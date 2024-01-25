百萬網友激推　2024全台農曆過年旅遊景點TOP20

【文：行遍天下，圖片提供：Funliday】

行遍天下與全台最大旅遊行程規劃平台《Funliday》合作，根據熱門下載數排行統計，介紹給讀者各地的熱門旅遊景點。農曆過年想好要去哪裡玩嗎？Funliday的2024年農曆過年景點排行統計出爐，春節出遊最棒點子都在這裡！

好山好水的花蓮依然不負眾望，包辦本次統計排行榜的前幾名。由自強夜市、原住民一條街、福町夜市與各省一條街等組成，匯聚400多間攤商的東大門夜市位居第一名；第二名則是由擁有絕美弧形海灣的七星潭拿下；氣質優雅、活動滿滿的花蓮文化創意產業園區則為第三名；太魯閣國家公園因獨特峽谷地形形成壯闊又奇特的世界級景觀，其中有5個景點也占據排行榜前幾名，有九曲洞、燕子口、天祥、白楊步道與砂卡礑步道；而適合露營、野餐、遊湖等景致宜人的鯉魚潭、能眺望七星潭美景的秘境四八高地，以及擁有絕美的水簾瀑布的翡翠谷，也同樣深得網友喜好。

No.1 東大門夜市

No.2 七星潭

No.3 花蓮文化創意產業園區

No.4 九曲洞

No.5 燕子口

No.6 天祥

No.7 鯉魚潭

No.8 白楊步道

No.9 砂卡礑步道

No.10安平老街

三百多年前荷蘭人在台南安平建立的第一條街道，來到這裡一定要穿街走巷大啖美食小吃，或是採買人氣伴手禮，像是蝦餅、蜜餞等等。

No.11 四八高地

No.12 翡翠谷

No.13 藍晒圖文創園區

台南夜間的亮點，公共區域內的彩繪牆與藝術裝置是園區內的拍照熱區，裡面的文創特色小店也各有值得探訪之處。

No.14 同記安平豆花(安平總店)

飄香近一甲子的好味道，同記安平豆花的細緻、香濃是最大賣點。

No.15 逢甲夜市

曾取得「台灣最美味夜市」頭銜的逢甲夜市，以創新、多元的美食小吃擄獲旅客的味蕾，每每造訪都有新意！

No.16 台南林百貨

日治時代就開業的新穎百貨公司，2014年重生後，以文創百貨為主軸，裡面陳列販售很多台南林百貨才有的限量商品。

No.17 周氏蝦捲

擁有50年歷史的傳統小吃店，料理實在、風味獨特的蝦捲料理，是饕客的最愛。

No.18 四草綠色隧道

神秘的美拍景點，有台版亞馬遜河稱號，由紅樹林交織出茂密的綠頂而疊出深邃廊道，搭管筏遊河之際，沿途不時還可見到岸邊的彈塗魚與招潮蟹！

No.19 安平古堡

由荷蘭人建造的安平古堡是一個充滿歷史與人文的景點，裡面的博物館展示許多文物，古堡高處的瞭望台還可以俯視整個安平區的美景。

No.20 尋路。甜

充滿著ZAKKA日式雜貨鄉村風格的尋路。甜，以時令食材製作的限量手工甜點精緻又好吃，更讓甜點控忍不住一訪再訪。現在不開放內用，以訂單接訂為主。

▲圖片來源：尋路。甜FB

行遍天下 走訪台灣美景

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