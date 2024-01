松菸「Island133」航海與昆士蘭雙主題策展 推抽獎免費玩郵輪！

位於松菸的「Island133」,透過策展以文化創意串聯旅遊,用美酒佳餚分享飲食生活,近日「Island Mix Pop」企劃「航行世界80天」旅遊特選店,並推出打卡送小禮物、消費滿額抽郵輪假期等活動,最大獎可免費玩郵輪4天3夜。

雄獅集團以「Island133」進駐松菸,透過策展以文化創意串聯旅遊,用美酒佳餚分享飲食生活。圖片來源| ISLAND133

隨著大巨蛋、誠品24小時書店的開幕,松山文創園區(松菸)也預料成為人潮匯集、都會熱點,雄獅集團以「Island133」進駐松菸,代表雄獅旅遊跨入生活產業的里程碑,為讓台灣被世界看見,雄獅透過「Island133」打造松菸的中島、台北的中島、台灣的中島,期以匯集生活風格美學能量,從味蕾出發策動世界廚房之旅,進而推升台灣國際能見度,帶動入境觀光商機。

「ISLAND133 MIXPOP」2024年開春推出「航行世界80天」旅遊特選店。圖片來源| ISLAND133

「Island Mix Pop」首波策展,邀請CNFlower創辦人凌宗湧擔任策展人,策畫「向世界公開台灣可食花草Root to Table」,造成轟動,2024年開春推出「航行世界80天」旅遊特選店,以「航向世界的海上之旅 SAIL to the WORLD」與「大孩子的天堂!昆士蘭旅遊」為雙主題策展,開啟新視野。

「ISLAND133 MIXPOP」以「大孩子的天堂!昆士蘭旅遊」為主題策展。圖片來源| ISLAND133

「人生就像航海,新的發現總在地平線的另一邊。」18世紀歷史小說家 華特 · 司各特爵士Sir Walter Scott曾如此說道。「航向世界的海上之旅 SAIL to the WORLD」策展,以歷史為切角,帶領大家打開郵輪時光軸,並揭開郵輪旅行的奧秘,以及選物、行程推薦。

「ISLAND133 MIXPOP」邀請名人與玩家帶你玩昆士蘭。圖片來源| ISLAND133

澳洲昆士蘭是旅人最愛的渡假勝地,擁有豐富的旅遊資源,提供多樣的選擇,上山下海、飛天遁地,舉凡高空跳傘、滑沙、熱氣球、SUP立槳、衝浪、戶外露營、澳洲美食饗宴等,並結合歷史文化特色與生態的陽光城市—布里斯本、旅人趨之若鶩的生態聖地 —大堡礁與聖靈群島、閃爍著誘人光芒的金色沙灘,又稱衝浪者天堂—黃金海岸,策展同時邀請名人與玩家帶你玩昆士蘭。

「跟著亞洲GoPro大使玩昆士蘭:冒險旅遊」講座,邀請新星玩家Eason主講,告訴你選擇昆士蘭必遊景點。圖片來源| ISLAND133

策展推出主題講座,1/26(五) 舉辦「食安推手-幸福餐桌」講座,邀請獵人谷之夢Hunters Dream創辦人陳素珍Jina主講,教你從認識健康從基本的食用油開始,一起分享餐桌上的幸福好食光;1/27(六) 舉辦「跟著亞洲GoPro大使玩昆士蘭:冒險旅遊」講座,特別邀請到亞洲第一位GoPro大使Johnny與新星玩家Eason主講,Johnny將告訴你如何打造昆士蘭故事、各個景點的拍攝視角/創意拍攝,讓你留下完美回憶,Eason則告訴你選擇昆士蘭的理由/必遊景點/推薦美酒佳餚。

「ISLAND133 MIXPOP」凡消費即可抽獎,最大獎為免費體驗挪威郵輪奮進號。圖片來源| 雄獅旅遊

配合策展,推出贈獎、抽獎等活動,即日起至3/31,於「旅遊特選店」使用現場拍貼機拍照、打卡上傳及 hashtag#ISLAND133 MIXPOP或#雄獅旅遊特選店,出示畫面即可獲得獨家限定紀念貼紙一張或徽章一枚(數量有限送完為止);即日起至1/31,於「ISLAND133 KITCHEN」、「光一 一個時間」消費滿千即贈ISLAND133 MIXPOP「旅遊特選店」購物9折優惠券一張(每筆消費贈送一張,不累送)。

凡1/20~2/29於「 ISLAND133 KITCHEN」、「ISLAND133 MIXPOP」、「光一 一個時間」任一消費滿千即可獲得抽獎券(每筆消費贈送一張,不累送),有機會抽中體驗挪威郵輪奮進號系列各獎項,最大獎為免費體驗挪威郵輪奮進號4天3夜,市價39,900元,共3名。

食安推手-幸福餐桌講座

活動時間:2024.01.26(五) 15:00~17:00

活動地點: ISLAND133 MIXPOP

講師: Hunters Dream 創辦人 陳素珍 Jina

名人旅遊與玩家帶路昆士蘭

活動時間:2024.01.27(六) 14:00~16:00

活動地點: ISLAND133 MIXPOP

講師: Johnny & Eason

報名連結

「Island 133」

地址:台北市信義區光復南路133號 (生態池畔旁)

電話:02 7746 3980

FACEBOOK:https://www.facebook.com/island133/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300479