7小時，落差770公尺，比較適合有長距離登山經驗者。









春節旅遊推薦｜遇水則發．魚躍龍門

春節旅遊當然要有個好意頭，遇水則發，怎能錯過全台最夯的嘴上活動呢！趕快報名參加參與這場特別的水上冒險。

#1 水上春節旅遊

高雄茂林漂漂河體驗

▲#1 水上春節旅遊—高雄茂林漂漂河體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

國家地理頻道專程來拍攝的台灣茂林環流丘地形，別再只透過電視屏幕看了，是時候來高雄的漂漂河親身體驗了！活動有獨家訂製的超舒適漂流圈，讓親子可以共乘，一同享受固中樂趣，沿途還可以欣賞龍頭山、蛇頭山等秘境風光！

這場活動是季節限定的，只有每年11月至隔年梅雨季前的枯水期，才有機會踏上這秘境輕激流的探險之旅。5公里的全台最長漂流距離，覺得會讓你新一年有爽到！





#2 水上春節旅遊

南投峽谷獨木舟體驗

▲水上春節旅遊—南投峽谷獨木舟體驗。 （圖／bicyclext40000, Instagram)

巴庫拉斯獨木舟探險再春節旅遊季期間也強勢登場！冬季水位下降，只有這時才能挑戰濁水溪上游的極致刺激！整趟旅遊有專業教練隨行，提供一流的獨木舟裝備，讓你感受峽谷絕壁和急流的雙重快感。

整趟航程大約有6公里，大概會需要4-5小時（含教學時間）所以還是一場需要體力的大冒險喔！





#3 水上春節旅遊

花蓮洞穴溫泉體驗

▲水上春節旅遊—花蓮洞穴溫泉體驗。 （圖／liu9084, Instagram)

期間限定行程還有花蓮萬榮野溪溫泉(萬里溪)！溫泉位於林田山林場附近，也是人稱「鴛鴦谷溫泉」。步行到溫泉約需1小時，沿途景色優美，適合初次挑戰野溪溫泉的人。

▲水上春節旅遊—花蓮洞穴溫泉體驗。 （圖／（左）@juhi_ts, （右）@artiexsinger,，Instagram)

萬榮野溪溫泉總共涌現三個溫泉池，其中一個即是近年來風靡的「洞穴溫泉」，又名萬榮溫泉或摩里沙卡溫泉。這特殊溫泉坐落於萬里溪中游旁的山壁上。另外，在萬里溪上游還有兩個鴛鴦溫泉，充滿養顏美容的溫泉泥讓你新一年可以容光煥～









春節旅遊推薦｜想玩就玩．和樂龍龍

過年當然不少得好玩得遊戲，小編搜羅了在全台各地方都可以透過遊戲深度旅遊的實境遊戲包，讓你深入文化之餘業可以玩得盡興！

#1 遊戲春節旅遊

宜蘭博物館實境遊戲

▲遊戲春節旅遊—宜蘭博物館實境遊戲 （圖／__huang1123, Instagram)

宜蘭的冒險之旅《朝日萬事屋》首部曲《謎尋時空之門》讓你在宜蘭蘭陽博物館及烏石港溼地公園展開解謎之旅，一邊挑戰實境遊戲，一邊探索城市風光。

這款遊戲不僅讓你感受到烏石港的歷史文化和宜蘭的生態，還能揭開城市底層的神秘面紗….購買遊戲成功後只要前往蘭陽博物館，輸入序號登入網頁，按指示拆開信封，閱讀故事、破解八大謎題，即時融入這場真實解謎之旅！

#2 遊戲春節旅遊

高雄眷村解謎遊戲

▲遊戲春節旅遊—高雄眷村解謎遊戲 （圖／ray__kuo, Instagram)

《風聲諜影》讓你進入眷村文化園區，融入間諜故事劇情，運用遊戲包提供的道具線索，展開一場推理解謎的奇妙體驗。

▲遊戲春節旅遊—高雄眷村解謎遊戲 （圖／ray__kuo, Instagram)

透過層層解謎，你可以深入了解當地眷村的生活與歷史，最終揭開間諜不願言說的真相。有序無需預約，只需購買遊戲道具包，攜帶手機前往眷村文化園區，自在享受解謎之樂，完全不受時間限制，一起一同踏上這場富有歷史韻味的冒險吧！

#3 遊戲春節旅遊

桃園大溪老街解謎遊戲

重返時空記憶，漫遊大溪古老街區，穿越石板古道、迷宮巷弄，彷彿時光隧道讓你回到不同時代一塊碎裂的記憶片段，都是一段故事等待你挖掘…「大溪老街戶外實境遊戲」將古老的大溪老街打造成戶外冒險遊戲場！只需攜帶大溪老街戶外實境遊戲包即可在老街進行推理解謎，揭開最後結局真相！

遊戲結束後，你怎可錯過大溪老街的老舊街景，一定要先打個卡，也絕對要先吃一輪，把用掉的能量都速速補回來！





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