松菸「Island133」航海與昆士蘭雙主題策展 推抽獎免費玩郵輪！

位於松菸的「Island133」，透過策展以文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活，近日「Island Mix Pop」企劃「航行世界80天」旅遊特選店，並推出打卡送小禮物、消費滿額抽郵輪假期等活動，最大獎可免費玩郵輪4天3夜。

雄獅集團以「Island133」進駐松菸，透過策展以文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活。圖片來源｜ ISLAND133

隨著大巨蛋、誠品24小時書店的開幕，松山文創園區（松菸）也預料成為人潮匯集、都會熱點，雄獅集團以「Island133」進駐松菸，代表雄獅旅遊跨入生活產業的里程碑，為讓台灣被世界看見，雄獅透過「Island133」打造松菸的中島、台北的中島、台灣的中島，期以匯集生活風格美學能量，從味蕾出發策動世界廚房之旅，進而推升台灣國際能見度，帶動入境觀光商機。

「ISLAND133 MIXPOP」2024年開春推出「航行世界80天」旅遊特選店。圖片來源｜ ISLAND133

「Island Mix Pop」首波策展，邀請CNFlower創辦人凌宗湧擔任策展人，策畫「向世界公開台灣可食花草Root to Table」，造成轟動，2024年開春推出「航行世界80天」旅遊特選店，以「航向世界的海上之旅 SAIL to the WORLD」與「大孩子的天堂！昆士蘭旅遊」為雙主題策展，開啟新視野。

「ISLAND133 MIXPOP」以「大孩子的天堂！昆士蘭旅遊」為主題策展。圖片來源｜ ISLAND133

「人生就像航海，新的發現總在地平線的另一邊。」18世紀歷史小說家 華特 · 司各特爵士Sir Walter Scott曾如此說道。「航向世界的海上之旅 SAIL to the WORLD」策展，以歷史為切角，帶領大家打開郵輪時光軸，並揭開郵輪旅行的奧秘，以及選物、行程推薦。

「ISLAND133 MIXPOP」邀請名人與玩家帶你玩昆士蘭。圖片來源｜ ISLAND133

澳洲昆士蘭是旅人最愛的渡假勝地，擁有豐富的旅遊資源，提供多樣的選擇，上山下海、飛天遁地，舉凡高空跳傘、滑沙、熱氣球、SUP立槳、衝浪、戶外露營、澳洲美食饗宴等，並結合歷史文化特色與生態的陽光城市—布里斯本、旅人趨之若鶩的生態聖地 —大堡礁與聖靈群島、閃爍著誘人光芒的金色沙灘，又稱衝浪者天堂—黃金海岸，策展同時邀請名人與玩家帶你玩昆士蘭。

「跟著亞洲GoPro大使玩昆士蘭：冒險旅遊」講座，邀請新星玩家Eason主講，告訴你選擇昆士蘭必遊景點。圖片來源｜ ISLAND133

策展推出主題講座，1/26(五) 舉辦「食安推手-幸福餐桌」講座，邀請獵人谷之夢Hunters Dream創辦人陳素珍Jina主講，教你從認識健康從基本的食用油開始，一起分享餐桌上的幸福好食光；1/27(六) 舉辦「跟著亞洲GoPro大使玩昆士蘭：冒險旅遊」講座，特別邀請到亞洲第一位GoPro大使Johnny與新星玩家Eason主講，Johnny將告訴你如何打造昆士蘭故事、各個景點的拍攝視角/創意拍攝，讓你留下完美回憶，Eason則告訴你選擇昆士蘭的理由/必遊景點/推薦美酒佳餚。

「ISLAND133 MIXPOP」凡消費即可抽獎，最大獎為免費體驗挪威郵輪奮進號。圖片來源｜ 雄獅旅遊

配合策展，推出贈獎、抽獎等活動，即日起至3/31，於「旅遊特選店」使用現場拍貼機拍照、打卡上傳及 hashtag＃ISLAND133 MIXPOP或＃雄獅旅遊特選店，出示畫面即可獲得獨家限定紀念貼紙一張或徽章一枚（數量有限送完為止）；即日起至1/31，於「ISLAND133 KITCHEN」、「光一 一個時間」消費滿千即贈ISLAND133 MIXPOP「旅遊特選店」購物9折優惠券一張（每筆消費贈送一張，不累送）。

凡1/20～2/29於「 ISLAND133 KITCHEN」、「ISLAND133 MIXPOP」、「光一 一個時間」任一消費滿千即可獲得抽獎券（每筆消費贈送一張，不累送），有機會抽中體驗挪威郵輪奮進號系列各獎項，最大獎為免費體驗挪威郵輪奮進號4天3夜，市價39,900元，共3名。

食安推手-幸福餐桌講座

活動時間：2024.01.26(五) 15:00~17:00

活動地點： ISLAND133 MIXPOP

講師： Hunters Dream 創辦人 陳素珍 Jina

名人旅遊與玩家帶路昆士蘭

活動時間：2024.01.27(六) 14:00~16:00

活動地點： ISLAND133 MIXPOP

講師： Johnny & Eason

報名連結

「Island 133」

地址：台北市信義區光復南路133號 （生態池畔旁）

電話：02 7746 3980

FACEBOOK：https://www.facebook.com/island133/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300479