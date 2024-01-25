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「大雪山櫻花」搶先綻放！浪漫氛圍迎新春 最佳賞景地要收

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▲大雪山收費站的山櫻花綻放。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
▲大雪山收費站的山櫻花綻放。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

大雪山冠羽畫眉與山櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
大雪山冠羽畫眉與山櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年冬天是整體氣溫偏暖、冷熱交替迅速的「暖冬」，大雪山的櫻花因此提前綻放，大雪山林道 22K 及 35K 收費站嫣紅的山櫻花盛放中，43K 遊客中心周邊也正含苞待放，遊客可上山感受鳥語花香的春日氣息。

嫣紅的山櫻花在大雪山 35k 收費站綻放中，受到櫻花的吸引，有標誌性羽冠的冠羽畫眉及在臉部兩側各有一條白色眼帶的白耳畫眉，這兩種台灣特有種鳥類，為了吸食櫻花蜜，在花叢中跳躍飛舞、熱鬧的鳴叫聲使人感到春天的活力與生機。

▲大雪山晚霞。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
▲大雪山晚霞。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

近期因寒流來襲，平均氣溫約為4到15度，林業保育署台中分署提醒遊客，上山記得準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全；目前大雪山正值雲海季節，48K 的埡口觀景台、43k 大雪山遊客中心3樓觀景台是最佳賞景地點，可看到波瀾壯闊的雲海及瑰麗絢爛的晚霞等美景，快揪親朋好友同來欣賞這如夢似幻的浪漫景色。欲了解相關資訊，可於林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」、林業及自然保育署台中分署查詢，或洽詢大雪山遊客中心。

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