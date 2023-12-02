想消除疲勞、養顏美容？嚴選全台7間岩盤浴，快揪團享受療癒時光

岩盤浴最早起源自日本秋田，據說有位婦人在玉川溫泉源頭附近的岩石上臥躺，沒想到一段時間後，身上的病痛竟然不藥而癒，因此逐漸成為一種民間療法，開始在各地流行起來。在台灣，很多地方都可以享受到日式岩盤浴，讓自己在緩解疲勞的同時也養顏美容，為此我們整理出全台岩盤浴懶人包，有機會不妨找時間為自己補足元氣吧！

盤點全台岩盤浴推薦

湯美岩岩盤浴

「湯美岩岩盤浴」提供浴場型岩盤浴和巨蛋型岩盤浴兩種服務，浴場型岩盤浴使用科技能量石與碳纖維發熱布，使負離子及遠紅外線含量維持醫療水準，適合約伴侶或朋友一起，一邊躺一邊感受天然岩盤的力量。而至於巨蛋型岩盤浴，整體為巨蛋型設計，艙體及雨花石以遠紅線碳纖維發熱布發熱，能被高濃度負離子完整包覆，使自己充滿活力和健康的美麗。

圖／IG @catcat0923

地址｜台北市信義區逸仙路42巷5-1號號1F

電話｜02 8786 0754

營業時間｜14:00-22:00（週日公休）

FB｜湯美岩岩盤浴

湯之花岩盤浴南京店

師承自日本的工法，「湯之花岩盤浴南京店」使用老師傅純手工打造，且為防蟲防霉處理所打造出的日本檜木岩盤床，提供個人半圓筒型設計、仿造日本玉川溫泉真實情境的浴場，以及能擁有私人專屬空間的包廂式空間，無論是獨自還是約朋友，都能享受能量與溫熱的放鬆氛圍！值得一提的是，湯之花岩盤浴選用北投石、負離子石、紅外線石三種礦石，藉此提升身體機能喔。

圖／IG @stonespananking

地址｜台北市松山區南京東路五段330號

電話｜02 2762 7080

營業時間｜11:00-21:00

FB｜湯之花岩盤浴南京店

岩盤美浴悠

對於無法久耐高溫溼度的人來說，「岩盤美浴悠」會是很不錯的選擇！岩盤美浴悠的室溫約40°C，而溼度約50﹪～60﹪，比起一般乾式三溫暖中室溫70～80°C的高溫來說，較不容易覺得壓迫。使用流程也很簡單，淋浴後穿上浴衣，將毛巾舖放於岩盤床上，剛開始先俯臥5分鐘，接下來仰臥10分鐘，接著到休息室補充水分與稍微休息，入浴及休息約共3至4回，整個人會神清氣爽。

圖／IG @yucoco93

地址｜台北市大同區南京西路61號4F

電話｜02 2552 6818

營業時間｜11:00-22:00

FB｜岩盤美浴悠

福湯岩盤浴

全台最大日本乾式溫泉會館在這裡！新竹「福湯岩盤浴」一開幕就造成轟動，不僅空間大設施也極為新穎，例如日本空運來台的神黑石，打造滿滿星空的墨夜房，還有超過100席坐臥椅的日式風格客廳、超過5000本書籍悅書閣等多種公共設施，很適合三五好友一起體驗。最讚的是，店家為全天候營業，大家隨時想來都可以，盡情chill一下！

圖／IG @iii0911

圖／IG @iii0911

地址｜新竹市北區大雅路88號B1

電話｜03 542 3880

營業時間｜24小時（週三 09:00-23:30）

FB｜福湯岩盤浴 Formosa stone spa

青之森養身館

位在台中科博館一帶的「青之森養身館」，提供負離子鐳礦石岩盤浴的項目，此外還有采耳、中式指壓與新式的美體、精油SPA等多種服務，許多客人都會定期選擇岩盤浴搭配臉部保養或是油壓等項目，深層紓解疲憊感，好好寵愛自己。

圖／IG @qzs_spa

地址｜台中市北區館前路7號

電話｜04 2321 3910

營業時間｜10:00-01:00

FB｜青之森養身館

醫妍美學

「醫妍美學」提供日式岩盤浴、美容諮詢、專業臉部保養、全身舒壓SPA、爆脂體雕塑身、冰肌無痛除毛等服務，而在岩盤浴之前，一樣需要先淋浴，接著會有美容師幫忙測量體重和體脂，然後則是進行40分鐘的鐳礦石岩盤浴，結束後再次測體重體脂，最後享用花茶和小點心，整體來說cp值很高喔！

圖／IG @kelly0516yang

地址｜高雄市鼓山區美術東五路120號

電話｜07 522 6020

營業時間｜10:00-21:00（週日公休）

FB｜醫妍美學-美學中心-美容 美體 SPA

仲夏美人SPA (高雄巨蛋館)

近高雄巨蛋的「仲夏美人SPA」，結合能量醫學、神經醫學以及傳統筋絡養生，以引導身體脈輪，喚起人體的新生潛能為理念，提供能量五行鐳礦石岩盤浴課程，不少客人表示就好像睡了一場好覺，課程結束後不只緩和腰背酸痛，也改善了手腳冰涼等婦科問題。

圖／IG @ninajinnnn

地址｜高雄市左營區正心街98號

電話｜07 556 5157

營業時間｜11:00-20:00

IG｜仲夏美人Spa

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