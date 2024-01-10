標榜生態的阿里山小火車「栩悅號」亮相！打造大片玻璃窗瞭望式車廂

由舊車廂改造的阿里山小火車「栩悅號」誕生！林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）為推動林業鐵路新時代，邀請設計界菁英操刀，由築點設計以有「阿里山迎賓鳥」稱號的「栗背林鴝」為概念改裝舊車廂，歷時2年2個月完成，於112年12月25日阿里山林鐵通車111週年慶正式亮相。

阿里山小火車「栩悅號」以有「阿里山迎賓鳥」稱號的「栗背林鴝」為概念改裝舊車廂完成；圖片來源｜林業及自然保育署

生動活潑的栩悅號

栩字唸「ㄒㄩˇ」，形容生動傳神的樣貌，悅字則有喜悅、喜歡的感受，而英文名稱「Vivid Express」意指明快、鮮活的意義，所以「栩悅號/Vivid Express」寓意著遊客乘車時能喜悅的感受森林孕育出的美麗景緻及生態多元的樣貌，更期望遊客與阿里山林鐵一起迎向嶄新栩悅的未來。

阿里山小火車「栩悅號」強調與自然生態結合；圖片來源｜築點設計

自然生態與小火車的共融

栗背林鴝為台灣特有種鳥類，一般生活於中低海拔山區，常出現於林邊小徑，在阿里山十分容易見到，因為雄鳥領域性較高，常高踞枝頭巡視領域，會因外物靠近高聲鳴叫以宣示主權，像極在歡迎造訪阿里山的旅客，又被稱作「阿里山迎賓鳥」。

栩悅號便是以栗背林鴝為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻有帶一抹活潑；雌鳥的淺黃羽色則融進車廂內裝，色系明亮，突破既有的紅黃印象。從阿里山豐富生動的生態資源設計林鐵，再由林鐵載著旅客探索阿里山的生物多樣性，提供獨特的體驗。

阿里山小火車「栩悅號」計畫未來提供郵輪式列車服務；圖片來源｜築點設計

未來計畫提供郵輪式列車服務

林業及自然保育署署長林華慶表示，2018年成立林鐵及文資處，一直為了阿里山林鐵全線通車努力，並調查研究具文化資產價值車站，以文資法為根據修復，也提升乘車體驗，全新打造檜木車廂「福森號」，將舊列車改造為「栩悅號」，未來將提供郵輪式列車服務，徵求民間專業團隊經營，希望阿里山鐵路全線重新通車之際，復興高山鐵路、林業文化榮景，吸引更多國際旅客透過林鐵認識台灣。

「栩悅號」突破舊有封閉的守車駕駛室，採用大片玻璃作為隔間；圖片來源｜築點設計

阿里山小火車「栩悅號」採用大片玻璃及可旋轉座椅，便於旅客欣賞外窗風景；圖片來源｜築點設計

「栩悅號」五大特色

特色1：突破舊有封閉的守車駕駛室，栩悅號採用大片玻璃作為隔間，使乘客可以欣賞前方的自然景致也可以想像駕駛火車的感覺。

特色2：分為包廂席及瞭望席，包廂席可提供家庭、團體旅客擁有共同的半隱私空間，瞭望席則採可旋轉座椅，可以隨時調整喜歡的角度欣賞外窗風景，共60席。

特色3：車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，系統兼具通話及影像功能，當緊急狀況發生，司機員及列車長皆可以快速判斷處理方式及提供必要協助，維護乘車安全性，未來亦將規劃於其他林鐵車輛使用。

阿里山小火車「栩悅號」，精緻的設計充滿林鐵窄軌鐵路的特色及文化內涵。圖片來源｜築點設計

特色4：採用八聲道喇叭音響，除了視覺觀賞風景，更可以用聽覺感受自然界聲景的環繞。

特色5：車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品，精緻的設計充滿林鐵窄軌鐵路的特色及文化內涵。

與林鐵共同啟程

為使林鐵列車朝向多元經營方向發展，提升整體經營效率，林鐵及文資處將辦理栩悅號、福森號及北門驛租賃案，訂於113年1月30日開標，預計於113年4月開始營運。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300427