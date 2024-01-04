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「2023全球百大旅遊城市」台北第28名！跨縣市共推區域觀光留客北台灣

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臺北獲得「2024全球最佳城市」第42名。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
臺北獲得「2024全球最佳城市」第42名。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺北市政府觀光傳播局持續優化臺北市各項觀光體驗，今年更領先全臺，攜手「全家便利商店」8家店舖設置「穆斯林友善商品專區」，持續建置多元友善的旅遊環境；同時，持續利用豐富的觀光資源及便捷交通，公私協力改造大型活動串聯四季，力邀國內外旅客重遊臺北、愛上臺北。

觀傳局指出，2月「台灣燈會在台北」吸引千萬賞燈人潮，獲得2023美國繆思獎17獎項肯定；7月「大稻埕夏日節」串聯周邊商圈、夜市及旅宿業，延伸成為51天帶狀活動，吸引逾59萬人次參與。緊接著，年底即將迎來國內外矚目、CNN 評為10大跨年晚會的「2024臺北最 High 新年城」，增設4大多元舞臺各擁特色，而2024台北燈節、春季花節活動也將接續開跑。

觀傳局進一步說，今年觀光推廣以航程「近程為主、遠程為輔」佈局引客，也積極邀請國外旅行業者及部落客到臺北踩線，並透過藝人徐若瑄擔任對日觀光大使，積極將臺北推上國際舞台；此外，北北基好玩卡於今年納入桃園地區8家場館優惠，與新北市共同主辦的「2025雙北世界壯年運動會」也正積極籌備中，目標透過跨縣市合作「留客北台灣」，延長遊客區塊旅遊時間，共創區域觀光發展。

觀傳局接著說，臺北今年也陸續獲得「2024全球最佳城市」第42名、「2023全球百大旅遊城市」第28名，中山區列「全球最酷的40個街區」第34名，以及「法國旅客2022年搜尋增幅最高城市」第5名等肯定。

▲台北市攜手「全家便利商店」8家店舖設置「穆斯林友善商品專區」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲台北市攜手「全家便利商店」8家店舖設置「穆斯林友善商品專區」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

同時，觀傳局持續強化「友善共融」目標，推動景點、旅宿業取得穆斯林友善認證，使臺北市成為全臺最多穆斯林友善設施、景點及旅館的城市，並獲得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」（CrescentRating）頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎－非伊斯蘭合作組織 Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year（Non-OIC）」；今年更領先全台，攜手「全家便利商店」8家店舖設置「穆斯林友善商品專區」，推動北市觀光服務再升級。

觀傳局強調，這一年來「改變正在開始」，接下來將持續整合資源，透過跨局處整合、公私協力、跨域合作，優化大型活動及多元友善的城市旅遊氛圍，打造臺北成為旅客首選目的地，將「臺北」填入國內外遊客行事曆。

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觀光 全家便利商店 美國

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