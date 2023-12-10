和你想的不一樣！ 百位旅遊名人喜歡的「風格旅遊」最在乎是這個

欣傳媒XINMEDIA主辦首屆2023「風格旅遊節」，12/8～12/10在台北市松山文創園區展開，更邀集「100位旅遊名人風格旅遊大調查」，分析疫後新的旅遊趨勢，調查結果有驚人意外發現，翻轉過去你我的認知！風格旅人重視景點、體驗勝過美食；遊輪旅遊正夯，旅人最在乎船上體驗，勝過目的地。

欣傳媒XINMEDIA主辦首屆2023「風格旅遊節」，邀集「100位旅遊名人風格旅遊大調查」，分析疫後新的旅遊趨勢。圖片來源｜欣傳媒

調查的100位旅遊名人名單，包含關鍵意見領袖代表（國際名廚江振誠、音樂評論家焦元溥、旅遊達人工頭堅）、跨界名人代表（三金典禮設計師方序中、藝人作家歐陽靖、實力派歌手閻奕格）、旅遊相關產業代表（雄獅集團董事長王文傑、老爺酒店集團執行長沈方正、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿）、領隊達人代表（Loca、小布希、陳富中）、旅遊部落客及外國網紅代表（老黑田臨斌、傑瑞大叔、法國台客元元），皆以其生活美學、專業專才著稱，具引領潮流代表性。

「100位旅遊名人風格旅遊大調查」，風格旅人中有超過一成的比例希望挑戰極地探險。圖片來源｜欣傳媒

名廚江振誠2024最想去秘魯馬丘比丘

風格旅人超過一成想完成極地探險

旅遊名人2024最想走出的地方與列出的夢想清單？知名主廚江振誠最想完成的旅遊夢想清單就是「秘魯馬丘比丘」，作家歐陽靖則想完成墨西哥亡靈節的體驗。除此之外，旅人中也有超過一成的比例希望完成極地探險，歌手閻亦格覺得人生必去的地點就是「南極」，台灣旅遊龍頭雄獅集團董事長王文傑夢想的旅遊地則是冰島的藍湖。

風格旅人認為構成風格旅遊最重要元素：個人喜好。圖片來源｜欣傳媒

構成風格旅遊的元素是什麼？

風格旅人最在乎個人喜好

疫後旅遊型態變得多元，風格旅人認為構成風格旅遊的重要元素是什麼？調查結果發現：個人喜好（51％）、獨特品味（17％）、主題導向（17％）、深度體驗（15％），是他們認為重要元素，其中以個人喜好過半，獨特品味、主題導向則對他們來說同等重要，也很重視深度體驗。

超過一半的風格旅人認為，風格旅行預算金額則是高達10～30萬元。圖片來源｜欣傳媒

夢想中的風格旅遊預算多少？

超過一半願意花10～30萬

疫後大家更願意付出長天數及更高的旅遊費用，為了完成一趟風格旅遊，超過一半的風格旅人認為，最合理的天數必須超過兩週，預算金額則是高達10～30萬元，甚至有23％願意付出30~50萬元的金額完成一趟旅行，但也有9%認為5~10萬元是合理的價位。

風格旅人重視景點與體驗，例如作家歐陽靖想完成墨西哥亡靈節的體驗。圖片來源｜欣傳媒

願意多花預算在哪一個環節？

景點與體驗勝過美食

規劃一趟風格旅行時，風格旅人願意多花預算在哪一個環節？結果發現，風格旅人重視景點（27％）、體驗（26％）勝過美食（22％），景點、體驗分居第一、第二位，第三位才是美食，住宿、交通、購物佔比分別為18％、4％、3％。

日本為風格旅人2024年風格旅遊國家推薦第一名。圖片來源｜欣傳媒

風格旅人2024風格旅遊國家推薦

風格旅人2024年風格旅遊國家推薦名單？日本不意外的排行第一，葡萄牙居第二位，法國、英國排名第三、第四位，疫後出國旅遊風潮興盛，但在調研中還發現，台灣依然在許多名人的旅遊目的地名單中，位居第五位。日本推薦城市為東京、京都、金澤；葡萄牙推薦城市為里斯本；法國推薦城市為巴黎；英國推薦城市為倫敦；台灣最推薦的是台南、台東、宜蘭。

32.8%的風格旅人喜歡「文化」主題旅遊。圖片來源｜欣傳媒

四大最愛遊程主題

風格旅人最愛什麼主題的旅遊？調查結果發現，32.8%的人喜歡「文化」主題旅遊，其他主題依序為美食、鐵道、極地、郵輪旅遊，而古文明歷史景點、當地節慶祭典、城市建築巡禮、美術藝文導讀為四大文化遊程主題。

超過6成風格旅人最看重船上設施、表演及活動。圖片來源｜欣傳媒

遊輪旅遊正夯，風格旅人最在乎什麼？

日本的九州七星號列車最受風格旅人青睞。圖片來源｜欣傳媒

鐵道旅遊在全球掀起新浪潮，調查結果有6成以上風格旅人最喜歡日本的鐵道旅遊，其次則是歐洲（25.8%），風格旅人最推薦日本的九州七星號列車，其次則是歐洲的東方快車，台灣的鳴日號名列第三，人氣不輸世界其他頂級列車。

雙子座最愛搭乘郵輪。圖片來源｜欣傳媒

調查也以星座做分析，有超乎一般印象的發現，例如最愛長天數旅遊的星座前三名：第一名天蠍座、第二名牡羊座、第三名獅子座，最喜歡文化旅遊的星座前三名：第一名天蠍座、第二名處女座、第三名雙魚座，天蠍座都位居第一位；外界一般認為比較精打細算的金牛座、處女座，在調查結果中成為最捨得花錢的星座，而被認為花錢比較慷慨的獅子座，成為最精打細算的星座，疫後讓人的旅遊習慣大翻轉。而誰最喜愛郵輪旅遊？風象星座雙子座為第一名！

風格旅人12星座2024挑戰的下一站。圖片來源｜欣傳媒

12星座名人風格旅遊挑戰下一站？

12星座名人2024年風格旅遊挑戰下一站目的地？例如牡羊座的台灣時尚新創董事長孫正華、金牛座的國際名廚江振誠計畫體驗臥鋪列車；巨蟹座的媒體人岑永康、獅子座的新聞主播陳海茵的目標為追逐極光；摩羯座的《今周刊》發行人謝金河、雙子座的女演員林辰唏選擇叢林探險。

時間：12/8~12/10

地點：台北市松山文創園區

風格旅遊節活動官網：https://event.xinmedia.com/forum/LISF/

調查資料來源｜欣傳媒

責任編輯｜方雯玲

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