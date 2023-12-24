雄獅訂房不只住宿 還有多樣好禮！折扣金、送門票、免費咖啡

訂房除了價格優惠之外，還可以獲得更多？！雄獅旅遊推出「雄獅訂房不只住宿 多樣好禮專寵於你」活動，與許多商家合作，除了不僅可獲得住宿優惠，還可獲得多樣好禮，還有銀行折扣碼優惠、歐洲訂房送網卡、免費KKBOX體驗等多重好康。

雄獅旅遊推出「雄獅訂房不只住宿 多樣好禮專寵於你」活動，訂房可享佐登妮絲城堡門票折價。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅訂房不只住宿

周邊商家免門票、享折扣、拿好禮

雄獅旅遊推出「雄獅訂房不只住宿 多樣好禮專寵於你」活動，雄獅網訂房皆適用，囊括全台北中南花東各縣市飯店，許多飯店都有獨家優惠，例如台北艾麗酒店連住專案含早餐，台南台糖長榮酒店一月入住最優惠享13%，礁溪寒沐酒店贈咖啡，不僅飯店住宿優惠，同時與多個景點、觀光工廠、體驗活動、餐廳、咖啡館等商家合作，凡透過雄獅訂房，結帳時出示住宿券(電子或紙本)，就可以獲得商家免門票、享折扣、拿好禮等好康。

雄獅推出訂房優惠活動，凡訂房Gonna eat贈美式咖啡一杯。圖片來源｜雄獅旅遊

合作商家包括松菸Island133風格餐廳，優惠時段15:00-17:00紅/白酒單杯買一送一、經典調酒系列同品項第二杯半價；Gonna eat（內湖、仁愛、南港中信、台北京站各店），贈美式咖啡一杯；佐登妮絲城堡享門票折100(每房最多4張)；聖瑪莉丹麥麵包莊園免費參觀烘焙文展區。各商家合作期限條件不一，請參見官網。

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雄獅旅遊推出台北艾麗酒店連住專案含早餐。圖片來源｜寒舍集團

訂房折扣金免費領

銀行刷卡折價優惠

雄獅旅遊推出「訂房折扣金免費領」，與中信銀行、台新銀行、國泰銀行韓國飯店、泰國飯店合作，凡透過雄獅訂房，採用以上銀行信用卡，即可領取折扣碼，獲得折價優惠，數量有限，送完為止。另外也有參加活動贈送折扣碼，例如買離島送訂房折扣、買7-11福袋享訂房折扣等。

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雄獅旅遊推出下單歐洲訂房送歐洲上網卡。圖片來源｜雄獅旅遊

下單歐洲訂房送歐洲上網卡

國外訂房加購網卡9折優惠

即日起至2023/12/31，透過雄獅國外訂房，加購SIM、eSIM、Wi-Fi機則享9折優惠。

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透過雄獅網下單訂房和票券產品並完成全額付款，即可獲得 KKBOX 免費體驗。圖片來源｜雄獅旅遊

透過雄獅下單訂房票券

免費 KKBOX 體驗！

即日起至2024/1/30，透過雄獅網下單訂房和票券產品並完成全額付款，即可獲得 KKBOX 免費體驗，體驗序號效期為即日起至2024/3/31止，須於效期內登入儲值享有30天免費體驗。

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小倉城櫻花美景。圖片來源｜北九州市

北九州市送5,000日幣購物金

熱門景點、餐廳、商場都可使用

日本九州台灣擁有福岡、熊本等直飛航點，民眾前往旅遊相當便利，北九州市為了促進觀光，針對到訪北九州市境內的外籍旅客，推出免費贈送5,000日幣電子折價券旅遊金的活動，名額3萬人次（每人每次訪日限領1次），即日起至2024年2月21日都可以至官方指定地點領取與使用，包括熱門景點如小倉城、皿倉山纜車與爬坡車、九州鐵道紀念館、門司港懷舊觀光列車潮風號，以及47間餐廳、42間購物商場等都可以使用。北九州市距離福岡僅1小時車程，是具浪漫氣息的海港城市，觀光人氣度逐漸打開，雄獅旅遊提供多元的北九州飯店訂房選擇。

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欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300384