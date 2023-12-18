蒸汽藍皮列車直擊！CT273蒸汽機車女王與藍皮解憂號合體快閃

終於捕捉到了！這幾年掀起懷舊風潮的臺鐵觀光列車「藍皮解憂號」，今(16)日限定唯一趟次與素有「蒸汽機車女王」稱號的CT273蒸汽火車頭合體，復古氣息倍增，蒸汽藍皮的魅力身影，鐵道迷引頸期盼的畫面終於等到了！

「藍皮解憂號」與蒸汽火車頭合體，堪稱鐵道迷千載能逢的盛事。圖片來源｜雄獅旅遊

「嗚嗚～」蒸汽藍皮來了！發出蒸汽聲響、冒著濃煙的蒸汽藍皮列車，勾起許多人的回憶與感動，自從「藍皮解憂號」要與蒸汽火車頭合體的消息一出，12/16唯一趟次自由行座位立即秒殺，經典蒸汽機車X藍皮解憂號堪稱鐵道迷千載難逢的盛事！

藍皮蒸汽火車吸引大批鐵道迷爭睹。圖片來源｜雄獅旅遊

今(16)日蒸汽藍皮列車表定早上10點進站台東站，吸引大批鐵道迷爭睹，此次行經的站點台東、關山、池上、東里、玉里，以及著名的花蓮玉里客城鐵橋、鹿寮溪橋，都有鐵道迷、攝影愛好者駐點搶位，等待拍攝歷史性畫面。

這次蒸汽藍皮搭載蒸汽火車頭CT273。圖片來源｜雄獅旅遊

這次蒸汽藍皮搭載的蒸汽火車頭CT273，也是夏日盛典「仲夏寶島號」所採用，每每造成鐵道迷競相追逐。

CT273型蒸汽機車因其優美且流線的外形而享有「蒸汽機車女王」美譽。圖片來源｜雄獅旅遊

臺鐵CT270型蒸汽機車與日本國鐵C57型蒸汽機車同型，為臺鐵速度最快的蒸汽機車，時速可達100公里，並因其優美且流線的外形而享有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」等美譽，1984年臺鐵決定將剩餘的CT270型與DT650型全數報廢，正式宣告臺鐵蒸汽機車走入歷史。目前尚保存4輛，分別為 CT271、CT273、CT278、CT284，其中CT273蒸汽機車於2014年鐵路節復駛。

CT273蒸汽機車與藍皮解憂號結合，行經鹿寮溪橋。圖片來源｜欣傳媒 盧育君

會冒出濃煙的蒸汽火車頭，是許多人的鄉愁，也讓搭乘火車更有感，CT273蒸汽機車與全台唯一可開窗式列車、設置復古吊掛旋轉式電風扇、懷舊綠色經典座椅的藍皮解憂號結合，也讓復古氛圍濃上加濃。

雄獅旅遊特別規劃電輔車漫遊關山小鎮的行程，經典蒸汽X電輔車大受歡迎。圖片來源｜雄獅旅遊

得標經營「藍皮解憂號」的雄獅旅遊，安排各車廂的隨行導覽人員，於列車行進中導覽解說，內容包括車站站體解說、列車導覽及關山小鎮散策漫遊。此趟次火車供應便當，配合花東當地推出特色風味菜色，例如紅藜米飯、枸杞金針高麗菜、洛神蜜餞等。

藍皮蒸汽火車行經包括「傳說中到不了的小站」–山里。圖片來源｜雄獅旅遊

藍皮蒸汽火車今天行經包括「傳說中到不了的小站」–山里、瀰漫懷舊氣息、潛藏許多美食小吃的關山、以著金城武樹聲名大噪的池上、花蓮視野最遼闊的東里，其中關山站停靠1小時45分鐘，讓旅客暢遊，雄獅旅遊也特別規劃電輔車漫遊關山小鎮的行程，讓旅客可省力漫遊，經典蒸汽X電輔車，也是新型態的綠色之旅，推出後大受歡迎。

雄獅旅遊表示，未來計畫申請定期蒸汽機車與「藍皮解憂號」合體，希望能滿足民眾的期待。

藍皮解憂號行程可洽雄獅旅遊官網查詢

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300390