到飯店過聖誕節！５大飯店聖誕布置、派對與大餐比一比

每年聖誕節期間，各家飯店挖空心思打造聖誕主題，今年又有何亮點？例如樹立全台飯店最大聖誕樹的台北晶華酒店，今年與知名鑽石品牌Harry Winston合作，一次看各家飯店的聖誕布置、聖誕大餐、聖誕主題活動，規劃今年聖誕佳節如何度過吧！

台北晶華酒店整棟酒店全面換裝、變身「晶華紐約耶誕城」｜台北晶華酒店

台北晶華酒店 變身紐約耶誕城 打造Harry Winston璀璨耶誕樹

今年台北晶華酒店選定美國紐約為主題，即日起至2024年01月01日，整棟酒店全面換裝、變身「晶華紐約耶誕城」，矗立在一樓挑高中庭的海瑞溫斯頓Harry Winston璀璨精品耶誕樹，就像紐約洛克斐勒中心一般的華麗繽紛，每日中午至晚間還有整點演出的百老匯燈光秀以及耶誕老公公到場助興，加上中庭azie餐廳的紐約風耶誕美食以及耶誕冬日市集，烘托出獨一無二的佳節體驗。

晶華酒店挑高三層樓的中庭，耶誕老公公從平日下午2點、以及周末假日的中午12點開始，將蒞臨中庭與大小朋友歡樂合影，在巨大的璀璨耶誕樹下、與民眾留下最精采的佳節回憶。同時間，晶華也會重現紐約百老匯的聲光歌舞秀，12月25日前中午開始每整點都會展開長達3分鐘的「百老匯耶誕燈光秀」，絢麗的燈光連動耶誕樹一起演出，在「New York, New York」的樂聲中，沉浸式享受歡樂氛圍。每週二至日的晚間六點半起也安排有「耶誕美聲之夜」，由歌手及樂團將帶來精彩的耶誕組曲，用美聲相伴共度佳節時光。

今年更呼應永續及感恩主題打造出「永續感恩禮籃」，支持在地產與社福團體｜台北晶華酒店

栢麗廳耶誕自助大餐 推出「永續感恩禮籃」

位於酒店一樓的栢麗廳於12月23到25日晚間推出耶誕自助大餐，二樓Robin’s牛排屋與鐵板燒也應景的推出耶誕套餐，有西班牙伊比利豚上蓋肉、日本 A5 黑毛和牛排等豪華的主菜選擇，豐美的耶誕沙拉吧以及特製耶誕甜點，更為饗宴增添節慶氛圍。

圍繞在中庭耶誕樹旁的《耶誕冬日市集》，集合多種應景耶誕美食及紀念禮品，今年更呼應永續及感恩主題打造出「永續感恩禮籃」，於禮籃中放入喜憨兒手工烘焙餅乾等，支持在地產與社福團體，禮籃售價2,980元，12月25日前可於一樓Regent Gift Shop，或至「晶華美食到你家」平台購買。

君品酒店今年重金邀請逼真的聖誕老公公與賓客合影留念。｜君品酒店

君品酒店 加拿大嘉年華聖誕饗宴 聖誕角落專業寫真攝影

君品酒店12月精心策畫系列精彩聖誕體驗活動，雲軒西餐廳於12月22日晚餐至12月24日晚餐強檔推出「加拿大嘉年華聖誕饗宴」，主推經典海陸美味雙拼套餐「加拿大龍蝦&加拿大燒烤牛肉串」，此外雲軒也推出多款聖誕節慶調酒，波多黎各傳統聖誕飲品－「椰奶蘭姆酒」(Coquito)，是冬日節慶裡最適合微醺享用的暖心蛋酒

君品酒店去年一推出就秒殺的「聖誕角落專業寫真攝影」，今年12月15日至12月17日再度推出，重金邀請逼真的聖誕老公公與賓客合影留念，並加碼為賓客照片製作成電子聖誕賀卡乙張，暖心優惠價為每組1,600元，住客或用餐的貴賓可享300元的折扣，此活動採線上預約制，且推出1,200元、1,500元兩款加價「頤宮」或「總統套房」藝術導覽與享用「雲軒」或「行政酒廊翰林軒」下午茶饗宴組合，堪稱視覺及味覺的雙重享受；參加拍攝活動另享加購當日雲軒晚餐9折優惠。

君品酒店舉辦的「閃亮君品－台北最美酒店」社群活動，賓客有機會獲得精美聖誕禮｜君品酒店

「聖誕酷酷毛衣」社群拍照抽獎 力邀「聖誕樂捐」支持海洋倡議

自12月1日至12月15日期間，君品酒店發起第一波社群拍照抽獎活動－「聖誕酷酷毛衣」，邀請賓客穿著最酷的聖誕特色毛衣，搭配聖誕相關飾品，與館內任何一棵聖誕樹合照，於君品臉書貼文留言分享照片，就有機會獲得Roots的海狸娃娃、森林露營配備等多重好禮。第二波拍照抽獎活動，則是12月15日舉辦的「閃亮君品－台北最美酒店」社群活動，賓客只要於活動期間內拍下心目中最美的酒店角落，並於君品臉書留言分享，即有機會獲得精美聖誕禮。

君品酒店和雲朗觀光集團各飯店也延續聖誕傳統，持續推動公益活動，今年與荒野保護協會攜手提倡海洋倡議行動，為永續於聖誕角落設置聖誕郵筒，邀住客參與樂捐，募集的款項將會全數捐給荒野保護協會。

台北喜來登安東廳牛排館推出「聖誕牛排饗宴」｜台北喜來登

台北喜來登 打造「歐式聖誕花園」 攜手台灣導盲犬協會做公益

今年台北喜來登以「甜蜜聖誕夜」為主題，將大廳打造成「歐式聖誕花園」，增添濃濃佳節氛圍。12月23日至25日晚間安排「不插電樂團」獻唱增添飯店溫馨活絡的氣氛。

今年台北喜來登攜手輕奢保養品牌SAWAA合作｜台北喜來登

比薩屋推出「義式聖誕盛宴」 安東廳品嚐聖誕牛排饗宴

比薩屋推出適合六人歡聚的「義式聖誕盛宴」，將專屬義大利人的節慶美食端上桌，每套6,880元+10%起。安東廳牛排館則於12月24日推出平安夜限定的「聖誕牛排饗宴」，由米其林星廚吳小芳師傅設計四款牛排主菜供賓客挑選，每套 2,680元+10%起，主菜包括油花豐富的「日本A5和牛菲力」、肉質鮮嫩的「澳洲Ｍ9紐約客」等。

今年台北喜來登攜手輕奢保養品牌SAWAA合作，賓客凡於12月23至25日點用「比薩屋」義式聖誕饗宴、四人同行至「十二廚」自助餐廳用餐，或是於12月24日至「安東廳」點用聖誕牛排饗宴，即可獲贈以自然純淨保養為主張的SAWAA「經典機能保養組」，每桌限兌換乙組，數量有限，贈完為止。

在這個充滿感恩與溫情的12月，寒舍集團延續多年公益傳統，於五館飯店設立捐款箱，樂捐100元即可獲得導盲犬磁鐵娃娃，募得所有款項將全數贈予「台灣導盲犬協會」。

台北寒舍艾美酒店與奢華跑車品牌「McLaren麥拉倫」聯手打造戶外聖誕裝置｜台北寒舍艾美

台北寒舍艾美 與McLaren打造戶外聖誕裝置 聖誕住房贈送香檳與香氛蠟燭

台北寒舍艾美酒店以「絢麗溫馨聖誕月」為主題，於12月規劃一系列活動，結合時尚與速度的設計靈感，台北寒舍艾美酒店與永三汽車集團旗下的奢華跑車品牌「McLaren麥拉倫」聯手打造2023年的戶外聖誕裝置，透過層層鐵框營造空間感及輕盈的氛圍，呼應McLaren輕量化的核心科技，再以漸層LED燈條環繞，光影線條的流動變化，彷彿體驗在賽道上馳騁的快感，12月1日起，歡迎民眾與艾美酒店門口的戶外聖誕裝置拍照打卡與分享，就有機會獲得McLaren獨家小禮，數量有限，贈完為止。

「冬日微醺」住房專案，入住主管套房｜台北寒舍艾美

「冬日微醺」住房專案，凡於12月1日至12月25日期間入住主管套房，每房每晚16,525元起+15.5%，房內贈送氣泡香檳並限量加碼送香氛品牌Grace Cole香氛蠟燭，以燭光與美酒點亮浪漫的夜晚，專案亦包含精選客房香檳乙瓶、客房電影無限觀賞、隔日探索廚房豐盛的早餐兩客，更特別祭出行政貴賓廳之尊榮禮遇。

台北花園大酒店 PRIME ONE牛排館 ，每位用餐即贈卡迪拉(CALDIROLA)氣泡酒一杯｜台北花園大酒店

台北花園大酒店 多重餐飲優惠 牛排館用餐贈聖誕氣泡酒

伴隨年末聖誕佳節即將到來，台北花園大酒店12月23日至12月24日獻上限時多重餐飲優惠禮遇。饗聚廚房祭出4人同行優惠價，假日午、晚餐時段每位999元，下午茶時段每位799元。花園thai thai午、晚餐時段，用餐滿1,000元即贈送精選泰國風味啤酒兩瓶。PRIME ONE牛排館午、晚餐時段，每位用餐即贈送卡迪拉(CALDIROLA)聖誕氣泡酒一杯。花比麵包坊購買麵包類商品滿200元即贈送可愛聖誕薑餅人乙片。讓小朋友期待則是聖誕老公公神秘降臨餐廳發送糖果歡樂合影，充分感受美好聖誕佳節氛圍。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300338