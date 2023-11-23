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「仁川-台中」12/10開航 台中的天空愈來愈熱鬧

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仁川機場設有韓國文化博物館、文化體驗館、傳統工藝展示館等，提供旅客欣賞多元韓國傳統文化藝術。　圖：shutterstock／來源
仁川機場設有韓國文化博物館、文化體驗館、傳統工藝展示館等，提供旅客欣賞多元韓國傳統文化藝術。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中的天空越來越熱鬧了，大家期待已久的「仁川－台中」航線即將開航，台中市政府觀光旅遊局陳美秀局長、大韓航空台北分公司徐旼廷總經理，及交通部民用航空局台中航空站張瑞澍主任一同召開開航記者會，宣布即將於12/10迎來大韓航空「仁川－台中」航線的韓國觀光客。

▲大韓航空將開航仁川－台中航線，提供更便捷的飛航網絡。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲大韓航空將開航仁川－台中航線，提供更便捷的飛航網絡。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

陳美秀局長表示，根據交通部觀光署統計截至今年10月韓國觀光客來台旅遊人數突破55萬人次，疫後復甦力道強勁。台中市政府觀光旅遊局也積極爭取韓國航線復航。感謝大韓航空公司的支持，讓台中的天空愈來愈熱鬧，也讓本市的旅宿業、旅行業、伴手禮業等相關觀光業者都可以受惠，也讓台中與韓國的觀光交流更為密切。

交通部民航局台中站張瑞澍主任說，肯定大韓航空「仁川－台中」航線的開拓，對台中國際機場及中台灣具有重要的意義。台中國際機場目前已擁有定期航線香港、澳門、南京、胡志明市、河內等，今年以來不定期航線則包含峴港、馬尼拉、濟州、釜山。為了提供旅客更好的服務，台中國際機場在疫情期間也積極進行航廈外觀、內部、空橋、機電等更新改造作業，目前也已煥然一新，歡迎旅客多多利用。

大韓航空台北分公司徐旼廷總經理指出，我們很高興能向大家宣布，大韓航空往返仁川與台中的航班即將開航，因此也特別採用737 Max 8機型，首航航班也已訂位超過6成以上，並持續增加中，反應熱絡，也歡迎大家上官網訂票，我們也期待藉由這次的新航班，讓台中、韓國雙方的觀光都有更進一步交流。

台中觀旅局補充，自國境陸續開放後，市府主動出擊、積極引客，整合八縣市資源，也與航空公司、業管單位交通部民用航空局、交通部民用航空局台中航空站、旅行業者等相關單位積極溝通爭取日前中臺灣 8 縣市攜手招徠國際入境旅客，發送入境台中國際機場大禮包，獲廣大回響，12/10大韓航空首航航班也將強勢再加碼，喜迎首航韓國觀光客。此外，台中市府團隊持續洽談各航線開航可能性，期盼能夠有更多的航線實質引客，吸引更多國際觀光客體驗台中之美，創造更多入境旅遊商機。本次航線12/10起至12/31，共計規劃13班，歡迎旅客多加利用。

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