寒假親子飯店小旅行懶人包！餵食笑笑羊、全家享泡湯樂

看準寒假與農曆春節出遊旺季，許多飯店均針對親子市場推出專案，有業者與農場合作，讓小朋友近距離接觸餵食小動物，也有特別打造的親子主題套房，推出免費與優惠活動。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店旋轉木馬、小火車等遊樂設施。圖片來源｜花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

暖心小旅行 免費招待兒童

被票選為「全台最美飯店」、擁有溫泉優勢的瑞穗天合國際觀光酒店，搶攻禦寒商機，即日起推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住一泊二食9,099元起，闔家出遊則可加人加價入住兩張大床的城堡溫馨家庭房，或是附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，想帶狗寶貝一起出遊也有寵物溫馨家庭房可供選擇。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房。圖片來源｜花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

於入住期間還可享金色水樂園室內溫水的按摩水療池、飄飄河、氣泡按摩床與旋轉滑水道，以及戶外露天泡湯、石板浴等，陸上則有旋轉木馬、小火車、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部讓人玩到流連忘返，每日下午還有好逛又好玩的瑞穗市集、歐風市集，直接把夜市搬進酒店，或是到主廚花園體驗現摘季節時蔬與原民煮DIY，不用安排其他行程就可漫遊體驗瑞穗風情，在酒店內玩好玩滿。

酒店全房型提供瑞穗特有溫泉黃金湯，金色水樂園戶外也有泡湯池可享受露天風呂，冷風颼颼的季節來趟享溫泉、遊莊園的暖心暖身之旅。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店寵物溫馨家庭房。圖片來源｜花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗小旅行住房優惠適用於2024年1、2月的指定日，雙人入住城堡精緻客房一泊二食9,099元，每房免費招待一位0-5歲兒童，雙人入住城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房或寵物溫馨家庭房一泊二食10,999元，每房免費招待兩位0-5歲兒童，6歲以上可再加人加價，價格皆含包含自助早餐和晚餐，其中寵物溫馨家庭房可提供狗寶貝一同入住客房，並提供寵物尿墊、精美配件、撿便器、罐頭等，讓飼主能夠開心帶著毛小孩出遊創造美好旅行回憶。

瑞穗天合國際觀光酒店

地址： 978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話： 02 8978 6688

捷絲旅宜蘭礁溪館位於一樓的戶外露天風呂更是熱門打卡景點，佈滿黃色小鴨的療癒小鴨鴨池。圖片來源｜Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館

喜羊羊親子住房 農場餵笑笑羊

晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，1月2日至3月30日止推出「冬萌群趣 喜羊羊」季節限定優惠住房專案，攜手宜蘭礁溪夢幻親子農場「回巢Homing」，贈送專案房客入場贈品券，內含超萌小動物互動必備的牧草、烏龜葉草、天竺鼠飼料，以及遊客必吃的香酥炸物和飲料乙份。

Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，攜手宜蘭礁溪夢幻親子農場「回巢Homing」合作。圖片來源｜Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館

宜蘭在地農場「回巢Homing」距離飯店僅需10分鐘車程，園區主打美國德州沙漠造景，擬真的西部牛仔風情，適合親子美拍留下寒假回憶。園區中的可愛動物區宛如迷你版動物園，能近距離餵食療癒的笑笑羊、象龜及天竺鼠，憑票券可免費兌換炸物及飲料，讓大人小孩沉浸喜洋洋的幸福時光。

以入住溫泉家庭房為例，全家大小四人出遊含輕日式吃到飽早餐，早鳥價每人只要1,450元起，官網訂屋房加購高鐵車票享全台最低8折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金。飯店另加贈乾洗手凝露手作DIY課程，邀請親子一同動手製作，飯店內每間客房均配置有超大獨立溫泉湯池，全家人可以沉浸其中共享歡樂時光，位於一樓的戶外露天風呂更是熱門打卡景點，佈滿黃色小鴨的療癒小鴨鴨池，為假期更增添童趣。

捷絲旅 宜蘭礁溪館

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

電話：02-7735-5005

天成文旅-繪日之丘被票選為台灣最美親子飯店。圖片來源｜天成文旅-繪日之丘

嘉義天成文旅-繪日之丘

暢遊三隻小豬觀光農場

榮獲知名旅遊平台票選為台灣最美親子飯店的「天成文旅-繪日之丘」，攜手嘉義三隻小豬觀光農場，於即日起至2024年6月30日止，推出「繪日農遊好時光」住宿優惠，平日優惠價精緻客房2,699元起，溫馨家庭房4,099元起，除提供翌日豐美自助式早餐外，並依照入住房型人數加贈三隻小豬觀光農場入場券每人乙張，不僅在嘉義享受最美親子飯店，更能與親朋好友一起暢玩南台灣可愛童趣的主題農場。

在天成文旅-繪日之丘可免費享用多達50種以上的自助式古早味零食，頓時找回小時候的童年記憶。圖片來源｜天成文旅-繪日之丘

嘉義熱門景點三隻小豬觀光農場，以童話故事為主題的園區內有著豐富的熱門打卡景觀、自然優美的落羽松步道、兒童遊戲區與親子互動設施，除此之外還有多達20種以上的可愛小動物，充分滿足孩子的好奇心。指定時間亦可近距離餵食體驗，共創獨特的幸福記憶。

入住天成文旅-繪日之丘享受貼心服務，於每日15:00-18:00為旅客準備專屬限定的茶聚活動，辦理入住時，即可品嘗道地的阿里山高山茶，與美味可口的茶點，及香氣十足的現烤鬆餅。閒暇之餘再到星空童樂室遊玩手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等，還可在此享用多達50種以上的自助式古早味零食，無限免費享用，頓時找回小時候的童年記憶。

嘉義天成文旅-繪日之丘

地址：嘉義市東區大雅路一段888號

電話：05-275-9899

麗寶樂園渡假區與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，打造主題房型。圖片來源｜麗寶福容大飯店

麗寶福容大飯店

超萌LINE FRIENDS主題房 買2大送2小

麗寶樂園渡假區與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，在福容大飯店內打造8款不同風格主題房型，主題房佈置與裝潢講究療癒氛圍，隨著不同的主題房間內的氣氛、壁貼、色調、擺設都有不一樣的小巧思，房間內每個角落從床尾巾到房門牌都能看到熊大、兔兔、莎莉可愛的模樣，連備品包裝都是「LINE FRIENDS」，更令人驚喜的還有主題房才有的「LINE FRIENDS」房卡，除了是獨家熊大、兔兔版的設計外，入住後還能帶回去做紀念。

即日起至2024/4/30，福容大飯店推出LINE FRIENDS 主題房優惠活動，買2大送2小，全家4人同行10,888元起，除了住宿之外，還包含早餐每人一客、遊樂園探索世界雙日券每人一張、摩天輪LINE FRIENDS主題車廂搭乘券每人一張、LINE FRIENDS 大禮包一包。

麗寶福容大飯店

地址：台中市后里區福容路88號

電話：04-2559-2888

義大皇家酒店主題房型：激速賽車。圖片來源｜義大皇家酒店

高雄義大皇家酒店

親子主題套房 推出住5晚送1晚

結合休閒度假飯店、大型購物商場、主題遊樂園的義大皇家酒店，是親子度假的熱門選擇，全新推出的親子主題套房，有六種主題房型：激速賽車、考古探險、飛行屋、小公主、恐龍世紀、海洋冒險，風格設計鮮明，房內設施與主題環環相扣，孩子們在客房內即可盡情開懷玩樂，家長也能趁此偷閒好好放鬆休息。

親子主題套房即日起至2024/12/30推出優惠專案（農曆春節等不適用），凡入住親子主題套房5次後，發文至FB或IG任一社群軟體，第六晚贈送免費入住1次，為鼓勵入住不同主題，入住5次均為不同主題者，再加贈成人星亞自助晚餐2客。

義大皇家酒店

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

電話：07-6568111

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300464