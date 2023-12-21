2023-24跨年活動懶人包！精選全台最HIGH戶外跨年行程

2023即將結束！讓我們用充滿期待的心情迎接2024年吧～

今年的跨年活動，你安排好了嗎？

如果想要過一場不一樣的跨年活動，

但是怕出門人擠人，也不想慵懶待在家，

那你可別錯過這篇2023-24跨年活動懶人包！

本篇精選全台最HIGH戶外跨年活動行程

從山林野營派對到攻頂百岳曙光、實境遊戲、SUP日出等等全都有～

即刻邀朋友一起共遊，留下滿滿深刻回憶。





2023-24跨年活動行程懶人包 目錄

△2023-24跨年活動精選推薦

△2023-24跨年活動-秒殺熱賣

◎跨年活動 綠島溫泉日出

◎跨年活動 台東東河SUP、獨木舟

◎跨年活動 栗松野溪溫泉

△2023-24跨年活動-必追日出

◎跨年活動 阿里山日出

◎跨年活動 日月潭SUP

△2023-24跨年活動-山系派對

◎跨年活動 合歡山主東峰＆小奇萊步道

◎跨年活動 宜蘭松蘿湖

◎跨年活動 台東嘉明湖

△2023-24跨年活動-實境遊戲

◎跨年活動 《時光之鳶，守護岩傳說》實境解謎

◎跨年活動 《魔幻海角：森林的試煉》實境解謎

△2023-24跨年活動優惠

△更多跨年活動行程熱門推薦

△更多秋冬旅遊推薦玩法









2023-24跨年活動精選推薦

▲2023-24跨年活動懶人包。精選跨年行程 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

趣吧精選推薦超過50條的2023跨年活動行程，囊括全台2023跨年活動日出山海玩法，你可以選擇不去人擠人的卡位2023跨年活動，也不怕塞車趕往跨年日出。一起用輕鬆的方式深度體驗2023-24跨年活動，從秘境湖畔跨年、跨年日出夜未眠專車、攻頂百岳/划上SUP迎曙光等2023-24跨年活動行程，今年就是要給你不一樣的跨年活動，在新的一年和我們用歡笑去迎接吧。

搜尋【趣吧】2023-24跨年活動特輯Tripbaa精選50+全台最HIGH跨年行程





2023-24跨年活動-秒殺熱賣

跨年活動 綠島溫泉日出

▲2023-24跨年活動懶人包。綠島跨年溫泉 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

跨年連假就要跨海到綠島！再也不用擔心綠島跨年旅遊行程不知道怎麼安排，熱門活動：朝日溫泉、浮潛、機車環島、夜遊通通包了！趣吧特別安排專人全程貼心帶領，專車從台東火車站接駁出發，在海邊泡溫泉，洗淨2023的不開心，欣賞2024年第一道曙光！讓這一次不一樣的綠島跨年溫泉+元旦日出二日遊，開啟您2024年全新精彩的面貌！

搜尋【趣吧】2023綠島跨年溫泉+元旦日出二日遊｜專人服務全包式





跨年活動 台東東河SUP、獨木舟

▲2023-24跨年活動懶人包。台東東河SUP （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台東跨年超夯玩法－東河馬武窟溪畔追曙光！在平穩的馬武窟溪中划行SUP、獨木舟，穿梭俗稱「帝王石」的白色石灰巨岩間！享用早餐時，望向出海口，期待已久的太陽浮上海平面，趁著晨曦時光開始在馬武窟溪划行，這樣令人難忘深刻的體驗適合入門初學者參加，來點不一樣的元旦活動吧！

搜尋【趣吧】台東栗松溫泉一日探秘。最美野溪秘境｜專業教練＆完整裝備





跨年活動 栗松野溪溫泉

▲2023-24跨年活動懶人包。台東栗松溫泉 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

冬季限定野溪秘境路線，尋找全台最美野溪溫泉秘境－台東栗松野溪溫泉，由專業教練帶領，搭配全套安全設備，前進台東溪谷中探秘野溪溫泉美景，還可提供台東市區來回接送服務，帶您深入台東秘境野溪溫泉-栗松溫泉，享受超療癒的翡翠色栗松溫泉美景。（台東栗松野溪溫泉適合於冬季枯水期安排活動，通常約在11月~隔年4月）

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2023-24跨年活動-必追日出

跨年活動 阿里山日出

▲2023-24跨年活動懶人包。阿里山跨年日出 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

說到跨年日出，怎麼能忘記阿里山跨年日出夜未眠專車呢！耳裡聽著熱鬧的阿里山日出音樂會，心在期待著遠山頭的那一道金黃曙光，回憶著一路上搖搖晃晃，人山人海的阿里山日出小火車車廂中，每個人期待的心情，是否我臉上也掛著一樣的表情呢？再冷的低溫也減不了在這等待著阿里山跨年日出的熱情，就讓我們在阿里山迎接2024的曦望之光，開啟最棒的一年。

搜尋【趣吧】2024阿里山跨年日出。夜未眠一日遊｜深夜專車





跨年活動 日月潭SUP

▲2023-24跨年活動懶人包。日月潭SUP立槳 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日出晨曦時分透過水氣折射，使整個日月潭洋溢著浪漫氤氳氛圍！想跟日月潭留下最美的SUP合影，選晨曦時段就對了。2人以上即可包團，由一位教練專屬服務，不用尷尬和其他人一起活動。一人一板SUP划向潭央，欣賞晨曦灑落的湖光瀲灩，還有機會拍到傳說中「天空之鏡」的難得美景。教練全程活動拍照，還會帶你們去潭面上的絕美秘境網美牆。天氣好再加碼出動空拍機！讓你們留下難忘的體驗回憶。

搜尋【趣吧】日月潭SUP立槳體驗｜日出晨曦場｜不併團、全程拍照









2023-24跨年活動-山系派對

跨年活動 合歡山主東峰＆小奇萊步道

▲2023-24跨年活動懶人包。合歡山登山行 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這趟合歡山由專業高山嚮導全程帶領，加上一次征服三座百岳：合歡山主峰+合歡山東峰+石門山，超適合初登台灣百岳的新手，成就感爆棚！合歡山主東峰步道登山團僅需自備個人用品，免背免備公器、公糧，讓登山包重量降到最低，幫助百岳新手登頂。行程更深入黑色奇萊的前哨站－小奇萊步道大草原，近距離觀賞黑色奇萊山的壯闊山容。下山後貼心安排入住民宿，可以盥洗和舒適入睡，將體力補充起來！你只需要準備好挑戰合歡山主東峰的體力跟毅力，就可一起攻頂台灣百岳！

搜尋【趣吧】合歡山主東峰＆小奇萊步道二日登山團｜登三座百岳









跨年活動 宜蘭松蘿湖

▲2023-24跨年活動懶人包。宜蘭松蘿湖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

秋高氣爽的日子，探訪宜蘭17歲少女之湖-松蘿湖真是再適合不過了！靜謐的森林，享受身心靈的寧靜，由專業登山嚮導帶領，貼心提供『免背公糧(早餐晚餐)+公器(帳篷睡袋)』服務，由協作幫忙準備晚餐和早餐，讓您不需匆忙混亂的準備。從登山口到松蘿湖單程少於6公里，上山約5~6小時，下山約3~4小時，是極佳的高山百岳行前訓練路線。用悠閒的節奏體驗在湖邊露營，享用營火晚餐。夜晚月亮掛樹梢，滿天的星斗如夢似幻，倘仰星空，美得讓人如癡如醉，是一場身心靈的完全放鬆體驗。

搜尋【趣吧】宜蘭松蘿湖二日｜高山湖畔野營團









跨年活動 台東嘉明湖

▲2023-24跨年活動懶人包。台東嘉明湖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

主打「緩慢登山」的嘉明湖行程！行程拉長到4天，由專業嚮導帶領慢活悠閒的爬山，不用趕路海拔高度慢慢上升，高山症比較不容易出現，享受最自然的高山原始環境。行程提供代為申請山屋或營帳住宿，加上免背免備公器公糧服務，讓您能保存更多的體力去應付前往嘉明湖三叉向陽山的登山路程。當親眼見到『天使的眼淚-嘉明湖』之美，神秘又遙遠的台灣美景，讓人學會敬畏與謙卑。越美的風景，越要觀察，保持神秘，她永遠在心中，隱藏在高山中湛藍的絕美湖泊景致。

搜尋【趣吧】台東嘉明湖4天悠閒登山團｜含山屋申請＆免揹免備公糧









2023-24跨年活動-實境遊戲

跨年活動 《時光之鳶，守護岩傳說》實境解謎

▲2023-24跨年活動懶人包。基隆和平島AR實境解謎遊戲 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

唯有親自踏上和平島上，才能發掘從未想像的島上秘密！《時光之鳶．守護岩傳說》實境解謎，改編自島嶼的歷史一段跨越了六百萬年的傳說故事，把實際場景變成任務與寶物，融入島上的人文歷史、地質地景，以「破關X抓寶」的方式打造成一場充滿挑戰性的戶外解謎，解謎之餘還可遊覽地質地景、認識當地。和平島公園將岩石地景融合於遊戲中，帶來樂趣和深度兼具的獨特娛樂體驗。活動不須預約、不須工作人員，每位玩家可自由掌握遊玩時間，帶上遊戲盒即可出發探索小島！

搜尋【趣吧】基隆和平島公園AR實境解謎遊戲包《時光之鳶，守護岩傳說》









跨年活動 《魔幻海角：森林的試煉》實境解謎

▲2023-24跨年活動懶人包。《魔幻海角：森林的試煉》實境遊戲 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來墾丁不只逛大街！走進斯卡羅拍攝場景之一的墾丁國家森林遊樂區，可以看見宛若阿凡達電影般的奇幻森林世界。在蔥鬱幽深的山林中，等待你用智慧和觀察力解開真相，過程中你將扮演『醫療魔導士』治療所有的動物，並找出一切發生的原因......。一邊享受熱帶季風林豐富的自然美景，一邊尋訪灰面鷲、銀葉板根、棋盤腳等特色生物。

搜尋【趣吧】《魔幻海角：森林的試煉》墾丁國家森林遊樂區實境遊戲









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