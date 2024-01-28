擁抱最美台灣櫻花３種玩法！雄獅推獨家「蒸汽檜木賞櫻火車」、九族櫻花下午茶、走春賞櫻

台灣櫻花將自1月下旬陸續綻放，為把握最美賞櫻良機，雄獅旅遊推薦3大賞櫻玩法，運用豐富遊程帶旅客擁抱最美台灣櫻花。

不妨跟著雄獅腳步，搭乘阿里山「蒸汽檜木賞櫻列車」，或是到九族櫻花祭體驗日式賞櫻氛圍，來場期間限定「櫻花下午茶」，感受粉紅櫻花雨的浪漫情調，也可於春節期間走春賞櫻，首選推薦前往人氣賞櫻勝地－武陵農場欣賞粉色櫻花海，再順遊大甲鎮瀾宮或2024台灣燈會，迎接新年好運！

1.雄獅獨家「蒸汽檜木賞櫻包列」賞高山櫻花雨

雄獅推獨家阿里山「蒸汽檜木賞櫻包列」，帶旅客欣賞全台唯一高山鐵道櫻花美景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

阿里山櫻花花期約為每年3至4月，櫻花搭配森林鐵路景色堪稱一絕，走訪一趟可見40多種櫻花，其中阿里山派出所、阿里山賓館及沼平車站等地都被譽為賞櫻勝地，此外阿里山百年吉野櫻「櫻王」更是人氣必訪。

雄獅推出季節限定阿里山「蒸汽檜木賞櫻包列」，其中阿里山百年吉野櫻「櫻王」為人氣必訪。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅推出季節限定「蒸汽檜木賞櫻包列」，獨家安排停靠「祝山車站」，該站為全台最高海拔車站，自2023年整修完成，平常僅能乘觀日列車抵達，讓旅客可免早起欣賞雲海美景，若想自駕彈性安排遊程，購買單日賞櫻列車套票，於1月31號前享85折。

另外雄獅自去年首創鐵道旅遊獨家產品「鐵道職人環島5日」，榮獲2023年國際金旅獎肯定，行程結合全台6種列車，除阿里山蒸汽檜木列車賞櫻外，還有糖鐵五分仔車、藍皮解憂號、高鐵、台鐵EMU3000及高雄輕軌，帶旅客感受台灣鐵道旅遊魅力。

2.獨家九族「櫻花下午茶」、提燈籠賞夜櫻

雄獅攜手九族文化村，設計獨家「櫻花下午茶」再贈限定款野餐墊。圖片來源｜雄獅旅遊提供

「九族櫻花祭」被譽為國內最大賞櫻盛會，種植有5千多株櫻花樹，為日本海外認證賞櫻名所，除賞櫻外，活動期間同步推出櫻花市集、日式浴衣體驗等多項活動，本次雄獅攜手九族文化村，設計獨家「櫻花下午茶」再贈限定款野餐墊，帶旅客於保留席感受八重櫻、吉野櫻及富士櫻紛飛之美。

此外樂園將於2月10日至3月3日開放限定「賞夜櫻」活動，讓遊客提著燈籠走入櫻花林欣賞夜櫻，配上期間限定的異國火舞表演，打造不同氛圍感，雄獅推薦「九族賞櫻2日」帶旅客感受日式賞櫻情調，每人4,599元起。

3.新年走春賞櫻、廟宇祈福、團圓聚餐一次滿足

農曆新年假期雄獅推薦前往武陵農場，主打「武陵保證入住」行程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

堪稱全台賞櫻人氣旅遊地的武陵農場，今年櫻花季活動起始日恰逢農曆新年連休假期，雄獅推薦前往武陵農場及福壽山農場，更主打「武陵保證入住」行程，讓旅客能輕鬆入園，更結合新年必訪景點大甲鎮瀾宮、2024台灣燈會及安排金棗採果活動等。

若想來點特別的新年團聚回憶，雄獅推出「走春賞櫻2日」，規劃前往泰安派出所櫻花林賞櫻外，再到台中最大鬱金香花海，初一晚餐安排獲選米其林餐盤推薦「全鴨坊」，入住五星酒店，來場開春奢華之旅。

武陵農場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/300520