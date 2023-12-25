迎2024年太平山曙光 凌晨3點開園！賞日出景點攻略大公開

【旅奇傳媒/編輯部整理】海拔介於365-2,000公尺的太平山國家森林遊樂區，是北台灣賞日出的絕佳地點之一。林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，2024年元旦日出時間約於清晨6:30-6:50，為了讓民眾能迎接2024年第一道曙光，當天園區提早於清晨3:00開園，入園遊客每人均可獲贈一張2024新年紀念編號書籤，第一位入園遊客除了可以拿到 NO.0001 的書籤外，更可獲得太平山福袋一份。

▲113年元旦經典限量編號書籤。 圖：林業及自然保育署宜蘭分署／提供

元旦當日若氣候良好，林業及自然保育署宜蘭分署推薦在太平山欣賞日出的景點有7處：(1)太平山莊觀景台、(2)蹦蹦車車站月台、(3)原太平山俱樂部廣場欣賞「三星山日出」、(4)翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、(5) 翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞湖景日出、(6)翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」、(7)望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

▲日出時刻表。 圖：林業及自然保育署宜蘭分署／提供

太平山熱門觀賞日出景點之一的翠峰湖區，林業及自然保育署宜蘭分署考量翠峰景觀道路路幅較小，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦當日上午3:00-9:00間將實施「時段單向通行」交通管制措施，去程（太平山往翠峰湖）6:30後禁止車輛進入，返程（翠峰湖往太平山）於08:00前禁止通行，直至9:00後正常開放。請遊客配合執勤員警指揮及引導，以確保行車安全。元旦當日區內各據點販賣部及雲海咖啡館也因應提早至7:00營業，可選購太平山限定紀念品。相關資訊可查詢「太平山」FB粉絲團、「太平山森林遊樂區」官網及「台灣山林悠遊網」公告。

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